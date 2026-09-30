Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Nadměrný příjem cukru se podílí na vzniku řady onemocnění. Jeho omezení může léčbě i celkovému zdraví výrazně prospět

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
„Cukr vůbec nekupujeme!“ To, že neskončí kilovka cukru ve vašem nákupním košíku každý týden, ještě neznamená, že nezkonzumujete více cukru, než je odborníky doporučováno. Cukr se totiž nachází doslova ve všech výrobcích v často překvapivých množstvích. Nadto je vysoce návykový a pro dnešní civilizaci doslova smrtící, nadměrná konzumace totiž vede k obezitě, chronickým onemocněním, cukrovce i rakovině.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Getty Images
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.09.2026 11:19

Reklama
Další články z Zdravestravovani.eu
Správně vybrané potraviny mohou snižovat riziko trombózy i mrtvice. V jídelníčku by proto měly mít pravidelné místo
Správně vybrané potraviny mohou snižovat riziko trombózy i mrtvice. V jídelníčku by proto měly mít pravidelné místo
Obyčejné ovoce může pomáhat chránit před vysokým cholesterolem. Spojováno je také s prevencí dalších závažných nemocí
Obyčejné ovoce může pomáhat chránit před vysokým cholesterolem. Spojováno je také s prevencí dalších závažných nemocí

Jablka patří k oblíbenému ovoci, které obsahuje antioxidanty, vitamíny, vlákninu a řadu dalších živin. Díky...

Česnek bývá označován za přírodní antibiotikum. Jeho cenné vlastnosti mohou podpořit organismus při různých potížích
Česnek bývá označován za přírodní antibiotikum. Jeho cenné vlastnosti mohou podpořit organismus při různých potížích

Někteří lidé na česnek nedají dopustit, jiní se mu pro jeho aromatickou až štiplavou chuť spíše vyhýbají....

Ranní motání hlavy může být důležitým varováním. Souviset může s tlakem, krevním cukrem i spánkovou apnoí
Ranní motání hlavy může být důležitým varováním. Souviset může s tlakem, krevním cukrem i spánkovou apnoí

Pokud po probuzení pociťujete závratě, i když jen mírné, můžete se ptát, zda byste se měli znepokojovat. S...

Zázvorový prostředek má pomoci uvolnit hlen z dýchacích cest. Jeho příznivý účinek se může projevit už během několika hodin
Zázvorový prostředek má pomoci uvolnit hlen z dýchacích cest. Jeho příznivý účinek se může projevit už během několika hodin

Když jste nemocní, vaše tělo produkuje více hlenu, který ucpává váš dýchací systém. Než zamíříte do...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...

Všechny články tohoto autora →
Zdravestravovani.eu
Další články z kategorie Zdraví
Zobrazit více
Ženské centrumZdraví
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.