Kotlety z pekáče jak je dělá babička: Křehké vepřové maso v bylinkové marinádě, které se rozpadá pod vidličkou

Zapečené kotlety z jednoho pekáče jsou u nás doma recept, který se nepředával na papírku, spíš odkoukáním. Maminka je chystala skoro každou neděli, hlavně když měli přijít hosté a nebyla nálada hlídat tři hrnce najednou. Dlouho jsem jen stála opodál a sledovala, co kam skládá. Pak jsem to jednou zkusila sama. Od té doby je to naše víkendová jistota: naplnit pekáč, dát ho do trouby a nechat čas pracovat. Na stole pak přistane hutné, voňavé jídlo, u kterého se většinou přestane mluvit dřív, než se rozdají příbory.
Kotlety mají ve střední i východní Evropě dost pevné místo. V Polsku patří z mletého kotlety mielone k úplně běžným rodinným jídlům. Každá domácnost si je upravuje po svém, ale maso, cibule, vejce a strouhanka se objevují skoro vždycky. Na Ukrajině a v Rusku se kotlety připravují z vepřového hovězího, vepřového, kuřecího i krůtího masa, někde z plátků, jinde z , ale skoro pokaždé se nejdřív opečou mletého dozlatova. Tady se postup posune ještě o krok dál. Plátky masa se naklepou, krátce osmahnou a potom přijdou do pekáče na brambory s cibulí. Navrch paprika, sýr, šlehačka a trouba. Brambory si během pečení vezmou šťávu z masa i tuk z pánve, sýr se nahoře zatáhne do zlaté vrstvy. Na pohled obyčejný pekáč. Chuťově ale dost poctivá nedělní porce.
Můj tip zní: Brambory krájejte na kolečka silná asi půl centimetru. Když budou tenčí, snadno se rozpadnou, když silnější, mohou zůstat uprostřed tuhé. Kdo chce mít větší jistotu, nechá je pět minut stát v osolené vodě, pak je osuší a teprve potom skládá do pekáče. Šlehačka se pak dostane rovnoměrněji mezi vrstvy a brambory zůstanou vláčné, ne vysušené. Recept na zapečené kotlety s bramborami, paprikou a sýrem
Jeden větší pekáč vystačí zhruba pro
čtyři až pět pořádně hladových lidí. Celková délka přípravy: přibližně 1 hodina 45 minut Ingredience k přípravě
Kotlety: 600 g vepřových kotlet (plátky z krkovice nebo pečeně) sůl a čerstvě mletý pepř podle chuti olej na smažení (slunečnicový nebo řepkový)
Lůžko z brambor a cibule: 800 g pevných brambor (varný typ B) 2 střední cibule sůl a pepř
Na zapečení navrch: 1 větší červená paprika (nebo mix červené a žluté) 150 g strouhaného sýra (eidam, gouda nebo čedar) 200 ml šlehačky (smetany ke šlehání 33 %) Postup přípravy zapečených kotlet s bramborami na šlehačce
1. Vepřové kotlety naklepejte na tenčí plátky, zhruba centimetr až centimetr a půl. Praktické je dát přes maso potravinářskou fólii, nebude se trhat ani cákat po lince. Plátky z obou stran osolte, opepřete a nechte je chvíli ležet, zatímco připravíte zeleninu.
2. Brambory oloupejte a nakrájejte na kolečka silná přibližně půl centimetru. Cibuli zbavte slupky a nakrájejte ji na tenká kolečka nebo půlkolečka, podle toho, jak se vám s ní líp pracuje. Papriku očistěte od jadřince a nakrájejte na proužky, případně na kroužky.
3. V pánvi rozehřejte olej, dno by mělo být souvisle pokryté. Kotlety opečte z obou stran dozlatova, počítejte asi 3 až 4 minuty na každou stranu. Uvnitř ještě nemusí být hotové, dopečou se v troubě. Maso přendejte na talíř a olej z pánve nevylévejte. Bude se hodit, je v něm chuť z opečeného masa.
4. Pekáč nebo remosku vymažte olejem či máslem. Na dno rozložte první vrstvu brambor, lehce ji osolte a opepřete. Na brambory přijde cibule. Pokud máte brambor víc a vyjdou vám dvě až tři vrstvy, prokládejte je cibulí a každou vrstvu jen mírně dochuťte.
5. Na bramborový základ položte osmahnuté kotlety, ideálně v jedné vrstvě. Přelijte je olejem, který zůstal v pánvi po smažení. Právě ten při pečení pustí do brambor výraznou masovou chuť a celý pekáč příjemně provoní.
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6. Potom vše zasypte strouhaným sýrem tak, aby pokryl kotlety pokud možno rovnoměrně. Nakonec přilijte šlehačku. Nelijte ji jen na jedno místo, raději ji rozveďte po celé ploše, aby se dostala i k bramborám u krajů.
7. Pekáč přiklopte poklicí nebo zakryjte alobalem a vložte do trouby předehřáté na 180 stupňů. Zakryté pečte asi 45 minut. Potom pekáč odkryjte a dopékejte ještě 15 až 30 minut, dokud sýr nezezlátne a brambory nezměknou. Celkově počítejte s 60 až 80 minutami, podle tloušťky brambor i podle toho, jak peče vaše trouba.
8. Měkkost brambor ověřte vidličkou nebo špejlí. Musí projít snadno, bez odporu. Pokud sýr začne nahoře tmavnout moc brzy a brambory ještě nejsou hotové, vraťte přes pekáč alobal a nechte ho dopéct zakrytý posledních deset minut.
9. Hotový pekáč vytáhněte z trouby a nechte ho pět až deset minut stát. Šlehačka se trochu zpevní a porce se budou nabírat čistěji. Servírovat můžete rovnou z pekáče, případně na talíři přidat trochu nasekané petrželky nebo pažitky.
Foto: Cooky.cz, recept na zapečené kotlety s bramborem Tipy redakce: Výběr masa: Nejlépe se pro tento recept hodí krkovice nebo vepřová pečeně. Mají dost tuku na to, aby při delším pečení nezůstaly suché. Kýta je libovější a po osmdesáti minutách v troubě může být tužší. Typ brambor: Vybírejte brambory varného typu B, drží tvar a zároveň se pěkně propečou. Moučné brambory typu C by se v pekáči snadno rozpadly a místo vrstev by vznikla spíš bramborová kaše. Variace se sýrem: Eidam můžete vyměnit za nivu nebo za hermelín nakrájený na plátky. Plísňový sýr se při zapékání rozpustí do výraznější krémové vrstvy. Není to varianta pro každého, ale kdo má tyhle sýry rád, ocení ji. Remoska místo trouby: Recept dobře funguje i v remosce. Pečte na plný výkon přibližně 60 minut bez odkrývání, potom odkryjte a nechte ještě asi 10 minut, aby sýr chytil zlatou barvu.
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