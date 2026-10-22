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Nový Aragorn vs. nový Captain America. Nadějný thriller láká na největší seriálovou loupež

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Dlouho tu nebyl pořádný heist seriál a netflixovská franšíza Papírový dům tu sama neutáhne. Seriál 12 12 12 od Apple TV by ale mohl fanouškům udělat radost. Nabídne totiž známý souboj kriminalisty a kriminálníka, navíc okořeněný zvláštní časovou sousledností.
Nový Aragorn vs. nový Captain America. Nadějný thriller láká na největší seriálovou loupež

Nový Aragorn vs. nový Captain America. Nadějný thriller láká na největší seriálovou loupež

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 22.10.2026 07:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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