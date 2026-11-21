Jurský svět, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Jurský svět, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Jurský svět, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Jurský svět, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Jurský svět, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Jurský svět, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Jurský svět, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Jurský svět, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Jurský svět, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova
Dobrodružný hit Jurský svět (2015), který v sobotu večer vysílá televize Nova, jako první film v historii utržil za úvodní víkend celosvětově přes půl miliardy dolarů, přesně 524 milionů. Celkem nakonec v kinech posbíral 1,67 miliardy, jeho vznik ale provázely nečekané náhody i tvrdohlavost herců. Chris Pratt si hlavní roli předpověděl vymyšlenou zprávou od Stevena Spielberga a Bryce Dallas Howard odmítla sundat podpatky i v džungli. Zdaleka ne všechno se ale na plátně povedlo bez chybičky. Falešná zpráva přivolala roli
Děj se vrací na ostrov Isla Nublar dvaadvacet let po událostech prvního Jurského parku, kde už funguje otevřený dinosauří park pod vedením manažerky Claire Dearing (
). Klid skončí ve chvíli, kdy z výběhu uteče geneticky vytvořený hybrid Indominus rex, a do akce musí cvičitel raptorů Owen Grady ( Bryce Dallas Howard ). Chris Pratt
Pratt patřil k nadšeným fanouškům prvního Jurského parku z roku 1993 a viděl ho dokonce v den premiéry. Když později točil bonusové video pro DVD druhé řady seriálu Parks and Recreation, z legrace přečetl vymyšlenou zprávu od Stevena Spielberga, že dostal roli ve čtvrtém dílu. Po natáčení dostal filmovou motorku Triumph jako dárek a přiznal, že si z placu tajně odnesl i nůž na přežití své postavy.
Z žertu se nakonec stala skutečnost, i když první volbou studia byl Dwayne Johnson, který však tehdy neměl čas. Do role Owena se uvažovalo také o Vinu Dieselovi nebo Marku Wahlbergovi. S původním snímkem Pratta pojí i kuriozita: režisér James Cameron kdysi chtěl první Jurský park natočit s Arnoldem Schwarzeneggerem v hlavní roli a Pratt je dnes Schwarzeneggerův zeť. Postavu Claire mohla hrát i Kristen Stewart, tvůrci ji ale vyřadili, protože vypadala moc mladě.
Náročné scény bez úlev
Howard si sama prosadila, že Claire zůstane v podpatcích po celý film včetně útěku džunglí, a podle svých slov v nich trénovala, jako by šla na olympiádu. Do pokračování Jurský svět: Zánik říše už jí režisér Colin Trevorrow poslal stručný vzkaz „#NoHeels2018“, tedy žádné podpatky!
Bez kaskadérky se obešla i Katie McGrath jako asistentka Zara. Když její postavu unese ptakoještěr a spolkne ji vodní mosasaurus, štáb herečku na lanech vyhazoval do vzduchu hlavou dolů a opakovaně ji potápěl pod hladinu, aby kamera zachytila její skutečné výrazy.
Při natáčení scén ve výběhu raptorů pak pravěké dravce hráli herci v šedých kombinézách s maketami raptorčích hlav, aby se měl Pratt na co dívat. Svůj pohyb odkoukávali z videí volavek na YouTube.
Chybná latina pro obávaného hybrida
Jméno ústředního predátora Indomina rexe má znamenat divoký či nezkrotný král, scenáristům se do něj ale vloudila chyba. Slovo „indominus“ v latině vůbec neexistuje, správný tvar by zněl „indomitus“. Kromě několika druhů dinosaurů má tento genetický hybrid v sobě také DNA sépie a rosničky.
Promyšlený systém mají naopak jména čtyř cvičených raptorů Blue, Charlie, Delta a Echo. Vycházejí z prvních písmen hláskovací abecedy, kde by písmeno A, tedy alfa, patřilo samotnému Owenovi.
Žralok pobavil Spielberga
Vodního dravce mosasaura si fanoušci dlouhá léta přáli a Trevorrow navrhl, aby ho v parku krmili bílým žralokem jako přátelské rýpnutí do Čelistí z roku 1975. Zpočátku se bál, aby to producent Spielberg nevzal jako kritiku, toho ale nápad pobavil a navrhl, aby se tribuna s diváky hydraulicky spustila pod hladinu. Okamžik, kdy dravec zmáčel dvě stě komparzistů, byl podle Trevorrowa jeho nejoblíbenější chvílí natáčení.
Na první Jurský park zavzpomínal v rozhovoru také Irrfan Khan, který ztvárnil majitele parku Simona Masraniho. Herec, který zemřel v roce 2020, tehdy přiznal, že v roce 1993 neměl ani peníze na lístek do kina. Ve filmu se vrací i tatáž samice tyranosaura z prvního dílu, jak prozrazují staré jizvy na krku.
„Byla na ostrově dvaadvacet let, je o něco starší, má hlad a je naštvaná,“ popsal ji Trevorrow. Skryté drobnosti v pozadí
V pozadí se mihne i pár nečekaných tváří. Chlapeček, který v dětské zoo objímá dinosaura, je ve skutečnosti syn Bryce Dallas Howard. Mezi prchajícími turisty zase utíká zpěvák Jimmy Buffett se dvěma margaritami v rukou.
Chyby, kterých si všimli pozorní diváci
Pár chyb se dá snadno ověřit přímo u obrazovky. Při vyjednávání s raptorem Blue odloží Owen pušku, v dalším záběru zezadu ji ale znovu drží a o střih dál má zase prázdné ruce ve vzduchu. Když pak vrtulník veze Claire k výběhu Indomina rexe, v několika záběrech se mu vůbec netočí ocasní rotor.
Jurský svět vysílá Nova v sobotu 21. listopadu ve 20:20, v pondělí 23. listopadu ve 20:00 ho zopakuje Nova Cinema.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb, imdb).