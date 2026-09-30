Velké srovnání nealkoholických piv: Vítěz jednoho testu jinde propadl. Známé značky dopadly úplně jinak

Nejvyšší hodnocení si z naší degustace odnesly Krušovice Hořké Nealko. Ze šestice působily nejvýrazněji a nejvíce připomínaly klasické pivo. Testující ocenili především znatelnou hořkost, poměrně plnou chuť a pěnu, která vydržela déle než u některých konkurentů.
Právě výraznější hořkost byla jedním z hlavních důvodů, proč Krušovice v našem testu uspěly. Nealkoholická piva totiž někdy sklouzávají ke sladšímu nebo až mladinovému projevu. Tady byl výsledný dojem vyváženější.
Na druhém místě skončil Guinness 0.0. Jde ovšem o úplně jiný typ piva než u většiny ostatních testovaných vzorků. Typické jsou pro něj tmavá barva, krémová pěna a pražené tóny. Milovník českého světlého ležáku proto nemusí být automaticky nadšený, v rámci našeho hodnocení ale Guinness zaujal výraznou chutí a tím, že nepůsobil vodově.
Birell nezklamal, Staropramen zaujal lehčím projevem
Třetí příčku obsadil Birell Světlý. Jeho chuť nebyla tak výrazná jako u vítěze, na druhou stranu působila vyváženě a bez výrazně rušivých tónů. Je to typ nealkoholického piva, který pravděpodobně neurazí většinu konzumentů, ale zároveň nemusí nadchnout ty, kteří hledají opravdu intenzivní hořkost.
Za ním skončil Staropramen Nealko. Působil lehčeji a méně plně, což může být podle osobních preferencí výhoda i nevýhoda. Výrobce u něj uvádí hořkost 31 IBU. Z testované české nabídky navíc patří mezi méně kalorické varianty – obsahuje přibližně 15 kcal na 100 ml a méně než 1,6 gramu cukru.
Krušovice mají pro srovnání přibližně 19 kcal a 2,1 gramu cukru ve 100 ml, zatímco Birell Světlý 21 kcal a 2,4 gramu cukru. U všech těchto piv může obsah alkoholu dosahovat maximálně 0,5 procenta.
Heineken 0.0 skončil až pátý
Páté místo obsadil Heineken 0.0. Výhodou pro část zákazníků může být už samotné označení 0,0 procenta alkoholu. Chuťově nás ale ve srovnání s některými českými konkurenty tolik nepřesvědčil. Působil lehčeji a jeho charakter nebyl tak výrazný. Podle údajů výrobce má přibližně 21 kcal a 1,3 gramu cukru na 100 ml. Z hlediska obsahu cukru tak naopak vychází poměrně příznivě.
Označení 0,0 procenta alkoholu nese také Guinness. Právě nulový deklarovaný obsah alkoholu může být pro některé zákazníky při výběru důležitější než samotné pořadí v chuťovém testu.
Kozel nám připadal příliš sladký
Na posledním místě skončil Velkopopovický Kozel Nealko. V našem testu doplatil především na sladší chuťový projev. Ve srovnání s hořčími vzorky nám připadal méně osvěžující a vzdálenější tomu, co od klasického piva očekáváme. To ale neznamená, že jde automaticky o špatné pivo. Právě u degustace se výrazně projevují osobní preference. Člověk, kterému vadí vysoká hořkost a dává přednost sladovějším nebo jemnějším pivům, může pořadí vnímat úplně jinak.
Naše degustace ukázala především to, jak rozdílná dnes nealkoholická piva jsou. Některá se snaží nabídnout výraznou hořkost podobnou klasickému ležáku, jiná sázejí na jemnější a sladovější chuť a další mají vlastní charakter, jako například tmavý Guinness.
V našem redakčním testu zvítězily Krušovice Hořké Nealko, následované Guinnessem 0.0 a Birellem Světlým. Čtvrtý skončil Staropramen Nealko, pátý Heineken 0.0 a šestý Velkopopovický Kozel Nealko.
Při nákupu proto není od věci sledovat nejen značku, ale také obsah alkoholu, cukru nebo deklarovanou hořkost. A nakonec rozhoduje především jedna věc – jestli člověk hledá výrazně hořké pivo, lehkou osvěžující variantu, sladovější chuť, nebo skutečných 0,0 procenta alkoholu.