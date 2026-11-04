Lehečka udělal 47 chyb a v Paříži vypadl hned v prvním kole. Turnaj mistrů se definitivně vzdálil

Ve dvanáctém gamu prvního setu na dvorci číslo 2 čelil Lehečka za stavu 5:6 třem setbolům. Odvrátil všechny, tiebreak získal 7:5 a v tu chvíli to vypadalo jako večer, který může ještě něco změnit. Nezměnil. Američan Alex Michelsen, 35. hráč světa, otočil úterní zápas prvního kola pařížského Masters na 6:7(5), 6:2, 6:4. Lehečka jako světová patnáctka odchází s bilancí 36 vítězných úderů a 47 nevynucených chyb. Za první kolo dostane deset bodů, přitom v posledním turnaji Masters sezony potřeboval titul za tisíc. Turnaj mistrů v Turíně je pro něj definitivně pryč. Prohra přitom podle nás nevypovídá jen o jednom špatném večeru. Shrnuje celý Lehečkův podzim: vysoký strop, finálové týdny a pak klíčové zápasy, které nedotáhl.
Tři odvrácené setboly a pak zlom
Lehečka do zápasu šel jako mírný favorit. Datový server Tennis Foresight mu před utkáním přisuzoval 65procentní šanci na výhru a první set tomu odpovídal. Český tenista servíroval tvrdě, hledal vítězné údery a v nejtěsnější chvíli setu nezaváhal.
Druhá sada ale začala jinak. Michelsen prolomil podání a Lehečka měl okamžitě tři brejkboly na vyrovnání. Neproměnil ani jeden. Američan si podání udržel, brzy přidal druhý brejk a set vyhrál 6:2. Tady se podle nás zápas zlomil. Jeden proměněný brejkbol mohl vrátit sadu do vyrovnaného rytmu, místo toho se Michelsen uklidnil a Lehečkova přesnost se začala sypat.
Třetí set rozhodl jediný moment. Michelsen prolomil servis na 3:2 a od té chvíle už Lehečka nedostal jediný brejkbol. Zbytek sady jen doservíroval. Kompletní statistiky utkání nabízí Tennis.com.
Za celý zápas Lehečka proměnil jeden ze sedmi brejkbolů. Michelsen čtyři z patnácti, ovšem vytvořil si jich víc než dvakrát tolik.
47 chyb proti 36 vítězným úderům
Na papíře vypadá Lehečkův výkon jako výkon útočníka, který měl zápas v rukou. Zahrál deset es proti Michelsenovým pěti a vítězných úderů měl víc než dvojnásobek. Jenže tenis se počítá jinak.
|Statistika
|Lehečka
|Michelsen
|Esa
|10
|5
|Vítězné údery
|36
|16
|Nevynucené chyby
|47
|21
|Vyhrané body po 1. servisu
|64 až 65 %
|80 až 81 %
|Proměněné brejkboly
|1/7
|4/15
|Ztracená podání
|4 z 15 gamů
|1
Rozdíl 26 nevynucených chyb je propast, kterou neuzavře ani nejodvážnější hra. Michelsen hrál jednoduše: málo riskoval, servis mu fungoval a chyby soupeře si nechal připisovat do skóre. Výrazná taktická změna z jeho strany ve druhé sadě se z dat nevyčte. Spíš se zlepšila jeho efektivita, zatímco Lehečkova přesnost se rozpadla.
Jak mimořádné bylo 47 chyb? Oficiální sezonní průměr nevynucených chyb ATP nevede, orientační srovnání ale nabízejí dva datové servery. Podle Smashrs Lehečka za posledních 90 dnů dělal v průměru 34 nevynucených chyb na zápas. V Paříži jich tedy měl o třináct víc, zhruba o 38 procent nad normálem. DropShot mu v sezoně připisuje poměr vítězných úderů k chybám 0,90. Proti Michelsenovi spadl na 0,77.
Nejde o katastrofu typu „nic nefungovalo“. Je to posun o pár procent v nepravou chvíli. Lehečka hrál svou agresivní hru jako vždy, jen ji o stupeň hůř trefoval. U hráče jeho stylu to stačí, aby se z favorita stal poražený.
Proč se to stalo, sám nevysvětlil. Jeho bezprostřední komentář k zápasu jsme nedohledali. Zranění zdroje nezmiňují. Zbývá kalendář: finále v Basileji hrál v neděli 1. listopadu, v Paříži nastoupil v úterý 3. listopadu. Dva dny na přesun, jiný míč, jiná hala, jiná rychlost povrchu. TenisPortal upozornil na minimum času na adaptaci i na možný dopad náročného basilejského týdne. Podle nás je to nejpravděpodobnější vysvětlení. Únava se u agresivního hráče neprojeví pomalostí, ale tím, že míče letí o pár centimetrů dál, než mají.
Turínská matematika: potřeboval titul, odvezl deset bodů
Před Paříží byl Lehečka v závodě o Turnaj mistrů na hraně. Oficiální žebříček Nitto ATP Finals ho vedl kolem 14. místa s 2 540 body. Do Turína přitom kvůli zranění nepojede Jannik Sinner, takže poslední postupové místo se počítalo jako deváté v pořadí.
Podle Tennis Majors Lehečka potřeboval v Paříži vyhrát celý turnaj, aby se vůbec udržel ve hře. A ani titul by nemusel stačit bez příznivých výsledků soupeřů. Už los byl brutální: po Michelsenovi by ve druhém kole přišel Carlos Alcaraz, který měl v úvodním kole volno.
Po úterním programu vypadalo pořadí uchazečů o poslední místa takto:
- Arthur Fils: 3 535 bodů
- Frances Tiafoe: 3 390
- Rafael Jódar: 3 234
- Alex de Minaur: 3 170
- Novak Djokovič: 2 940
- Taylor Fritz: 2 900
- Tommy Paul: 2 775
Jistotu startu už měli Alexander Zverev, Alcaraz, Ben Shelton, Daniil Medveděv a Flavio Cobolli. Lehečka s Alejandrem Davidovichem Fokinou z boje vypadli.
Bodová matematika je neúprosná. První kolo pařížského Masters vynáší deset bodů, titul tisíc. Lehečka tak v posledním turnaji sezony, který mu ještě mohl otevřít Turín, přišel o možnost získat 990 bodů navíc. Šance to byla vždy jen teoretická. Úterním večerem zmizela úplně.
Do pařížského programu přitom zapadá i jedna ironie. Valentin Vacherot, který Lehečku o dva dny dřív porazil ve finále v Basileji, v Paříži také vypadl hned na úvod. Porazil ho devětatřicetiletý Djokovič a stal se nejstarším vítězem zápasu v historii turnaje.
Tři finále, žádný titul
Pařížská porážka sama o sobě není důvod mluvit o krizi. Sezona 2026 je pro Lehečku jednou z nejlepších v kariéře. Jen jí chybí poslední krok.
- Miami (Masters 1000): finále, 650 bodů (vrchol roku)
- Madrid: čtvrtfinále, 200 bodů
- Stuttgart: semifinále
- Wimbledon: osmifinále, 200 bodů
- Tokio (ATP 500): finále, 330 bodů
- Basilej (ATP 500): finále, 330 bodů
- Paříž (Masters 1000): 1. kolo, 10 bodů
Tři velká finále a ani jeden titul. To je podle nás nejpřesnější popis Lehečkova roku. Herní strop má na úrovni světové desítky, dokáže se dostat až do posledního dne turnaje. Ve chvíli, kdy jde o všechno, ale něco chybí. Tomáš Berdych po Basileji řekl, že mu chyběl „kousíček“ a že šlo o „další výborný týden“. Ta slova sice patřila finále, ale sedí na celý podzim.
Paříž do tohoto vzorce zapadá i jinak. Lehečka tu startoval popáté a znovu nepřekročil první kolo hlavní soutěže. Pětkrát za sebou to náhoda není. Pozdní halový turnaj po náročné podzimní sérii mu zjevně nesedí, a letos po basilejském finále to platilo dvojnásob.
Sezona 2027 přinese i velký tlak. Lehečka bude obhajovat 650 bodů z Miami, dvakrát 330 z Tokia a Basileje a po 200 z Wimbledonu a Madridu. Aby se v žebříčku posunul výš, nestačí mu letošní výsledky zopakovat. Bude je muset dotáhnout.
Co dál: Davis Cup v Boloni
Individuální sezona ATP pro Lehečku po Paříži prakticky končí. Další zápasy ho čekají v reprezentaci. Kapitán Berdych ho nominoval na Final 8 Davis Cupu v Boloni, který se hraje od 24. do 29. listopadu. Česko otevře čtvrtfinále proti Kanadě 24. listopadu od 16:00, v sestavě jsou Jakub Menšík, Lehečka, Tomáš Macháč, Adam Pavlásek a Patrik Rikl. Konkrétní televizní přenos zatím není potvrzený, vyplatí se sledovat programy vysílatelů krátce před zápasem.
Ostatní Češi v Paříži byli v úterý úspěšnější. Macháč porazil Kyriana Jacqueta 7:6(7), 6:1 a ve druhém kole vyzve Filse, tedy jednoho z hlavních uchazečů o Turín. Petr Nouza s Michaelem Venusem ve čtyřhře přešli Francisca Cabrala a Jamese Tracyho 6:3, 3:6, 10:5 a v osmifinále je čekají nasazení Marcelo Arévalo s Matem Pavićem.
Turnaj mistrů v Turíně proběhne od 15. do 22. listopadu v Inalpi Areně. V Česku ho podle oficiálního rozpisu vysílá Digisport, sledovat ho lze i přes Tennis TV.
Lehečka měl v úterý v rukou set, tři zachráněné setboly a deset es. Chyběly mu proměněné brejkboly ve druhé sadě a o dvacet chyb méně. Přesně o tolik byl letos daleko od titulu v Miami, Tokiu i Basileji.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář