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Vosgröne ukázal následky Vémolovy demolice. Brzy chce zpátky do klece

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Frédéric Vosgröne si z duelu s Karlosem Vémolou odnesl první porážku, tržnou ránu i podlitiny kolem očí. Několik dní po zápase ukázal následky a potvrdil, že dlouhou pauzu nechystá.
Vosgröne ukázal následky Vémolovy demolice. Brzy chce zpátky do klece

Vosgröne ukázal následky Vémolovy demolice. Brzy chce zpátky do klece

Zdroj: Oktagon
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 01.10.2026 09:41

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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