Panther měl zvrátit bitvu u Kurska. Místo sovětských tanků ho vyřadily vlastní převody

V červenci 1943 upíral Adolf Hitler veškeré naděje k novému střednímu tanku Panzerkampfwagen V Panther. V gigantické bitvě u Kurska měl tento čtyřicetipětitunový dravec díky šikmému pancíři a mimořádně přesnému dlouhému kanonu smést sovětské obrněnce z bojiště. Premiéra se však proměnila v naprosté technické fiasko. Dva tanky shořely dřív, než opustily železniční nádraží, a během pouhých dvou dnů vyřadily vlastní převody a motory přes tři čtvrtiny všech nasazených strojů.
Když se v létě 1941 německé tankové divize poprvé střetly se sovětskými středními tanky T-34 a těžkými KV-1, německým osádkám ztuhl úsměv na rtech. Standardní protitankové kanony ráže 37 mm a 50 mm od jejich šikmého pancíře bezmocně odskakovaly. Německé velení zareagovalo okamžitě a zadalo vývoj nového středního tanku. Zatímco konstruktéři společnosti MAN původně navrhli obratný pětatřicetitunový stroj, který chytře převzal revoluční prvky z
konstrukce podvozku a pancíře T-34, do vývoje osobně zasáhl Adolf Hitler. Požadoval mohutnější pancíř a delší zbraň. Výsledkem byl tank Panther, který při zkouškách na papíře deklasoval jakéhokoliv protivníka, ale v praxi nesl smrtelné konstrukční semeno.
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Hitlerův diktát zvedl tloušťku čelního pancíře ze 60 na 80 milimetrů a pancíř věže na rovných 100 milimetrů. Z plánovaného středního tanku se rázem stalo ocelové monstrum vážící 45 tun. Podobně jako v případě extrémního megalomanského projektu
super-těžkého tanku Maus narazil nárůst hmotnosti na fyzikální limity mechanických částí. Pohonné ústrojí a především převody u hnacích kol totiž zůstaly dimenzované na původní pětatřicetitunovou hmotnost, jak ve své sbírkové dokumentaci dokládá britské Tankové muzeum v Bovingtonu.
Německý průmysl navíc v roce 1943 čelil kritickému nedostatku výrobních kapacit. Pro těžký čtyřicetipětitunový tank bylo naprostou nutností použít odolné planetové převody v koncových bočních převodech (Seitenvorgelege), které spolehlivě rozkládají obrovský točivý moment. Jenže německé strojírny neměly dostatek speciálních odvalovacích frézek pro výrobu vnitřního ozubení planetových skříní. Konstruktéři proto sáhli po nouzovém řešení: do bočních převodů namontovali obyčejná čelní ozubená kola s přímými zuby (spur gears).
Pohled na podvozek Pantheru s předním hnacím kolem, kde byly uloženy přetěžované boční převody. Sto padesát kilometrů a zuby byly pryč
Čelní ozubení v kombinaci se čtyřiceti pěti tunami hmotnosti a motorem Maybach HL 230 o výkonu 700 koní představovalo časovanou bombu. Kvůli námořní blokádě spojenců navíc Německu docházely legující přísady – zejména nikl a molybden. Ocel ozubených kol neměla potřebnou houževnatost a litinové skříně převodovek se při jízdě v hlubokém blátě kroutily. Hřídele se nepatrně vychýlily z osy, tlak se soustředil na okraje zubů a ty se pod náporem brutálního točivého momentu začaly lámat jako sirky.
Z poválečných spojeneckých rozborů kořistních tanků a dobových hlášení vyplynulo šokující číslo: průměrná životnost bočních převodů u raných Pantherů činila pouhých 150 kilometrů jízdy. Jakmile řidič v těžkém terénu prudce zabrzdil jeden pás, aby tank otočil na místě, točivý moment v převodu překročil mez pevnosti a ozubená kola se rozletěla na kusy. Již v lednu 1944 na fatální mechanické závěry a přetížení podvozku upozorňovala
odtajněná zpráva americké vojenské zpravodajské služby (Military Intelligence Service).
Parametr Původní plán (VK 30.02 M) Realita u Kurska (Panther Ausf. D) Bojová hmotnost 35 tun 44,8 až 45,5 tuny (+10 tun) Čelní pancíř korby 60 mm pod úhlem 55° 80 mm pod úhlem 55° Typ bočních převodů Počítáno s robustním soukolím Obyčejná čelní ozubená kola (spur gears) Životnost bočních převodů Plánována na stovky kilometrů V průměru pouhých 150 km v terénu Hlavní výzbroj 7,5 cm KwK 42 L/70 7,5 cm KwK 42 L/70 (úsťová rychlost 1 120 m/s)
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Hitler byl novým tankem natolik fascinován, že zahájení operace Citadela – německého útoku na kurský oblouk – několikrát odložil právě proto, aby továrny stihly dodat dvě stě nových Pantherů verze Ausf. D. Tanky byly soustředěny do 51. a 52. tankového praporu pod velením plukovníka von Prittwitze. Jenže místo triumfu přišlo vystřízlivění hned při příjezdu na frontu.
Dva Panthery shořely v Borisovce ještě na železniční rampě, když sjížděly z vagonů. Palivové čerpadlo a karburátory motoru Maybach netěsnily, benzín tekl na rozpálené výfukové potrubí v motorovém prostoru a z tanků se staly planoucí pochodně dříve, než spatřily první nepřátelskou linii. Během přesunu na výchozí postavení uvízly desítky dalších strojů s poruchami chlazení a zničenými převody.
Vyřazený německý tank Panther verze Ausf. D zachycený na východní frontě po ústupu německých vojsk.
V den zahájení ofenzívy, 5. července 1943, vyrazily Panthery do útoku. Pokud tank střílel z místa, jeho kanon 7,5 cm KwK 42 L/70 byl bezkonkurenční zbraní – s úsťovou rychlostí střely přes 1 120 metrů za sekundu probíjel čelní pancíře sovětských tanků na vzdálenost dvou kilometrů, zatímco ruské střely se od šikmého čela Pantheru odrážely. Jenže pohyb po bojišti byl utrpením. Po dvou dnech bojů bylo z původních dvou set strojů bojeschopných pouhých čtyřicet. K 10. červenci hlásil generál Heinz Guderian Hitlerovi, že v linii zůstává pouhých deset tanků Panther. Drtivou většinu nezničilo sovětské dělostřelectvo, ale vlastní mechanika.
Dědictví zbraně, která předběhla možnosti výroby
Generál Guderian, který byl jmenován generálním inspektorem tankových vojsk, byl z výsledku zdrcen. Ve své zprávě otevřeně konstatoval, že Panther trpěl těžkými „dětskými nemocemi“, kterých se v polních podmínkách nebylo možné zbavit. Zbrojní ministr Albert Speer se pokoušel situaci zachránit a nařídil modernizaci Ausf. A a později Ausf. G, kde konstruktéři zesílili skříně převodů a upravili mazání. Technické detaily a rozbor pohonné jednotky Maybach HL 230 podrobně zaznamenal
dobový katalog kořistní techniky amerického ministerstva války (War Department).
Skutečné řešení – plnohodnotné planetové boční převody – měly dostat až chystané verze Panther II a Panther Ausf. F. Do konce války se však ani jeden z těchto projektů do sériové výroby nedostal. Němečtí řidiči Pantherů tak museli až do jara 1945 dodržovat přísné instrukce: vyvarovat se prudkého otáčení v měkkém terénu, neřadit násilím a neustále kontrolovat teplotu oleje v bočních převodech.
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Panther zůstává jedním z největších paradoxů vojenské historie. Ukázal světu budoucnost tankového stavitelství – dokonalou souhru šikmého pancéřování, vysoké optické přesnosti a kanonu s obrovskou kinetickou energií, z níž po válce vzešla koncepce hlavního bojového tanku (MBT). Zároveň však poskytl krutou lekci o tom, že ani ten nejlepší kanon na světě nezvrátí bitvu, pokud pod ním selže banální ozubené kolo.
Zdroje fotografií Německý tank Panther v Tankovém muzeu v Bovingtonu:
Michael Garlick / Wikimedia CC 2.0
Podvozek a pojezdová kola tanku Panther:
Werner Willmann / Wikimedia CC 2.5
Opuštěný tank Panther Ausf. D na východní frontě:
Israel Ozersky / Wikimedia volné dílo