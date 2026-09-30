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Velké srovnání nealkoholických piv: Vítěz jednoho testu jinde propadl. Známé značky dopadly úplně jinak

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Stačí změnit degustační porotu a pořadí oblíbených nealkoholických piv může vypadat úplně jinak. Dva spotřebitelské testy ukázaly překvapivě rozdílné výsledky. Zatímco Krušovice v jednom zvítězily, v druhém skončily téměř na chvostu. Podobně rozdílně dopadl také Velkopopovický Kozel. Podívali jsme se proto nejen na chuťová hodnocení, ale také na obsah cukru, energetickou hodnotu a množství alkoholu.
Velké srovnání nealkoholických piv: Vítěz jednoho testu jinde propadl. Známé značky dopadly úplně jinak

Velké srovnání nealkoholických piv: Vítěz jednoho testu jinde propadl. Známé značky dopadly úplně jinak

Zdroj: generováno chatgpt
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 30.09.2026 10:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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