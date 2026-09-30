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Tři obří kuličkodráhy v Příchovicích. Děti odsud nechtějí domů

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V Příchovicích najdete atrakci, ke které nejsou potřeba displeje ani složitá technika. Stačí dřevěná kulička a trojice velkých drah, po kterých děti běhají znovu a znovu. Navíc stojí jen pár kroků od Majáku Járy Cimrmana.
Tři obří kuličkodráhy v Příchovicích. Děti odsud nechtějí domů

Tři obří kuličkodráhy v Příchovicích. Děti odsud nechtějí domů

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žádný Špeky

Žádný Špeky spojuje poctivé domácí vaření s turistikou, praktickými radami a pohodovým pohledem na každodenní život. Silnou část obsahu tvoří recepty od české klasiky přes rychlá jídla až po nápady na vaření v přírodě, doplněné o rady týkající se potravin a jejich správného skladování. Když se...

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Žádný Špeky
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