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Spamové telemarketingové hovory stojí firmy miliony na pokutách. Nahlásit je ale vyžaduje přesnost jako u trestního řízení

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Dennívýzva
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Německý regulátor loni uložil pokuty za nevyžádané hovory přes 27 milionů korun. V Česku za stejné období nabyly právní moci jen dvě pokuty.
Samsung, volání

Samsung, volání

Zdroj: Pexels
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 30.09.2026 11:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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