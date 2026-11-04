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Lehečka udělal 47 chyb a v Paříži vypadl hned v prvním kole. Turnaj mistrů se definitivně vzdálil

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Jiří Lehečka v Paříži vyhrál první set, pak udělal 47 nevynucených chyb a s Michelsenem prohrál. Potřeboval tisíc bodů. Odvezl deset.
Lehečka udělal 47 chyb a v Paříži vypadl hned v prvním kole. Turnaj mistrů se definitivně vzdálil

Lehečka udělal 47 chyb a v Paříži vypadl hned v prvním kole. Turnaj mistrů se definitivně vzdálil

Zdroj: Český tenis
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 04.11.2026 12:07

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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