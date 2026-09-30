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Na tomhle Češi zbytečně prodělávají. Každý rok toho vyhodí desítky kilogramů

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Za potraviny vydá průměrný Čech přes 40 tisíc korun ročně. Přesto desítky kilogramů jídla z domácností končí v odpadu. Často přitom nejde o zkažené potraviny, ale o špatně naplánované nákupy a zbytečně vyhozené zásoby.
Na tomhle Češi zbytečně prodělávají. Každý rok toho vyhodí desítky kilogramů

Na tomhle Češi zbytečně prodělávají. Každý rok toho vyhodí desítky kilogramů

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žádný Špeky

Žádný Špeky spojuje poctivé domácí vaření s turistikou, praktickými radami a pohodovým pohledem na každodenní život. Silnou část obsahu tvoří recepty od české klasiky přes rychlá jídla až po nápady na vaření v přírodě, doplněné o rady týkající se potravin a jejich správného skladování. Když se...

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