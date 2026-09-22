UFC Fight Night: Vieira vs. Bryczek. Rozbor zápasu a tipy

Rodolfo Vieira a Robert Bryczek se utkají v noci ze soboty 26. na neděli 27. září na UFC Fight Night v Meta APEX v Las Vegas. UFC jejich souboj zařadilo hned pod hlavní zápas Rosas Jr. vs. Barcelos. Oba navíc potřebují výhru – Vieira prohrál dvakrát za sebou, Bryczek má po třech zápasech v UFC bilanci 1-2.
Vieira potřebuje dostat zápas na zem
U Vieiry není složité určit, kde je nejsilnější. Z jedenácti profesionálních výher získal devět na submisi a mezi jeho oběti v UFC patří Armen Petrosyan, Cody Brundage nebo Dustin Stoltzfus. Proti Petrosyanovi mu v roce 2024 stačilo necelých pět minut, než zápas ukončil arm-triangle chokem. Statistiky UFC mu evidují v průměru 2,7 takedownu na patnáct minut.
Problémem je dostat soupeře tam, kde je Brazilec skutečně nebezpečný. Úspěšnost jeho takedownů se pohybuje jen kolem 21 procent a poslední zápasy ukázaly, že pokud ho soupeř donutí trávit dlouhé úseky v postoji, Vieira přichází o svou největší výhodu. Bo Nickal ho v listopadu 2025 trefoval ve stoje a ve třetím kole ukončil kopem na hlavu. Letos v dubnu pak Vieira prohrál na body s Ericem McConicem.
Vieira proto nepotřebuje s Bryczkem vyhrávat dlouhé přestřelky. Potřebuje ho zatlačit k pletivu, dostat se na tělo a vynutit si grappling. Jakmile získá horní pozici, rozdíl v kvalitě jiu-jitsu může být výrazný.
Bryczek musí držet vzdálenost
Robert Bryczek má přesně opačný plán. Z osmnácti výher jich dvanáct získal na KO nebo TKO a deset soupeřů ukončil už v prvním kole. Při posledním vítězství v UFC zastavil zkušeného Brada Tavarese údery ve třetím kole. Polák má navíc rozpětí paží 191 centimetrů, zatímco Vieira přibližně 185 centimetrů.
Jeho výsledky v UFC zatím nejsou přesvědčivé. Debut s Ihorem Potieriou prohrál jednomyslně na body, Tavarese následně ukončil a letos v květnu nestačil na Cama Rowstona. Oficiální profil UFC tak před zápasem s Vieirou uvádí bilanci 18-7.
Pro Bryczka bude zásadní pohyb. Pokud zůstane zády u pletiva a dovolí Vieirovi svazovat ho v klinči, výrazně si zápas zkomplikuje. Ve volném prostoru má naopak rychlejší ruce, delší dosah a větší hrozbu ukončení údery.
Tip na zápas
Vieira je v tomto souboji nebezpečnější v jedné konkrétní fázi, Bryczek má podle nás více možností, jak kontrolovat průběh zápasu. Brazilec v posledních dvou duelech nedokázal soupeře dostat do situací, ve kterých by své jiu-jitsu prosadil, a ve stoje inkasuje poměrně hodně. UFC Stats u něj uvádí obranu proti signifikantním úderům 49 procent.
Bryczek navíc není bojovník bez zkušeností na zemi. UFC u něj uvádí černý pás v BJJ a v profesionální kariéře prohrál na submisi pouze jednou. Proti Vieirovi ale nebude dávat smysl dokazovat kvalitu grapplingu. Jeho nejlepší možností je odmítat výměny na zemi, trestat nástupy na takedown a postupně Vieiru nutit do stále delšího zápasu v postoji.
Redakční tip: Robert Bryczek vyhraje. Rizikovější variantou je Bryczek na KO/TKO. Vieira může celý rozbor zrušit jediným povedeným takedownem a následnou submisí, ale pokud Bryczek první pokusy ubrání, zápas se začne výrazně posouvat do prostředí, které vyhovuje jemu.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka