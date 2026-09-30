Experti označili 1 nejhorší druh pečiva. Kupuje ho ke snídani skoro každá česká rodina

Toustový chléb patří k tomu, co v české kuchyni nikdy nechybí. Zůstane vláčný i po několika dnech a ke snídani po něm sáhne skoro každá rodina. Právě kvůli téhle samozřejmosti před ním ale výživoví odborníci opakovaně varují jako před nejhorším pečivem, které v obchodě najdete. Důvodů mají hned několik a jeden z nich řadí tousty do překvapivé společnosti.
Proč toustový chléb skončil na černé listině odborníků
Specialisté na výživu zařazují toustový chléb mezi takzvané ultrazpracované potraviny. To je stejná škatulka, kam patří třeba tavené sýry, snídaňové cereálie nebo instantní polévky. Nevinně vypadající plátek se tak řadí mezi průmyslové pochutiny, které by za zdravé nikdo neoznačil.
Že tahle skupina potravin tělu nesvědčí, potvrzuje i rozsáhlá vědecká práce. Metastudie zveřejněná v odborném časopise BMJ prošla data z výzkumů zahrnujících víc než deset milionů lidí a vysokou konzumaci ultrazpracovaných potravin spojila se dvaatřiceti zdravotními problémy. Nejsilnější důkazy vědci našli u úmrtí na srdeční choroby, cukrovky druhého typu a běžných duševních potíží. Jeden plátek toustu pochopitelně nikoho neohrozí, roli hraje pravidelná každodenní konzumace.
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Základ problému leží v mouce. Toustový chléb se vyrábí skoro výhradně z jemně mleté bílé pšeničné mouky, ze které se při zpracování odstraní otruby a klíček. A právě v nich se ukrývá většina vlákniny, vitamínů i minerálních látek. Ve výsledku vám tousty dodají hlavně rychlé sacharidy a málo užitečného.
S tím souvisí i vysoký glykemický index. Bílý toust se v těle rychle promění na cukr, takže dodá energii naráz a stejně rychle o ni zase přijdete. Sotva dorazíte do práce, hlásí se hlad a chuť na něco sladkého. Zvlášť pro člověka s cukrovkou představují takové výkyvy větší zátěž než pro zdravého jedince. Klíčová je tu vláknina, která vstřebávání cukru zpomaluje. V toustu jí ale zůstává jen zlomek množství oproti celozrnnému chlebu.
Seznam přísad delší než recept od babičky
Zásadní rozdíl mezi poctivým bochníkem z pekárny a baleným toustovým chlebem poznáte, když otočíte obal a přečtete si složení. Domácí chléb vystačí s moukou, vodou, solí a kváskem. Průmyslový toust jich potřebuje mnohem víc a na etiketě najdete celou řadu přídatných látek:
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Samy o sobě tyhle přísady nebezpečné nejsou a potkáte je v celé řadě běžných výrobků. Potíž dělá až jejich nakupení, které je typickým znakem ultrazpracovaného jídla. Vodítko je jednoduché: čím kratší a srozumitelnější složení, tím lepší volba.
Čím tmavší toust, tím větší riziko
Další háček se skrývá v samotném opékání. Když toust necháte ztmavnout do křupava, získáte sice lákavou kůrku, ale spolu s ní i akrylamid. Tahle látka vzniká při vysokých teplotách z potravin bohatých na škrob a Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny ji řadí mezi pravděpodobné karcinogeny. Právě akrylamid je jedním z důvodů, proč se přepečený toust svými riziky blíží smaženým hranolkům, kde vzniká úplně stejně.
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Evropská unie kvůli tomu už roky tlačí na výrobce, aby akrylamidu v pečivu i dalších potravinách vznikalo co nejméně. Doma to máte pod kontrolou sami. Odborníci proto radí nenechat plátky zajít do tmava a vytáhnout je, dokud jsou jen zlehka dozlatova.
Co si dát na talíř místo toho
Dobrá zpráva je, že se toustů nemusíte vzdát úplně. Postačí z nich udělat občasnou pochoutku místo automatické každodenní volby. A když už si toust dopřejete, nejezte ho samotný. Doplňte ho o zdroj bílkoviny nebo kvalitního tuku, třeba o kousek sýra, tvaroh, hummus nebo restovanou zeleninu. Tělo pak cukr vstřebává pomaleji a hlad se ozve později.
Celozrnný, žitný nebo kváskový chléb dodá víc vlákniny a udrží pocit nasycení déle než bílý toust. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Pokud chcete pro tělo udělat víc, sáhněte rovnou po jiném pečivu. Celozrnný, žitný nebo kváskový chléb má vlákniny mnohem víc, drží pocit nasycení déle a jeho složení bývá výrazně jednodušší. U tmavého pečiva se ale vyplatí zkontrolovat etiketu, protože tmavý odstín může pocházet z přidaného barviva i tam, kde žádná celozrnná mouka není. A pokud řešíte cukrovku nebo jiné zdravotní potíže, nechte si jídelníček doladit od svého lékaře nebo nutričního specialisty.
Zdroje: https://www.toprecepty.cz/clanky/10355-toustak-je-jeden-z-nejhorsich-druhu-chleba-varuji-odbornici-presto-patri-mezi-nejprodavanejsi-a-nejoblibenejsi/, https://www.dumazahrada.cz/domacnost/toustovy-chleb-ultrazpracovana-potravina-proc-je-nezdravy/, https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/veda/dvaatricet-zdravotnich-problemu-vedci-popsali-s-cim-je-spojena-konzumace-ultrazpracovanych-346663, https://www.vitalia.cz/clanky/akrylamid-v-jidle-cim-propecenejsi-tim-hur/, https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/chleba-nebo-rohlik-k-snidani-zitny-celozrnny-vlaknina, https://www.nestarneme.cz/je-zdravejsi-chleba-nebo-rohlik/, https://www.kondice.cz/jidelnicky-a-recepty/zdravi-hubnuti-nejhorsi-pecivo-do-diety/