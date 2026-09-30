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V minus 40 zamrzly i motory. Finští lyžaři u Suomussalmi zničili dvě sovětské divize

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V prosinci 1939 vtrhla sovětská vojska do zúženého pasu Finska s cílem rozetnout zemi vejpůl a dosáhnout Botnického zálivu. Dvě plně motorizované divize Rudé armády však v hlubokých lesích u Suomussalmi a na Raatské cestě narazily na čtyřicetistupňové mrazy a nepolapitelného protivníka na lyžích. Během měsíce bojů proměnila finská taktika motti moderní sovětskou techniku ve zmrzlou past a připravila útočníky o téměř třicet tisíc mužů i veškerou těžkou výzbroj.
Finští vojáci na lyžích v bílých maskovacích pláštích postupují hlubokým sněhem v severském lese

Finští vojáci na lyžích v bílých maskovacích pláštích postupují hlubokým sněhem v severském lese

Zdroj: SA-kuva / Finská armáda / Wikimedia volné dílo
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 30.09.2026 11:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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