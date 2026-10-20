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TV tipy: Nolanův Oppenheimer, český Hec i drsný lov nacistů

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Tento týden se do televize podívá nejen nový český seriál, ale vůbec poprvé také oscarový počin Christophera Nolana, který ani na malé obrazovce rozhodně nenechá diváky chladnými.
TV tipy: Nolanův Oppenheimer, český Hec i drsný lov nacistů

TV tipy: Nolanův Oppenheimer, český Hec i drsný lov nacistů

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 20.10.2026 17:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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