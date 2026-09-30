Ženy po 60 už nikdy nenoste tyto 3 barvy. Kosmetička prozradila, že zvýrazní každou vrásku

Vrásky přibývají pomalu a člověk si na ně časem zvykne. Co ale dokáže obličeji během jediné vteřiny opticky přidat roky, je špatně zvolená barva u krku. Kosmetičky a stylistky na to upozorňují dlouho. Existují tři odstíny, po kterých ženy po šedesátce sahají nejčastěji, a přitom pleti dělají medvědí službu. Vrásky za to většinou nemůžou. Nápadné je udělá až barva, kterou máte kolem tváře.
Zkuste si vzpomenout, jak jinak vypadáte s bílým šátkem u obličeje a jak s černým rolákem. Ten rozdíl má na svědomí látka u brady, pleť zůstává pořád stejná.
Proč barva u obličeje rozhoduje o vráskách
Za celým efektem stojí obyčejná fyzika světla. Tmavá látka světlo spíš spolkne, místo aby ho odrazila nahoru k pleti. Dokud je pokožka mladá a svítí sama od sebe, nevadí to. Časem ale ztratí část svého jasu, celkový kontrast obličeje klesne a tvář potřebuje světlo odjinud. Když jí ho místo toho seberete tmavým svrškem, každá linka, stín i skvrnka je najednou vidět ostřeji.
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Klíčové je proto pásmo od výstřihu nahoru ke krku. Tenhle kousek oblečení sedí tváři blíž než cokoli jiného, takže o výsledném dojmu rozhoduje nejvíc. Obličej díky němu buď rozkvete, nebo zapadne do stínu.
Černá dělá nejtvrdší kontrast
Černou má ve skříni skoro každá žena a má to svou logiku. Opticky ubírá kila, hodí se ke všemu a nikdy nevypadá nepatřičně. U obličeje ale vytváří nejostřejší protiklad ze všech barev. Hrany ve tváři díky ní vystoupí, kruhy pod očima ztmavnou a výraz ztvrdne. Když jste navíc unavená, stanou se stíny pod očima v černém roláku tím úplně prvním, co na vás okolí uvidí.
Černá u obličeje tvoří nejostřejší kontrast a dokáže po šedesátce zvýraznit hrany tváře i stíny pod očima. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Černou proto nemusíte ze šatníku vyhazovat. Zrádná je hlavně ve chvíli, kdy ji nosíte v jednom celku odshora dolů a nikde u tváře není ani kousek světla.
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Šedá vypadá neškodně a spojí se s čímkoli, proto po ní ženy rády sahají. U obličeje ovšem umí uškodit nečekaně hodně. Hlavně studená, popelavá šedá vytáhne z pleti barvu a nechá ji vypadat vyhasle. Jemné vrásky v ní vyniknou o to víc a z výrazu se stane něco přísného a staršího.
Pokud šedou milujete, vyberte radši teplejší nebo živější variantu, třeba grafitovou s nádechem modré, a noste ji dál od tváře. Ke krku patří tón, který pleti barvu vrací, místo aby ji odčerpával.
Tmavě hnědá a jeden temný celek
Tmavě hnědá se tváří hřejivě a bezpečně, jenže patří do stejné party jako černá a šedá. Světlo polyká úplně stejně a bez jasnějšího doplňku u krku promění obličej v unavenou masku. Nebezpečí navíc roste, jakmile se tmavé kusy sejdou pohromadě. Kabát, svetr i šátek v temných odstínech obtočí tvář těžkou clonou, která jí sebere svěžest.
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V jednolité tmě se obrysy obličeje ještě víc zostří a tvář jako by neměla kam dýchat. Oblečení ji pak místo světlého rámu obtáhne tmavou linkou.
Jak tyto tři barvy u obličeje působí a proč po nich ženy sahají, shrnuje následující tabulka:
Barva Proč po ní ženy sahají Jak působí u obličeje Černá ubírá kila, hodí se ke všemu a nikdy nevypadá nepatřičně tvoří nejostřejší protiklad, zvýrazní hrany tváře, ztmaví kruhy pod očima a ztvrdí výraz Šedá vypadá neškodně a spojí se s čímkoli vytáhne z pleti barvu, tvář působí vyhasle, jemné vrásky vyniknou a výraz zestárne Tmavě hnědá tváří se hřejivě a bezpečně polyká světlo, bez světlého doplňku mění obličej v unavenou masku, riziko roste v celotmavém outfitu Jak tmavé barvy nosit dál a neškodit si Přečtěte si také: Ani kozačky, ani tenisky. Ženy po 60 letos na podzim nosí 1 typ bot, který je pohodlný a hodí se ke všemu
Dobrá zpráva zní, že kvůli tomu nemusíte vyklízet celou skříň. Celý trik je v jediném světlém akcentu u krku. Zpod tmavého svetru nechte vykouknout světlý límeček, uvažte hedvábný šátek v pudrovém tónu nebo sáhněte po náušnicích, které chytají světlo a vracejí ho zpět k očím. I taková drobnost dokáže výraz proměnit.
Světlý akcent u krku, třeba límeček nebo šátek v pudrovém tónu, dokáže tvář rozzářit, i když zbytek outfitu zůstane tmavý. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Když chcete mít obličej rozzářený, vsaďte u krku na teplé a jasnější tóny. Dobře poslouží slonová kost, pudrová, jemná šalvějová zeleň, zakouřená levandule nebo měkká modrá. Ženám se sytějším koloritem sluší i korálová, tyrkysová nebo teplá karamelová. Spodní polovinu outfitu klidně nechte odvážnější, protože dojem táhne hlavně to, co nosíte nahoře.
Žádný odstín po šedesátce z povolených nemizí. Rozhoduje jediné, co látka u tváře provede se světlem, jestli ho pleti vrátí, nebo si ho nechá pro sebe.
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Zdroje: https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/zima-barva-obleceni-ktera-pridava-roky/, https://www.divalavida.cz/blog/jak-vybrat-spravne-barvy-k-obliceji/, https://www.dotyk.cz/magazin/barvy-seniorky/, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/modni-styl-zeny-60/, https://www.vlasta.cz/krasa/barevna-paleta-pro-zeny-po-60/