Objednal jsem si na Temu chytré hodinky za 154 Kč. Dodnes jsem v šoku, co mi přišlo

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Při procházení asijského tržiště na mě vyskočila nabídka, u které jsem si okamžitě říkal, že musí jít o podvod. Chytré hodinky s barevným displejem, Bluetooth propojením a sportovními funkcemi za sto padesát čtyři korun? Za tuhle částku dnes koupíte sotva dvě kávy s sebou. Přesto jsem riskoval objednávku, protože i kdyby dorazila nefunkční hračka, finanční ztráta by byla zanedbatelná.
Očekával jsem nejhorší scénář: zařízení, které nepůjde ani zapnout, nebo plastovou imitaci bez jakékoliv elektroniky uvnitř. Když jsem ale bublinkovou obálku otevřel, uvnitř ležely skutečné funkční hodinky, které se nejenže rozsvítily, ale nabídly kompletní základní chytré funkce. Tento moment mě upřímně zaskočil víc než jakákoliv reklamní kampaň.
Co vlastně za stovku dostanete
Krabička z tenkého kartonu nepředstírá žádný luxus. Uvnitř najdete samotné tělo hodinek, měkký silikonový řemínek a stručný vícejazyčný návod s QR kódem pro stažení mobilní aplikace FitPro. Žádné elegantní obaly, žádné dárkové vycpávky. Prostě holý produkt.
První příjemné překvapení se týká napájení. Výrobce nevkládá do balení žádný proprietární kabel, který by se mohl ztratit. Místo toho je USB konektor typu A integrovaný přímo v horní části pouzdra pod odnímatelným páskem. K nabití stačí tělo hodinek vysunout z řemínku a zasunout do jakékoliv běžné nabíječky od telefonu, powerbanky nebo USB portu počítače. Geniálně jednoduché řešení.
Pouzdro je vyrobeno z lehkého tvrzeného plastu. Celková váha je minimální, na zápěstí hodinky téměř necítíte, což oceníte při celodenním nošení. Silikonový pásek disponuje dostatečným počtem dírek pro úzká i širší zápěstí a díky standardnímu zapínání drží pevně bez samovolného rozepínání.
Přední straně dominuje hranatý barevný displej. Nelze čekat jemný AMOLED panel s vysokým rozlišením, použitý TFT displej ale nabízí překvapivě slušnou čitelnost. Texty i ikony jsou zřetelné, barvy dostatečně kontrastní. Pro kontrolu času či počtu kroků v interiéru i běžném denním světle panel bohatě dostačuje. Na přímém prudkém letním slunci je čitelnost nižší, ale stále použitelná.
Moment odhalení: co všechno skutečně funguje
Ovládání probíhá dotykovou zónou ve spodní části displeje. Reakce na dotyk jsou svižné, systém netrpí zamrzáním ani dlouhými prodlevami. Pohyb v nabídce je přímočarý a logický. V menu najdete základní ukazatele: čas a datum, stav nabití akumulátoru, přehled denní aktivity, nabídku měření tělesných hodnot a nastavení.
Pro plné využití potenciálu je nutné spárovat zařízení s chytrým telefonem přes Bluetooth. Stažení aplikace FitPro přes přiložený QR kód proběhlo bez komplikací a je plně kompatibilní se systémem Android i Apple iOS. Jakmile proběhne synchronizace, hodinky automaticky srovnají přesný čas a datum podle telefonu.
V aplikaci lze nastavit, jaké druhy upozornění mají hodinky přijímat. Fungují notifikace příchozích hovorů, upozornění na SMS zprávy i zprávy z populárních komunikačních platforem. Hodinky na příchozí událost upozorní vibračním motorkem, takže nezmeškáte důležitý hovor ani v hlučnějším prostředí.
Zařízení nabízí celou paletu fitness funkcí. Základ tvoří integrovaný krokoměr, který počítá ušlé kroky, odhaduje spálené kalorie a celkovou uraženou vzdálenost. Algoritmus je nastaven rozumně a netrpí přehnaným přičítáním kroků při pouhém pohybu rukou při sezení.
Na spodní straně je umístěn optický senzor se zelenou LED diodou, který slouží k orientačnímu měření srdečního tepu a okysličení krve. Je důležité mít na paměti, že se nejedná o certifikovaný zdravotnický prostředek. Nicméně pro základní orientaci o klidové tepové frekvenci a trendech během dne senzor poskytuje překvapivě stálé výsledky.
Hodinky obsahují také základní sportovní režimy pro chůzi, běh nebo jízdu na kole, kde stopují čas aktivity a sledují orientační výdej energie. Nechybí ani monitoring spánku, který zaznamenává dobu usnutí a probuzení, a praktický budík, který vás diskrétně vzbudí vibracemi na zápěstí bez buzení celého okolí.
Kapacita baterie je optimalizována pro nenáročný operační systém. Při běžném používání s aktivním celodenním měřením kroků, občasnou kontrolou času a zapnutými notifikacemi vydrží zařízení několik dní na jedno nabití. Plné dobití přes USB port trvá přibližně hodinu a půl až dvě hodiny, což je naprosto standardní hodnota.
Pro koho jsou tyto hodinky skutečně vhodné
Prvotní šok pramenil z propastného rozdílu mezi cenou a reálnou funkčností. Za 154 korun dostanete plně funkční zařízení, které spolehlivě ukazuje přesný čas a datum synchronizovaný s mobilem, upozorní na volání a příchozí zprávy lehkým zavibrováním, měří denní pohyb, kroky i orientační srdeční frekvenci, nepotřebuje žádný speciální nabíjecí kabel díky vestavěnému USB a je lehké a pohodlné na celodenní nošení.
Samozřejmě nelze očekávat titanová těla, safírová skla, integrovanou GPS ani možnost bezkontaktních plateb. Výrobce sice deklaruje krytí IP67, v této cenové relaci je ale lepší se s nimi nesprchovat a nechodit plavat, protože těsnění bývá velmi základní.
Pokud hledáte nenáročné hodinky na zahradu, do dílny, na sport, kde hrozí jejich poškození, nebo dostupný první chytrý doplněk pro děti a starší členy rodiny, je tento kousek z Temu překvapivě funkční a racionální volbou. Tyto modely se na asijských tržištích nejčastěji prodávají pod typovým označením Y68 nebo D20 a představují technologický základ pro ty, kdo nepotřebují luxus, ale prostě fungující zařízení za cenu dvou káv.
Zdroje článku: temu.com, fajntip.cz
Autor článku: Nikola Fialová