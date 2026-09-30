Jablečné řezy našich babiček stojí na jednoduchosti, másle a pořádné vrstvě ovoce

Když horní plát na plechu začne zlátnout a z trouby jde vůně jablek, skořice a citronu, většinou už není co řešit. Ke kávě bude něco domácího. Tyhle jablečné řezy se pekly u babiček i u maminek, aspoň u nás patřily k těm úplně obyčejným, pravým jablkovým řezům. Jsou poctivé, syté a dobře se krájejí a nejvíc na nich stejně dělá svoje strouhaná jablečná náplň sevřená mezi dvěma pláty máslového těsta. Ta chuť se člověku snadno spojí s kuchyní, kde se peklo bez velkých řečí.
Bez složitého zdobení, bez křehké cukrářské vědy. A přitom se tenhle většinou povede. Spodní vrstva těsta si vezme část šťávy z jablek, horní plát se v troubě zatáhne a po vychladnutí už stačí jen moučkový cukr. U moučník kyselejších jablek přidávám trochu víc cukru, někdy i hrst . Když jsou jablka moc rozinek šťavnatá, nechám je po nastrouhání chvíli v cedníku. Drobný krok, ale rozdíl poznáte.
Můj tip: Horní plát před vložením do trouby několikrát propíchněte vidličkou. Pára má kudy utíkat, těsto se zbytečně nenafoukne a hotové řezy vypadají o něco úhledněji. Je to starý kuchyňský fígl, žádná velká novinka, jen prostě funguje. Recept na domácí a bohaté jablečné řezy
Doba přípravy: 25 minut Doba pečení: 30 minut Teplota trouby: 180 °C Počet porcí: asi 20 řezů Ingredience pro přípravu
Těsto: 250 g hladké mouky 250 g polohrubé mouky 120 g másla nebo Hery 120 g cukru krupice 2 ks celých vajec 8 lžic mléka 1 balení prášku do pečiva 1 špetka soli kůra z 1/2 citronu šťáva z 1/2 citronu
Jablečná náplň: 1,2 až 1,5 kg jablek 2 až 4 lžíce cukru, podle kyselosti jablek 1 lžička mleté skořice 1 balení vanilkového cukru 2 hrsti rozinek, pokud je máte rádi
Dokončení: 1 ks žloutku na potření, volitelně 2 lžíce moučkového cukru na posypání Postup přípravy jablečných řezů s máslovým těstem
1. Do větší mísy vsypte hladkou mouku, polohrubou mouku, cukr, prášek do pečiva a sůl. Přidejte máslo nakrájené na menší kousky, celá vejce, mléko, citronovou kůru a citronovou šťávu. Vypracujte hladké, pružné těsto. Nemá se lepit na ruce, ale ani z něj nechcete tvrdou hutnou kouli.
2. Hotové těsto rozdělte na dvě zhruba stejné části. Můžete je zabalit, nebo jen lehce poprášit moukou, aby se později líp válely. Připravte si plech a troubu zapněte na 180 °C.
3. Jablka zbavte jádřinců. Slupku klidně oloupejte, ale u pěkných domácích jablek ji často nechávám. V náplni nepřekáží. Jablka nastrouhejte nahrubo.
4. Nastrouhaná jablka podle potřeby lehce vymačkejte, případně je nechte několik minut okapat. Pak je promíchejte s cukrem, skořicí a vanilkovým cukrem. Kdo má rád rozinky, přidá i rozinky.
5. První polovinu těsta rozválejte na plát přibližně podle velikosti plechu. Přeneste ho na plech vyložený pečicím papírem. Jestli se těsto trhá nebo se chytá válečku, pomáhá válet ho mezi dvěma archy pečicího papíru. Na spodní plát rozložte jablečnou náplň
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6. Snažte se ji rozdělit rovnoměrně, jen u krajů nechte kousek volného místa. Horní těsto se pak dá lépe přimáčknout a šťáva nebude při pečení tolik vytékat.
7. Druhou část těsta vyválejte na podobně velký plát a položte ji na jablka. Okraje obou vrstev spojte prsty nebo vidličkou. Horní plát několikrát propíchněte vidličkou, aby měla pára kudy odcházet.
8. Pokud chcete výraznější zlatavou barvu, potřete povrch žloutkem. Bez něj se recept obejde, ale vzhledově řezům trochu pomůže.
9. Plech vložte do předehřáté trouby a pečte přibližně 30 minut při 180 °C. Čas berte spíš jako vodítko. Víc řekne barva těsta. Jakmile je horní plát zlatý a okraje začnou lehce tmavnout, bývá hotovo.
10. Upečené jablečné řezy nechte opravdu vychladnout. Teprve potom je poprašte moučkovým cukrem a krájejte na kostky nebo obdélníky. Ke kávě i čaji sednou výborně, druhý den bývají ještě vláčnější a náplň se s těstem lépe spojí. Foto: Cooky.cz, řezy krásně vypadají, že? Tipy redakce a ještě pár věcí, které se hodí vědět Pokud jsou jablka hodně šťavnatá, nenechávejte náplň úplně mokrou. Spodní těsto by se mohlo zbytečně promočit. S krájením se vyplatí počkat aspoň 2 hodiny po upečení. Řezy pak drží tvar a nerozjíždějí se po talíři. Chcete-li náplň voňavější, přidejte ke skořici ještě trochu citronové kůry.
U kyselejších zimních jablek se mi osvědčilo vmíchat do náplně lžíci jemné strouhanky. Nasaje přebytečnou šťávu a v hotovém moučníku ji skoro nezaregistrujete.
Podle tohoto postupu není nutné těsto před vyvalováním chladit, pokud se s ním dobře pracuje hned. Když je ale v kuchyni teplo a těsto rychle měkne, dejte ho na 15 až 20 minut do lednice. Válení pak půjde klidněji.
Nejlepší jsou pevnější voňavá jablka, která se po nastrouhání hned nerozpadnou na kaši. Dobře funguje i směs sladších a kyselejších odrůd, náplň pak nemá jednotvárnou chuť.
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