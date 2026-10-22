„Chci si zkusit syrové drama bez humoru," říká Tomáš Pavlíček, režisér filmu Přišla v noci i Metody Markovič

Tomáš Pavlíček má za sebou Českými lvy oceněné drama Přišla v noci i minisérii Metoda Markovič: Straka. Momentálně připravuje snímek Pořezat pár větví. O povaze filmu, přístupu k žánrům i o tom, co nás čeká ve druhé řadě Vražd v kraji, si popovídal s redakcí Kinoboxu.
O čem je film Pořezat pár větví?
Je to tragikomedie, nebo spíš bolestná komedie. Je to příběh dvou bratrů, kteří přijedou navštívit svou matku a snaží se tam postarat o její zahradu. Což mimochodem znamená i pořezat pár větví, které jdou přes plot. Právě ty větve jsou takovým odrazovým můstkem pro sérii někdy zábavných a někdy bolestných epizod, které je potkají. Čím více se snaží o zahradu a o sebe postarat, tím víc se zraňují a paradoxně dostávají k sobě. Takže je to bolestná komedie o rodinných vztazích a o tom, že někdy je potřeba opravdu do něčeho seknout, abychom se k něčemu dostali.
Kde se vzal námět?
Rád čerpám z pozorování své rodiny a blízkých, takže drobnou inspirací mi bylo pozorování mého tatínka a jeho bratra, ale to je opravdu jen ten začátek. Pak následovala velká fabulace a hyperbolizace při skladbě tohoto filmu.
Často se zabýváte spíš mezilidskými, rodinnými vztahy. Objevovalo se to i ve Vraždách v kraji nebo ve filmu Přišla v noci. Obě díla přitom sledovala tohle téma přes žánrový filtr – ve Vraždách to byla detektivka, v případě Přišla v noci horor. Baví vás kombinovat žánry?
Vlastně mám rád, když film začne v určitém žánru a v průběhu té stopáže se propadne do trochu jiného žánru. Přišla v noci je například kombinace vztahové komedie s hororem, ale u každého snímku je to jiné. U Pořezat pár větví bych rád, aby to začalo vztahovou komedií a v půlce se to prolnulo do něčeho jiného. Nechci prozrazovat do čeho, ale ta hra, kdy se příběh změní v něco trochu jiného, tam opět je.
Je žánr, který byste si chtěl vyzkoušet a ještě na to nedošlo?
V Bubákovi jsem si vyzkoušel prolnutí dětského filmu s hororem, to byl produkt takové mé velké touhy. Jednoho dne, ale to bude velká otázka, jestli to zvládnu, bych si chtěl vyzkoušet vztahové drama, kde bych si zakázal humor. K tomu jsem ale ještě nedospěl, i když bych si to chtěl vyzkoušet. Paradoxně mě to vždycky táhne k humoru, i když je to temná a nepříjemná scéna. Jednoho dne si zkusím, co by se stalo, kdybych si ten humor zakázal. Ale je velmi pravděpodobné, že to bude nemožné. Syrové drama jsem ještě nezkoušel.
Ano, tam to zašlo nejdál, ale to není můj původní scénář. U Metody Markovič jsem byl zvědavý, co to se mnou udělá, bylo to takové vykročení mimo mou komfortní zónu. Navíc true crime. Říkal jsem si, jestli to zvládnu, naštěstí jsme na to byli s Honzou Vejnarem dva. Sám bych do toho nešel. Ale nenapsal jsem si to. Nicméně Metoda Markovič byla napsána tak, aby si tvůrce hrál s určitými postupy, které jsem já v té době nepoužíval. Ve scénáři byly například napsané prolínačky, slow-motion… takových kudrlinek jsem dříve používal méně, ale u Metody Markovič mě to začalo čím dál víc bavit. Dá se říct, že do Pořezat pár větví si z ní přináším takové formální kudrlinky. Bude jich méně a bude to umírněnější, ale občas to popustím do určité stylové figury.
Dá se tedy říct, že vás Metoda Markovič ovlivnila po tvůrčí stránce?
Ano. Metoda Markovič je ostatně trochu „elevated” žánr. Pracuje s určitou stylizací, je to decentně pootočený svět. Ať už úhly kamery, zrychlovačkou, zpomalovačkou, atmosférou, i tím, jak ten svět není naprosto realistický. Se mnou to dělalo zajímavé věci, i ty temnější. Musel jsem si připustit ty hnusné věci, které se opravdu staly, ale i ty dobré věci, které mi umožňovaly se ve vyprávění pustit trochu jinam. Dříve mi přišlo dobré natočit tu komedii tak, aby byla úplně obyčejná, což jsem si říkal třeba u Chaty na prodej. U Pořezat pár větví jsem si naopak říkal, že by bylo dobré to občas nechat ulítnout někam jinam, což jsem si paradoxně vyzkoušel v úplně jiném žánru.
Strašil vás u Straky duch první série? Říkal jste si u něčeho: „Tohle nesmí vypadat hůř, než Hojer, tohle musí vypadat líp, než Hojer..” ?
Bylo to dost náročné. Očekávání byla velkolepá, protože Hojer je mimořádně udělaná věc. Věděli jsme, že scénáře Straky jsou trochu jiné a v trochu jiném žánru, je to spíš politický thriller. Celá ta politická mašinérie má mnohem větší váhu než v Hojerovi. Ale očekávání byla neskutečná. Snažili jsme se vymyslet, jak každý obraz, jenž je tam napsaný, režírovat co nejlépe. To znamená i používat stylové figury, které bych jindy nepoužíval. Částečně tam byla i inspirace tím, co použil Pavel Soukup, protože bylo nutné nějak navázat, a částečně bylo nutné tam přinést i jiné věci, aby se to ozvláštnilo a šlo trochu jinou cestou, než divák čeká. Psychicky mi to nedělalo moc dobře. Jak nám to vyšlo nebo nevyšlo, je hlavně na divákovi. Za sebe ale můžu říct, že jsme se s Honzou snažili nic nezanedbat.
Příští rok uvidíme druhou sérii Vražd v kraji. Bylo tam něco, co jste chtěl oproti té první udělat jinak?
Musím říct, že Vraždy v kraji mám hrozně rád. Jednou nám bylo řečeno, že seriál by měl být „vraždy, u kterých je divákovi dobře.” U druhé série jsem si kladl otázku, jak to ještě víc udělat, aby nám bylo dobře v tom světě. Takže jsem se více soustředil na vzájemné vztahy, na to, aby hrdinové měli ještě víc vrstev a abychom je víc pochopili jako obyčejné lidi. S Lenkou Wimmerovou jsme se snažili ten svět ještě více harmonizovat. Chtěli jsme, aby postavy vnímal divák jako staré známé, jako součást komunity. Současně jsem hledal takový náhled, jaký má plukovník Kučera (Ondřej Sokol); aby se divák na ty vraždy koukal s takovým klidným úsměvem a v tom světě mu bylo dobře. Přidali jsme víc plasticity, jemného humoru a klidu. Myslím, že se nám to povedlo. Druhá série je ještě vyspělejší než ta první, jsem zvědavý, jestli se to na diváka také přenese.
Uvidíme tedy více osobního života ostatních kriminalistů?
U Mencla (Petr Buchta) a Eliášové (Jana Pidrmanová) se to zase tolik neotevře, tam zase tolik prostoru není. U Kučery se toho ale otevře víc. Na konci první série za ním přijela jeho dcera Klára. O ní se toho ve druhé řadě dozvíme podstatně víc, tím pádem i o něm.
V první sérii nebyl příliš prostor na osobní život vyšetřovatelů kvůli vyšetřování vražd a osobním příběhům epizodních postav. Ve druhé sérii jste si s tím tedy poradili jinak?
Je to tak. Je taková skládačka. Nejdřív musíme poznat komunitu, kde se stala vražda. Tím pádem si ubereme šestinu času epizody, protože kriminalisty ještě nevidíme. Takže vyvstala otázka, jak to udělat, abychom měli dost času na vztahy a současně na vyšetřování. To byl úkol, který za nás vyřešili scenáristé Zdeněk Jecelín, Václav Hašek, Lucie Bokšteflová, Tomáš Holeček a Jan Smutný. Ti hledali cestu, jak být nápadití ve vyšetřování, ale stále tam nechat prostor pro něčí osobní život, nejvíc Kučerův. Vyřešili to tak, že tam vznikly perfektní komediální a vztahové scény. Přiznám se, že ty si pak pro režii užívám mnohem víc než to vyšetřování. Ne že bych si vyšetřování neužíval, ale když můžu režírovat vztahové scény nebo sezení u stolu na faře, tak se u toho tetelím blahem.
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Zdroj: Kinobox