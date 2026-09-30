Halušky s uzeným bůčkem, kysaným zelím a smaženou cibulkou: Královský recept plný chuti, který zahřeje a zasytí

Halušky na Slovensku vždycky měly zvláštní postavení, skoro národní. Dělají se s kdečím, v každém kraji trochu jinak. U nás doma se držely hlavně dvě verze: s brynzou a s kysaným zelím. Občas se k nim dostala i kedlubna, což možná nezní obvykle, ale bývalo to výborné. Chuť na halušky mě chytá dodnes a tentokrát půjde o ty se zelím. Nejradši mám těsto ze syrových brambor. Je rychlé, obyčejné, hotové bez velkých příprav a po uvaření pěkně nasaje zelí i výpek z bůčku.
Na tomhle jídle je příjemné i to, že se nemusí vážit na gram přesně. Někdy použiju
uzený bůček, jindy špek, a když v lednici zůstane pár plátků , poslouží taky. Základ ale neměním: anglické slaniny jemně nastrouhané brambory, trochu vymačkané vody, vejce, sůl a polohrubá mouka podle toho, co si těsto řekne. Výsledkem má být polotuhá hmota, která projde přes síto na halušky, ale ve vodě se nerozpadne. Nic složitějšího za tím není.
Můj tip zní: Když těsto po pár minutách povolí a začne řídnout, nesypejte do něj mouku po hrstech. Brambory pouštějí vodu postupně a člověk to snadno přežene. Většinou stačí přidat lžíci nebo dvě, zamíchat, chvíli nechat stát a teprve pak posoudit. Halušky díky tomu nezatuhnou zbytečně. Halušky a zelí patří k sobě už dlouhá léta
Bramborové halušky jsou doma hlavně ve slovenské a horské kuchyni, jenže v českých domácnostech už dávno nejsou žádnou novinkou. Důvod je prostý. Brambory bývaly po ruce, mouky nebylo potřeba mnoho a z pár obyčejných surovin vzniklo jídlo, které člověka zasytí na dlouho. Varianta s a uzeným masem je kysaným zelím poctivější a těžší než halušky s brynzou. Do chladného dne, nebo prostě když venku prší a nikomu se nechce nikam, se ale hodí skvěle. Recept na královské halušky s uzeným bůčkem
Doba přípravy: 25 minut Doba vaření: 20 minut Počet porcí: 4 porce Ingredience, které budeme potřebovat na přípravu halušek 800 g syrových brambor 1 ks vejce 180–220 g polohrubé mouky podle potřeby 1 lžička soli do těsta 250 g kysaného zelí 200 g uzeného bůčku 2 ks větší cibule 1 lžíce sádla nebo oleje 1 špetka mletého pepře 1 špetka kmínu, volitelně 1 špetka cukru, volitelně 2 lžíce nasekané pažitky 2 lžíce nasekané jarní cibulky dle chuti sůl do vody Postup přípravy poctivých halušek s bůčkem a kysaným zelím
1. Brambory oloupejte a nastrouhejte najemno. Přebytečnou tekutinu z nich lehce vymačkejte, ale nesnažte se je dostat úplně do sucha. Škrob, který v nich zůstane, pomůže těstu držet pohromadě.
2. K nastrouhaným bramborám přidejte vejce, sůl a postupně vmíchejte polohrubou mouku. Těsto by mělo být polotuhé. Ne tekuté jako lívancové, ale ani pevné jako na knedlíky.
3. Do většího hrnce dejte vodu, přiveďte ji k varu a dobře osolte. Mezitím nakrájejte uzený bůček na malé kostky a cibuli buď na tenké plátky, nebo nadrobno. Jak jste zvyklí doma.
4. Na pánvi rozehřejte sádlo nebo trochu oleje a bůček na něm opečte. Až pustí tuk a začne vonět, přidejte cibuli. Nechte ji zezlátnout. Tady nemá cenu pospíchat, protože dobře opečená cibulka udělá v hotovém jídle překvapivě hodně.
5. Kysané zelí podle potřeby překrájejte, aby se netáhlo v dlouhých vláknech. Když je příliš kyselé, krátce ho propláchněte. Pak ho dejte do menšího kastrolu, přidejte pár lžic vody a krátce poduste. Dochutit ho můžete špetkou kmínu, případně opravdu malou špetkou cukru.
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6. Těsto protlačujte přes síto na halušky nebo děrované prkénko přímo do vroucí vody. Lepší jsou menší dávky. Halušky se tolik neslepí a člověk má větší přehled, co se v hrnci děje.
7. Jakmile halušky vyplavou na hladinu, nechte je ve vodě ještě asi 1–2 minuty. Potom je vyberte děrovanou naběračkou, případně je slijte přes cedník.
8. Horké halušky přesuňte do větší mísy nebo zpátky do hrnce. Přidejte podušené zelí, opečený bůček s cibulkou a trochu výpeku z pánve. Míchejte spíš opatrně, aby se z halušek nestala jedna slepená hromada.
9. Ochutnejte a podle potřeby dosolte nebo přidejte trochu pepře. Se solí ale opatrně. Uzený bůček i zelí bývají výrazné dost.
10. Na talíři posypte porce pažitkou a jarní cibulkou. Nejlepší jsou hned po uvaření, ještě horké, když cibulka nahoře trochu křupe. Zbytky dejte do lednice; druhý den se halušky dají krátce opéct na pánvi a často chutnají skoro ještě líp. Foto: Cooky.cz, Halušky s bůčkem a se zelím Ještě pár rad na závěr: halušky, které se povedou i napoprvé Pokud jsou brambory hodně vodnaté, vymačkejte je důkladněji. Mouku ale přidávejte postupně, protože každá várka brambor se chová trochu jinak. Zelí zbytečně dlouho nevařte. Když zůstane lehce na skus, celé jídlo má lepší strukturu a nepůsobí tak těžce. Bůček můžete nahradit špekem nebo anglickou slaninou. Jen počítejte s tím, že každá uzenina pustí jiné množství tuku a soli. Aby se halušky po slití neslepily do jedné hroudy, promíchejte je hned s trochou výpeku z bůčku. Stačí jedna nebo dvě lžíce, není potřeba je v tuku utopit.
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