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Český řetězec varuje zákazníky: V oblíbeném sýru byla nalezena plíseň a musel být okamžitě stažen z prodeje

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Řetězec Albert stáhl z prodeje strouhaný eidam od Mlékárny Klatovy kvůli plísni nalezené SZPI. Zákazníci mohou výrobek vrátit.
Eidam Jihočeský Madeta

Eidam Jihočeský Madeta

Zdroj: Foto: Cooky.cz
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 30.09.2026 10:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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