Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Kinobox Daily: Nejvýdělečnější film bratří Coenů s 10 oscarovými nominacemi. Vychutnejte si Opravdovou kuráž

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Po černohumorných kriminálkách Fargo a Tahle země není pro starý se bratři Coenové (Ethan Coen, Joel Coen) vydali na Divoký západ a v temném westernu Opravdová kuráž (True Grit) posílají čtrnáctiletou Mattie Ross po stopách vraha jejího otce společně s opilým šerifem, který se sice sotva drží v sedle, ale pistoli ovládá bez zaváhání. Podívat se na něj můžete už teď ve zpětném přehrávání.
Kinobox Daily: Nejvýdělečnější film bratří Coenů s 10 oscarovými nominacemi. Vychutnejte si Opravdovou kuráž

Kinobox Daily: Nejvýdělečnější film bratří Coenů s 10 oscarovými nominacemi. Vychutnejte si Opravdovou kuráž

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 22.10.2026 10:06

Reklama
Další články z Kinobox.cz
„Chci si zkusit syrové drama bez humoru," říká Tomáš Pavlíček, režisér filmu Přišla v noci i Metody Markovič
„Chci si zkusit syrové drama bez humoru," říká Tomáš Pavlíček, režisér filmu Přišla v noci i Metody Markovič
Nový Aragorn vs. nový Captain America. Nadějný thriller láká na největší seriálovou loupež
Nový Aragorn vs. nový Captain America. Nadějný thriller láká na největší seriálovou loupež

Dlouho tu nebyl pořádný heist seriál a netflixovská franšíza Papírový dům tu sama neutáhne. Seriál 12 12 12...

Generál Golian se důstojného pomníku nedočkal. Válečné drama se změnilo v absolutní chaos
Generál Golian se důstojného pomníku nedočkal. Válečné drama se změnilo v absolutní chaos

Asi málokterá událost slovenských dějin si zaslouží filmové zpracování tak jako dění okolo Slovenského...

Carrie Fisher největší bitvu prohrála. Hvězdné války prožívala od dětství, doplatila na své démony
Carrie Fisher největší bitvu prohrála. Hvězdné války prožívala od dětství, doplatila na své démony

Princezna Leia ze Star Wars je možná největší ženskou hrdinkou žánrové kinematografie, jejíž dva dominantní...

Hororová legenda řádí na streamu. Sedmý Vřískot se vrátil ke kořenům
Hororová legenda řádí na streamu. Sedmý Vřískot se vrátil ke kořenům

Halloween se nezadržitelně blíží, a tak si pro nás streamovací platformy připravily hotové hororové žně...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

Všechny články tohoto autora →
Kinobox.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.