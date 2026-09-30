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Panther měl zvrátit bitvu u Kurska. Místo sovětských tanků ho vyřadily vlastní převody

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V červenci 1943 upíral Adolf Hitler veškeré naděje k novému střednímu tanku Panzerkampfwagen V Panther. V gigantické bitvě u Kurska měl tento čtyřicetipětitunový dravec díky šikmému pancíři a mimořádně přesnému dlouhému kanonu smést sovětské obrněnce z bojiště. Premiéra se však proměnila v naprosté technické fiasko. Dva tanky shořely dřív, než opustily železniční nádraží, a během pouhých dvou dnů vyřadily vlastní převody a motory přes tři čtvrtiny všech nasazených strojů.
Německý druhoválečný tank Panther s dlouhým kanonem a šikmým pancířem v muzeu

Německý druhoválečný tank Panther s dlouhým kanonem a šikmým pancířem v muzeu

Zdroj: Michael Garlick / Wikimedia CC 2.0
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 30.09.2026 11:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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