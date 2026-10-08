Tři cizinci podvedli přes 300 lidí a firem

Olomoučtí kriminalisté obvinili tři cizince z rozsáhlých podvodů prostřednictvím falešných internetových obchodů. Celková škoda přesáhla 11,5 milionu korun a poškozených je více než 300 lidí a firem z různých koutů Česka. Mužům ve věku 29, 33 a 37 let, kteří dosud nebyli trestaní, hrozí až osm let odnětí svobody.
Počátek podvodné činnosti kriminalisté datují do poloviny roku 2023, kdy dva z obviněných, tehdy devětadvacetiletý a sedmatřicetiletý muž, spustili tři falešné e-shopy nabízející stavební materiál, sportovní zboží a elektroniku. Zboží prodávali levněji než konkurence a požadovali platbu předem, zákazníci však nikdy nic neobdrželi. Celkem takto poškodili 267 lidí, škoda dosáhla 5,5 milionu korun.
Po přibližně půlroční pauze dvojici v lednu loňského roku doplnil třiatřicetiletý muž. Společně pak rozjeli další podvod, tentokrát zaměřený na firmy. Provozovali falešný e-shop nabízející polotovar ze specifického a těžko dostupného polymeru a zároveň oslovovali výrobce s poptávkou po výrobě dílů z tohoto materiálu. Firmám přitom posílali odkaz na vlastní podvržené stránky. Za pouhé dva měsíce takto obrali 51 firem o šest milionů korun.
Vedoucí oddělení kybernetické kriminality Jiří Prečan popsal, jak podvodné stránky budovali věrohodně. Vytvářeli si kladné recenze a provozovali dokonce telefonickou zákaznickou podporu. „Trestná činnost byla páchána ze Slovenska a část v České republice. Mezinárodní spolupráce byla v tomto trestním řízení důležitá," vysvětlil Prečan.
Nejmladší z obviněných skončil ve vazbě, nejstarší uprchl a je na něj vydán Evropský zatýkací rozkaz, je tedy stíhán jako uprchlý.
Případ zapadá do alarmujícího trendu v Olomouckém kraji. Za prvních devět letošních měsíců evidují policisté přes tisíc případů kyberpodvodů se škodou téměř 280 milionů korun, což už nyní překračuje loňský roční součet 276 milionů. Vedoucí odboru obecné kriminality Jan Lisický přiznává, že ani osvětová kampaň s postavou Pana Prokoukla situaci zásadně nezlepšuje. „Děláme, co můžeme, ale ty škody jsou stále dramatické," konstatoval.
Zdroj: autorský text / ČTK