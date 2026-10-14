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Tygři vyhráli v Davosu a v Lize mistrů si zahrají vyřazovací část

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Liberečtí hokejisté se v posledním utkání základní části Ligy mistrů představili na ledě švýcarského Davosu. Pro postup do vyřazovací části jim stačilo získat bod a nakonec mají rovnou tři. Po brankách Vlacha a Galvase vyhráli 2:0.
Tygři vyhráli v Davosu a v Lize mistrů si zahrají vyřazovací část

Tygři vyhráli v Davosu a v Lize mistrů si zahrají vyřazovací část

Zdroj: Bílí Tygři Liberec
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.10.2026 20:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

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