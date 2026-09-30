Syn vzal ovdovělou matku na Havaj. Plakala štěstím, než zjistila, proč ji tam vlastně chtěl

Spousta rodičů automaticky předpokládá, že kdykoli si vzpomenou, jsou prarodiče připravení fungovat jako chůvy anebo bezplatné školky. Čerstvou zkušenost s tím má čtenářka DámskéhoDeníku jedenasedmdesátiletá Helena D. z Prahy.
„ napsala nám do redakce. Byla jsem štěstím bez sebe, když mi po smrti manžela můj nejmladší syn nabídl, že mě vezme na luxusní dovolenou na Havaj. Tehdy mě ani na chvilku nenapadlo, co mě může čekat,“ Plakala, když ji syn chtěl vzít na dovolenou
Se svým mužem Miroslavem prožila paní Helena přes čtyřicet let společného života. Oba hodně pracovali, aby mohli zabezpečit své tři děti. Dopřáli jim kvalitní vzdělání a měli za to, že je dobře vychovali.
„ napsala paní Helena. Ztráta manžela ji hodně sebrala a dlouho byla velmi otupělá. Když jsme se konečně oba dožili důchodu, můj Mirek dostal mrtvici. O dva týdny později zemřel a já zůstala sama,“ Zdroj fotografie: Depositphotos
Na zahraniční dovolené spolu nikdy nebyli.
„Celý život jsem tvrdě pracovala. Byla jsem učitelkou chemie, která se trápila ve dvou zaměstnáních, a ještě jsem doučovala zástupy svých studentů. Mirek byl stavař. vypráví čtenářka s tím, že vyjet za hranice k moři si nemohli dovolit. Každou korunu totiž dávali stranou a byla určena právě na vzdělání potomků. Každé z dětí později vystudovalo vysokou školu a nyní se jim daří skvěle. Každý rok jsme jezdili s dětmi na Slapy nebo k Máchovu jezeru,“ Namísto výletů pořád hlídala vnoučata
Mají dobrou práci a už založili své rodiny. Paní Helena s manželem rádi vnoučata občas pohlídali. Když ovdověla a nemohla se ze smrti manžela vzpamatovat, přišel za ní nejmladší syn s tím, že ji vezme na dovolenou na Havaj.
„ vypráví čtenářka. Jenže rychle se dostavilo vystřízlivění. Na dovolenou jela i synova manželka a jejich malá dvojčata. Nikdy jsem nebyla v zahraničí a už vůbec ne tak daleko. Plakala jsem radostí, že mě bere na mou vysněnou dovolenou,“ Zdroj fotografie: Depositphotos
V Honolulu pronajal syn na dva týdny krásný byt s bazénem, kde všichni bydleli.
„Začalo to hned první den. Syn se snachou jeli na pláž a já se starala o děti. Pak chtěli jít na romantickou večeři a já byla s dvojčaty. postěžovala si paní Helena. Když se odvážila pomyslet na výlet, syn se snachou jí ho rozmluvili. V podstatě jsem byla pořád zavřená v bytě s dětmi a z Havaje jsem nic neviděla,“ „Jsem smutná, že mě tam chtěli jen proto, abych hlídala a oni si mohli užívat. Synovo chování mě strašně zklamalo,“ uzavřela svůj dopis.
Zdroj:
DámskýDeník.cz
Autor:
Redakce DámskýDeník