Pán prstenů: Návrat krále, FOTO: © 2003 New Line Productions, distr. TV Nova Pán prstenů: Návrat krále, FOTO: © 2003 New Line Productions, distr. TV Nova Pán prstenů: Návrat krále, FOTO: © 2003 New Line Productions, distr. TV Nova Pán prstenů: Návrat krále, FOTO: © 2003 New Line Productions, distr. TV Nova Pán prstenů: Návrat krále, FOTO: © 2003 New Line Productions, distr. TV Nova
Třetí díl trilogie Pán prstenů: Návrat krále (2003) dokončovali filmaři na poslední chvíli a režisér Peter Jackson viděl hotový film až na premiéře. John Rhys-Davies na konci dotáček bez váhání hodil masku trpaslíka Gimliho do ohně, Viggo Mortensen zase rozesmíval hobity papírovou korunou. Nápad na Pipinovu píseň dostala spoluscenáristka, když v karaoke baru uslyšela zpívat Billyho Boyda. Celá trilogie přitom stála 281 milionů dolarů. Slzy na konci natáčení
V závěru trilogie Petera Jacksona míří hobiti Frodo (Elijah Wood) a Sam (Sean Astin) s Glumem (Andy Serkis) do Mordoru zničit v ohních Hory osudu Prsten moci. Aragorn (Viggo Mortensen) a čaroděj Gandalf (Ian McKellen) se mezitím chystají na rozhodující bitvu proti Sauronovu vojsku.
Pro herce znamenal konec natáčení úlevu i dojetí. John Rhys-Davies trpěl z masky trpaslíka Gimliho neustálými vyrážkami, takže mu maskéři v poslední den dotáček nabídli, aby ji hodil do ohně. Nečekal ani vteřinu, popadl ji a spálil. Loučení s Woodem mělo opačnou náladu. Jackson opakoval záběr, ve kterém Frodo říká „Ještě je tu trocha místa,“ protože konec natáčení nechtěl připustit. Když zavelel stop, místnost zatleskala a režisér se rozplakal, Wooda objal a děkoval mu.
Veseleji probíhal poslední záběr hlavního natáčení, kdy se Aragorn klaní hobitům. Mortensen ten den nemusel být na place, přesto přišel. Korunu si vyrobil z papíru, štáb ji ale s každým záběrem víc zdobil, až herci jen těžko drželi smích.
Hlas z karaoke baru
Když spoluscenáristka Philippa Boyens vyrazila s mladšími herci na karaoke, zaujal ji hlas Billyho Boyda. Vzpomněla si na pasáž z knihy, ve které Denethor (John Noble) žádá Pipina o píseň, a Boyd k textu složil melodii. Měla takový úspěch, že později spolunapsal a nazpíval i skladbu „The Last Goodbye“ pro film Hobit: Bitva pěti armád (2014).
Uvolněná nálada se přenesla i do natáčení Samovy svatby. Mortensen s Boydem stáli mimo záběr jako svatební hosté, aby pomohli Astinovi. Když Sarah McLeod hodila kytici Boydovi, Mortensen ho vášnivě políbil a Boyd po polibku prý přiznal, že se na vteřinu zamiloval.
Dotáčky v režisérově obýváku
Andy Serkis zažil poslední den před kamerou jen pár týdnů před premiérou na velurovém koberci v Jacksonově obýváku, kde točili detaily Gluma beroucího Frodovi prsten pro animátory. Podle Serkise to bylo pro Pána prstenů typické. Jednu chvíli herci lezli po sopce nebo stáli uprostřed divočiny a o pár měsíců později točili tutéž scénu na velurovém koberci, a právě tomu prý se říká filmová magie.
Poslední kotouč pro premiéru ve Wellingtonu dokončili pět dní před uvedením a byl ještě mokrý z vyvolávání, takže Jackson viděl film poprvé až v kině. Poslední záběr trilogie pak dotočil tři týdny po Oscarech v roce 2004, kdy pro prodlouženou verzi natočil lebky v tunelu. Připadalo mu vtipné dál točit snímek, který už vyhrál cenu za nejlepší film.
Celá trilogie stála 281 milionů dolarů a na Návrat krále připadlo zhruba 94 milionů. V únoru 2004 pak film jako tehdy teprve druhý v historii po Titanicu překonal miliardu dolarů tržeb.
Nebezpečné natáčení velkých bitev
Do bitvy u Černé brány povolali tvůrci stovky vojáků novozélandské armády, kteří v zápalu boje neustále lámali dřevěné meče a kopí. Shromáždění vojska se točilo na bývalém armádním cvičišti, takže vojáci museli terén nejprve pročesat detektory kovů kvůli nevybuchlým minám a bombám.
Opatrnost vyžadovala i bitva na Pelennorských polích na louce plné králíků. Štáb musel všechny nory zasypat, aby do nich žádný kůň nešlápl. Při jednom nájezdu Rohirů jezdec spadl z koně, všechna zvířata za ním se mu ale zázrakem vyhnula.
Fantasy film Pán prstenů: Návrat krále vysílá stanice Nova Cinema v sobotu 21. listopadu od 20:00.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb, csfd, cs.wikipedia).