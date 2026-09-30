Vondroušová nesmí ani trénovat, tak vyrazila na Bali. Fanoušky potěšila záběry v bikinách, přítel poslal pusinku

Na instagramových fotkách Markéty Vondroušové z konce září je příroda, černé bikiny u vodopádu, projížďka na kole a jídlo, které vypadá jako z cestovatelského magazínu. Sama k záběrům napsala, že s kamarádkou „musely vidět všechno“. Jenže to „všechno“ má háček: bývalá wimbledonská vítězka nemůže vidět jediný oficiální tenisový kurt. Ne proto, že by nechtěla. Protože nesmí.
Co čtyřletý zákaz skutečně znamená
Když se řekne „dopingový distanc“, většina lidí si představí jednoduché pravidlo: nesmíš hrát turnaje. Realita je tvrdší. Podle pravidel ITIA pro suspendované hráče Vondroušová nesmí:
- účastnit se jakékoli soutěže, akce ani aktivity organizované nebo sankcionované ITF, WTA, ATP či národní tenisovou asociací,
- trénovat v klubových zařízeních napojených na tyto organizace,
- vstupovat na akreditované akce, ani jako divačka s průkazkou,
- využívat oficiální trenérské, fyzioterapeutické nebo analytické zázemí svazu.
Jediné, co může, je soukromě si rekreačně zahrát na místě, které nemá žádnou vazbu na tenisové struktury. Teprve v posledních dvou měsících sankce, nebo v poslední čtvrtině trestu, se smí vrátit do klubových prostor a začít se připravovat na comeback. Do té doby je odstřižená.
Bali v tomto světle není obraz bezstarostnosti. Je to obraz nucené pauzy člověka, který nemá kam jít trénovat.
Incident, tribunál a čekání na CAS
Všechno začalo 3. prosince 2025 kolem osmé večer. Komisařka dopingové kontroly se přes interkom představila jménem, vysvětlila, že přichází jménem ITF, a požádala o odběr vzorku. Vondroušová namítala, že kontrolorka neukázala legitimaci. Podle rozhodnutí nezávislého tribunálu měla komisařka identifikační kartu i screenshot pověření v iPadu; její obvyklá praxe byla ukazovat je při osobním kontaktu tváří v tvář, tedy až po vpuštění do nemovitosti. Vondroušová sešla dolů se psem, odmítla vzorek a podepsala formulář o odmítnutí.
Obhajoba stavěla na generalizované úzkostné poruše a akutní stresové reakci. Právník Jan Exner v rozhovoru pro Český rozhlas mluvil o extrémní psychické, časové i mediální zátěži celého řízení. Důležitý detail: čtyři dny po incidentu, 7. prosince, Vondroušová absolvovala standardní kontrolu, při níž se komisařka řádně identifikovala. Podle Exnera byla testována ještě několikrát. To je podstatné pro kontext její obhajoby, ale nemění právní váhu původního odmítnutí. Odmítnutí kontroly se podle antidopingových pravidel trestá stejně jako pozitivní test.
Tribunál vynesl 21. července 2026 čtyřletý zákaz. Vondroušová se odvolala ke Sportovnímu arbitrážnímu soudu (CAS). K 24. srpnu 2026 odvolání evidoval, termín slyšení ale stanoven nebyl. Podle AFP se slyšení obvykle koná v řádu měsíců po podání a rozhodnutí přichází v dalším horizontu. Pokud CAS trest potvrdí, zůstává konec sankce 21. června 2030. Pokud ho zruší nebo zkrátí, otevře se dřívější návrat.
Čtyři roky bez okruhu, a co pak?
WTA aktuálně vede Vondroušovou jako „Inactive“ s rankingem 668. Narodila se 28. června 1999. Při zachování trestu by se do oficiálního tenisu vracela jako třicetiletá, šest dní před jednatřicátými narozeninami.
Návrat není biologicky nemožný. Vondroušová dokázala po zdravotních pauzách vystřelit zpátky; ještě v roce 2025 vyhrála turnaj v Berlíně po několikaměsíčním výpadku. Jenže čtyři roky bez oficiálního okruhu, bez běžného klubového režimu a s nutností budovat ranking od nuly jsou něco zásadně jiného než půlroční rekonvalescence.
Srovnání s jinými tenisty, kteří odmítli kontrolu, optimismus nepřidává. Rus Vladislav Ivanov dostal za totéž čtyři roky, stejně jako Anatolij Michaljuk. Oba hráli na nižších patrech okruhu. Elitní comeback po odmítnutí kontroly v otevřených zdrojích dohledatelný není. Přímá analogie k wimbledonské šampionce prostě neexistuje.
Bali jako kontrast dvou realit
Na Instagramu je Vondroušová ženou, která objíždí vodopády, pózuje u bazénu a sdílí záběry s kamarádkou. Její partner Andrew Paulson, český profesionální tenista, se kterým je veřejně od léta 2024, ji na sociálních sítích podporuje. Mediální svět kolem ní vypadá jako běžná mimosezonní dovolená úspěšné sportovkyně.
V právní realitě je ale status úplně jiný: nevyřízené odvolání u CAS, čtyřletý zákaz, který jí zakazuje vstoupit i na tréninkový kurt svého svazu, a hodiny tikající směrem k červnu 2030. Dovolená na Bali není důkaz bezstarostnosti. Je to spíš viditelný povrch situace, ve které bývalá wimbledonská vítězka nemá moc jiných možností, jak trávit čas.
Rozhodnutí CAS určí, jestli se Markéta Vondroušová vrátí na kurty jako třicetiletá hráčka s šancí na druhý akt kariéry, nebo jestli se vrátí dřív. Třetí varianta, že se nevrátí vůbec, zatím nikdo nahlas neřekl. Ale čísla mluví jasně.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář