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Pennywise se utká s gangstery. Druhá série TO nám ukáže novou stránku ikonického záporáka

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Seriál TO: Vítejte v Derry (It: Welcome to Derry) slíbil drsný hororový hit a také ho dodal. Prequel k adaptaci jednoho z nejlepších románů Stephena Kinga se dočká druhé série, která se ponese v jiném žánrovém rytmu.
Pennywise se utká s gangstery. Druhá série TO nám ukáže novou stránku ikonického záporáka

Pennywise se utká s gangstery. Druhá série TO nám ukáže novou stránku ikonického záporáka

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 22.10.2026 12:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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