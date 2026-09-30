Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Jablečné řezy našich babiček stojí na jednoduchosti, másle a pořádné vrstvě ovoce

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Na plechu se pomalu barví horní plát těsta, z trouby jde vůně jablek, skořice a citronu a mně je v tu chvíli jasné, že odpolední káva bude mít správný doprovod. Tyhle klasické jablečné řezy dělám hlavně na podzim, ale u nás doma se pečou klidně i v zimě, když zbyde bedýnka jablek ze sklepa. Jsou poctivé, syté, dobře se krájí a právě strouhaná jablečná náplň mezi dvěma pláty máslového těsta je dělá takové, jaké si většina z nás pamatuje od babičky.
Obrázek k receptu na Klasické jablečné řezy našich babiček: poctivý moučník s jablečnou náplní mezi dvěma pláty máslového těsta

Obrázek k receptu na Klasické jablečné řezy našich babiček: poctivý moučník s jablečnou náplní mezi dvěma pláty máslového těsta

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Klasické jablečné řezy našich babiček: poctivý moučník s jablečnou náplní mezi dvěma pláty máslového těsta
Reklama
Další články z Cooky.cz
Rychlé domácí palačinky: Jednoduchý recept na tenké, vláčné a vždy povedené sladké placky
Rychlé domácí palačinky: Jednoduchý recept na tenké, vláčné a vždy povedené sladké placky
Kynuté pletence s mandlovou náplní: Nadýchané domácí pečivo lepší než z pekárny
Kynuté pletence s mandlovou náplní: Nadýchané domácí pečivo lepší než z pekárny

Mandlová mouka dává těmto pletencům úplně jinou dimenzi než klasická skořicová náplň. Kombinace másla,...

Růžové vitacitové řezy s kakaovým korpusem a tvarohem: Retro moučník, který mizí po kusech
Růžové vitacitové řezy s kakaovým korpusem a tvarohem: Retro moučník, který mizí po kusech

Upečte si vynikající růžové vitacitové řezy! Spojení nadýchaného kakaového korpusu, tvarohu s rumem a svěží...

Retro kvíz na téma vybavení z babiččiny kuchyně: Kdo nezíská ani 6/10 bodů, nejspíše je moc mladý
Retro kvíz na téma vybavení z babiččiny kuchyně: Kdo nezíská ani 6/10 bodů, nejspíše je moc mladý

Kuchyně našich babiček fungovaly bez vzduchových fritéz a dotykových indukcí, a přesto z nich vycházely...

Houbová sekaná s ovesnými vločkami: Jednoduchý recept, který překvapí šťavnatostí i plnou chutí
Houbová sekaná s ovesnými vločkami: Jednoduchý recept, který překvapí šťavnatostí i plnou chutí

Skvělá volba pro dny, kdy je doma dost hub a člověk nechce smaženici ani omáčku. Houbová sekaná s ovesnými...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

Všechny články tohoto autora →
Cooky.cz
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.