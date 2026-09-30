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Syn vzal ovdovělou matku na Havaj. Plakala štěstím, než zjistila, proč ji tam vlastně chtěl

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Se smrtí manžela, se kterým strávila dlouhá desetiletí, se učitelka v důchodu dlouho nemohla vyrovnat. Až synova nabídka, aby s ním jela na dovolenou, ji vytrhla z letargie.
babička s vnukem

babička s vnukem

Zdroj: Freepik
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.09.2026 11:20

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Nejde jen o magazín – je to stránka, která reflektuje ženský život ve všech jeho úhlech. Ať už čtenářky zajímá každodenní realita domácnosti, vztahy, móda, krása nebo horoskopy, najdou tu přístupná vyprávění s lidskou tváří. Rozsah témat sahá od kuriózních lifestylových událostí, přes praktické...

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