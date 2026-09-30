Pro kamaráda zařídil drahou rozlučku i svatební dar, sám nedostal nic: u piva padla věta, po které přátelství skončilo
Matěj a Kuba se znali od útlého dětství a podle Matěje byli nerozluční. Kuba se ženil měsíc před ním, takže obě svatby proběhly prakticky v jednom sledu a srovnání se nabízelo samo. Matěj kamarádovi naplánoval poměrně drahou rozlučku se svobodou a přinesl mu i svatební dar, který podle jeho slov také nebyl z nejlevnějších.
Naplánoval drahou rozlučku, dal dar a pak měsíc čekal na oplátku
Když o měsíc později přišla na řadu Matějova svatba, od Kuby a jeho ženy nepřišlo nic. Matěj si nejdřív řekl, že na dárek asi zapomněli, že je jim to trapné a donesou ho dodatečně. Po měsíci pořád nic.
Sám sebe přitom za materiálně založeného člověka nepovažuje. Oplátku čekal proto, že ji bere jako slušnost, ne jako vyrovnání účtu. Právě v tom je jeho postoj srozumitelný: kdo zaplatí rozlučku a přinese drahý dar, počítá s tím, že druhá strana bude uvažovat stejně.
Kamarádi si prý dárky dávat nemusí. A dál se o tom nebavil
Věc mu ležela v hlavě natolik, že se rozhodl Kubu konfrontovat, až spolu půjdou na pivo. Dozvěděl se, že kamarádi si snad dárky dávat nemusí. Matěj mu odpověděl, že oni dárek přinesli právě proto, že jsou přátelé a že se to sluší.
Tím rozhovor skončil. Kuba ho poslal do háje s tím, že se o tom bavit nechce a že to vůbec nemá co řešit. Pravidlo, podle kterého si kamarádi dárky dávat nemusí, vyhlásil až ve chvíli, kdy měl rozlučku i dar dávno za sebou. Kdyby s ním přišel před svatbou, byl by to postoj. Takhle je to jen výmluva, která přišla ve chvíli, kdy se hodila.
Od seznamu přání po makrofotografii očí: co se dnes dává
Svatby se přitom liší v čemkoli, a s nimi i zvyklosti kolem darů. Někdo chce noblesní obřad na zámku, jiný pár uvolněnou atmosféru v přírodě a v posledních letech obrovsky frčí svatby ve stodolách, které dokážou obojí spojit dohromady. Stejně tak se liší i to, jak se k dárkům staví samotní novomanželé.
Část párů si sepíše seznam věcí, které se jim hodí do domácnosti, aby hosté měli z čeho vybírat. Ani tohle řešení není bez rizika, seznam darů už kolem sebe nejednou vyvolal hádky. Jiné dvojice nechávají hostům úplně volnou ruku, takže se mohou objevit i hodně nezvyklé dárky, třeba makrofotografie očí. A pak je tu třetí možnost, tedy nepřinést nic, což už hraničí s neslušností.
Přátelství Matěje a Kuby neukončil chybějící dárek, ale to, že se o něm nedalo promluvit. Od onoho večera v hospodě se dva muži, kteří se znali od dětství, prakticky nestýkají.