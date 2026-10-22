Pennywise se utká s gangstery. Druhá série TO nám ukáže novou stránku ikonického záporáka

Seriál TO: Vítejte v Derry (It: Welcome to Derry) slíbil drsný hororový hit a také ho dodal. Prequel k adaptaci jednoho z nejlepších románů Stephena Kinga se dočká druhé série, která se ponese v jiném žánrovém rytmu.
Loňské hororové překvapení Vítejte v Derry nás zavedlo do doby předchozího cyklu, během něhož se neznámá entita z jiného vesmíru probudí ze spánku a konzumuje emoce a maso obyvatel malebného amerického městečka. Série TO propojila s jinými Kingovými pracemi, objevil se Halloran z Osvícení nebo věznice Shawshank a zároveň pojala sérii jako dobový seriál. Objevuje se motiv komplikovaného vztahu americké společnosti k armádě i primitivní rasismus, přičemž byl monstrózní Pennywise (Bill Skarsgård) hlavně odrazem společenských neduhů i děsivým predátorem, který trhá děti i dospělé na kusy. Plánovaná druhá série nabídne nový dobový i žánrový rámec.
Bezejmenná entita se probouzí ze spánku každých 27 let, takže každá další série se musí vrátit o dekády zpět. Ve druhé sérii, jak showrunner Brad Caleb Kane prozradil, se podíváme do 30. let 20. století, do doby prohibice, gangsterů, stylových klobouků, tommygunů a pašovaného alkoholu. Zároveň probíhá hospodářská krize, v níž bujela chudoba, existenční utrpení a kriminalita. A do toho všeho se bude špinavými ulicemi pohybovat bytost, která mění podobu a žere lidi. Děj druhé série se má týkat brutální přestřelky s tzv. Bradleyho gangem, která je zmíněna v původním románu jako děsivá událost, již si město pamatuje a ve které se pušky chopil i jistý podivný vznášející se klaun.
Kane slibuje nový pohled na látku, ostatně jiná dekáda zaručuje nové dějinné souvislosti a nové společenské problémy, což je pro sérii dost osvěžující a hlavně se to blíží záměru knihy. Ta nebyla jen hororovým soubojem party děcek (a posléze traumatizovaných dospělých) s příšerou z kanálu, ale především kronikou místa, kde se usídlilo něco zlého. Román to zprostředkovával skrze postavu Mikea Hanlona, kronikáře Derry, jenž odhaloval nové souvislosti a nové způsoby, jakými Pennywise zasáhl do historie města. Seriál nám ty události ukáže ve šťavnaté audiovizuální formě. Nová řada má být pak podle tvůrcových slov větší a nabídnout nám trochu odlišného Pennywise. Hrátky s ikonickým záporákem tak budou nadále pokračovat.
První sérii Kane vedl společně s Jasonem Fuchsem, teď ale Kane zůstal jediným showrunnerem seriálu. Na tvůrčích pozicích však zůstávají Andy a Barbara Muschiettiovi, stejně jako se můžeme těšit na Billa Skarsgårda v roli milované surrealistické zrůdy. Kane zároveň dohlížel na jiný hororový prequelový seriál, a sice Crystal Lake, jenž předchází franšíze Pátek třináctého.
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Zdroj: JoBlo