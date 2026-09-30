Český řetězec varuje zákazníky: V oblíbeném sýru byla nalezena plíseň a musel být okamžitě stažen z prodeje

Řetězec Albert stáhl ze svých pultů strouhaný z eidam Mlékárny Klatovy s. r. o. Důvodem je nalezení plísně, na kterou při úřední kontrole upozornila Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Týká se to výrobku „EIDAM ŠUMAVSKÝ 45% STROUH. 100 G“ s datem minimální trvanlivosti 21. listopadu 2026. Kdo si balení už koupil, neměl by ho jíst. Vrátit ho může v jakékoliv prodejně Albert, řetězec zákazníkům vyplatí peníze zpět. Co plíseň v sýru reálně znamená pro vaše zdraví
U sýrů je
plíseň trochu ošidné téma. U roquefortu nebo gorgonzoly to patří přímo k výrobě, tam se s ní počítá. Strouhaný eidam je ale jiný případ. Pokud se plíseň objeví v běžném baleném výrobku, kde být nemá, může jít o problém i kvůli mykotoxinům. Tyto látky některé druhy plísní vytváří jako vedlejší produkt svého metabolismu.
Portál Healthline uvádí, že po požití mykotoxinů se mohou objevit
zažívací potíže, nevolnost nebo zvracení. Opatrnější by měli být hlavně rodiče malých dětí, těhotné ženy a lidé s oslabenou imunitou, u nichž může tělo reagovat hůř. Vaření nebo zapékání přitom nemusí situaci vyřešit. Část mykotoxinů snese vyšší teploty a v jídle může zůstat i po tepelné úpravě.
U strouhaného sýra je navíc potíž v tom, že má mnohem větší povrch než celý blok. Plíseň se tak může šířit rychleji a v sáčku ji člověk nemusí hned poznat. U kusového sýra je viditelná změna často zřetelnější, u nastrouhané směsi se jednotlivé kousky snadno ztratí mezi ostatními.
Co přesně Albert stáhl a jak postupovat
Stažení se vztahuje na výrobek označený jako
EIDAM ŠUMAVSKÝ 45% STROUH. 100 G. Výrobcem je Mlékárna Klatovy s. r. o. a uvedené datum minimální trvanlivosti je 21. 11. 2026. Albert uvedl, že na upozornění SZPI zareagoval hned.
Foto: Uživatel Didriks / Creative Commons / CC BY, Strouhání sýra
„Jedná se o okamžitou reakci na upozornění Státní zemědělské a potravinářské inspekce, která v rámci úřední kontroly zjistila výskyt plísně,“ uvedl řetězec ve svém prohlášení. Zákazníkům se za vzniklou situaci omluvil. Výrobek je možné vrátit v jakékoli prodejně Albert v České republice. Účtenka podle dostupných informací není potřeba, stačí přinést samotné balení. Konkrétní lhůta pro vrácení veřejně upřesněna nebyla, proto je rozumné neodkládat to.
Mlékárna Klatovy s. r. o., která sýr vyrobila, se k případu do zveřejnění informace nevyjádřila.
Pokud máte doma strouhaný eidam od Mlékárny Klatovy s minimální trvanlivostí do listopadu 2026, raději ho neochutnávejte ani nepoužívejte do vaření. Odneste ho zpět do Albertu. Jestli jste sýr už snědli a objevily se u vás zažívací potíže, obraťte se na lékaře. U zdravého dospělého člověka nemusí menší množství plísňových spor znamenat vážný problém, ale u potravin stažených kvůli plísni není moc důvod riskovat.
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě informací z webů
Healthline, SZPI, Albert
Kvíz o supermarketech a hypermarketech v Česku: 10 otázek ukáže, kdo ví, jak se nakupovalo i v minulosti
Nebezpečné kuřecí maso v Lidlu: Inspekce vydala důrazné varování