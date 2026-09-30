Nadměrný příjem cukru se podílí na vzniku řady onemocnění. Jeho omezení může léčbě i celkovému zdraví výrazně prospět

„Cukr vůbec nekupujeme!“ To, že neskončí kilovka cukru ve vašem nákupním košíku každý týden, ještě neznamená, že nezkonzumujete více cukru, než je odborníky doporučováno. Cukr se totiž nachází doslova ve všech výrobcích v často překvapivých množstvích. Nadto je vysoce návykový a pro dnešní civilizaci doslova smrtící, nadměrná konzumace totiž vede k obezitě, chronickým onemocněním, cukrovce i rakovině.
Průměrný Čech sní o 18 kg cukru ročně více
Podle statistika zkonzumuje běžný Čech až o 18 kilogramů cukru ročně navíc, ve vedlejším Polsku dokonce o 30 kg více. Odborníci doporučují množství nepřevyšující 20 kilogramů ročně. Do součtu se nepočítá jen samotný cukr, ale také ten obsažený ve sladkostech, ovocných jogurtech, uzeninách, kečupech, hořčici či limonádách.
Důsledkem nadměrné konzumace cukru jen v Česku trpí více než 60 % dospělé populace nadváhou, přičemž asi 25 % lidí je obézních, což je příčina mnoha závažných a smrtelných onemocnění, mimo jiné cukrovky.
Cukr je palivem nejen pro nervové buňky
Pro chod organismu je cukr nezbytný, je zdrojem energie a palivem pro mozkové a nervové buňky. Problémem je nadbytečná konzumace sacharidů, což je souhrnný název pro různé cukry, které jsou obsažené v rýži, těstovinách, ale také ve výrobcích z cukrové řepy nebo cukrové třtiny.
Fotografie: Pixabay
Konzumací průmyslově zpracovaných potravin se dostává do těla cukrů příliš, přebytečné sacharidy se nacházejí v hotových a balených pokrmech, sladkostech nebo sycených nápojích, a právě kvůli těmto výrobkům většina západní populace bojuje s kily navíc.
Obezita stojí za vyšší mírou úmrtí
Nadváha nebo obezita přitom patří mezi častější příčiny úmrtí než kouření, navíc obezita nebo morbidní obezita jsou faktory přispívající k rakovině, případně vedou ke zhoršené prognóze u onkologických pacientů než u lidí s normální váhou.
Fotografie: Pixabay
Kromě toho hrozí obézním lidem cukrovka a ateroskleróza, obezita vede k onemocnění kloubů a neúměrně se zvyšuje riziko infarktu, mozkové mrtvice, ale také spánkové apnoe. Cukry způsobují nadměrnou kazivost zubů, protože jsou živnou půdou pro bakterie. Kila navíc také podle odborníků zkracují lidský život v průměru o 15 let.
Pozor na slazené nápoje
Za vyšším výskytem obezity stojí podle odborníků primárně zvýšená konzumace sycených sladkých nápojů, které získávají na oblibě spolu s energetickými výrobky. Běžná plechovka limonády obsahuje 36 gramů cukru, energetického nápoje 27 gramů.
Zatímco si někteří lidé odepřou koblihu, protože je sladká, ale obsahuje asi 23 gramů, syceného nápoje se nevzdají. Energetická náročnost takového pití se navíc rovná druhé večeři, kila tak letí neúprosně nahoru.
Riziko pro játra
Zatímco bílý cukr přijímaný potravou dokáží zpracovávat všechny buňky těla, u výrobci používaného glukózo-fruktózového sirupu mohou fruktózu odbourávat pouze játra.
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Játra tato činnost nadměrně zatěžuje a zvyšuje se tím riziko nealkoholového ztučnění jater, které může vést k jejich zjizvení, potažmo celkovému selhání.
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Cukr jako tichý zabiják stojí za celou řadou nemocí. Omezením jeho konzumace výrazně pomůžete při jejich léčbě zobrazený najskôr Zdravestravovani.eu.