TV tipy: Nolanův Oppenheimer, český Hec i drsný lov nacistů

Tento týden se do televize podívá nejen nový český seriál, ale vůbec poprvé také oscarový počin Christophera Nolana, který ani na malé obrazovce rozhodně nenechá diváky chladnými.
Nový český seriál z dílny České televize míchá temný kriminální případ netradičně s prvky neowesternu. Zavede nás do zapadlé vesnice u polských hranic, kterou otočí vzhůru nohama jedna nečekaná tragédie. Nejenže město plné věřících přijde po požáru o jediný kostel, ale navíc je v jeho troskách nalezeno mrtvé tělo. Případ dostává na starosti vyhořelá policistka Alena (Petra Hřebíčková), která z této vesnice sice pochází, ale ráda by udělala za svou minulostí tlustou čáru.
Na Prima COOL si můžete v neděli připomenout Willa Smithe v jedné z jeho nejstylovějších rolí. Oblíbená sci-fi na motivy práce Isaaca Asimova vypráví o detektivovi Delu Spoonerovi, jenž na rozdíl od většiny lidí z budoucnosti nevěří čím dál modernějším a propracovanějším robotům, kteří mají lidstvu pomáhat a řídí se základními zákony robotiky. Když je vyslán vyšetřit podezřelou smrt renomovaného doktora Alfreda Lanninga a podezřelým se stává jeden výjimečný robot, ukáže se, že hrdina měl se svým podezřením možná pravdu.
Na ČT2 si můžete v sobotu večer vychutnat jeden z nejbrutálnějších hororů tohoto tisíciletí. V drsné žánrovce s příchutí hororu chce skupinka mužů v čele s šerifem Kurtem Russellem zachránit mladou ženu, kterou unesl kmen kanibalských indiánů. Mají ovšem proti nebezpečným nepřátelům vůbec šanci, nebo také skončí na jejich jídelníčku?
V sobotu večer se v televizní premiéře objeví na Nova Cinema oceňovaný Oppenheimer v mistrovské režii Christophera Nolana. Audiovizuálně vtahující životopis otce atomové bomby nám nabídne životní, a po zásluze oscarové, výkony Cilliana Murphyho a Roberta Downeyho Jr., ale také pozadí vzniku nejničivější zbraně světa i ještě ničivější výčitky, s nimiž se titulní hrdina potýkal po svržení bomb na Hirošimu a Nagasaki.
Na Prima MAX si můžete ve čtvrtek večer vychutnat stylový výlet Guye Ritchieho do druhé světové války. V Operaci Poštmistr se představí Henry Cavill coby člen speciálního týmu odpadlíků, který je britskou vládou vyslán na takřka sebevražednou misi do nacisty ovládaného afrického přístavu s cílem přerušit důležité zásobování nepřátelských jednotek. Čeká vás mix drsného válečného snímku a stylové podívané po vzoru Hanebných panchartů.
Britský režisér Danny Boyle se po dvaceti letech vrátil ke svému průlomovému filmu a šílenému drogovému tripu, který zasáhl celé generace. Mark Renton s tváří Ewana McGregora se po dlouhé době vrací do povědomých končin, kde na něj čekají všichni staří známí, i když ne každý ho rád vidí. Hlavní hrdina brzy poznává, že i když se řada věcí zdánlivě změnila, hodně toho zůstává při starém a on znovu zůstává zaseklý na místě plném smutku, beznaděje, sebedestrukce a drogového pokušení. Stylový návrat kultovního filmu vám nabídne v neděli večer Nova Cinema.
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Zdroj: Kinobox