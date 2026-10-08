Pivovar Ostravar ukončí výrobu. Pivo se bude vařit v Praze

Pivovary Staropramen rozhodnutí zdůvodňují dlouhodobým vývojem trhu, klesající spotřebou piva a rostoucími náklady na energie, dopravu i obalové materiály. Výrobu chtějí v Ostravě utlumovat v několika etapách v průběhu roku 2027, aby zaměstnanci a jednotlivé provozy získali čas na přípravu.
„Jedná se o jedno z nejtěžších rozhodnutí, které jsme v posledních letech museli učinit. Velmi dobře si uvědomujeme, že Ostravar je mnohem víc než jen pivovar. Po generace byl součástí Ostravy a sehrál důležitou roli v životech našich zaměstnanců i celé komunity,“ uvedl Martin Čermák, vedoucí Pivovarů Staropramen pro Česko a Slovensko.
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Klíčové značky vyráběné v Ostravě zůstanou v nabídce společnosti, jejich produkce se však přesune do smíchovského pivovaru. „Společnost bude pokračovat v dlouhodobém posilování provozní efektivity a spolehlivosti i rozvíjet produktové portfolio. Kvalitu a chuť ostravarských piv bude garantovat bývalý vrchní sládek Ostravaru, který stál mimo jiné za klíčovými recepturami pivovaru. Spotřebitelé si je tak budou moci stále vychutnávat stejně jako jsou zvyklí,“ uvedla tisková mluvčí Pivovarů Staropramen Kateřina Pavlíková.
Ukončení výroby zasáhne přibližně 120 zaměstnanců na pozicích přímo spojených s vařením piva. O rozhodnutí již firma informovala pracovníky i odborové organizace a chystá podpůrný program ve spolupráci s krajskou pobočkou úřadu práce a dalšími partnery.
„Program zahrnuje nejen individuální konzultace či pomoc při hledání nových pracovních příležitostí, ale také psychologickou podporu pro ty, kteří ji budou potřebovat,“ řekla personální ředitelka společnosti Lenka Adamcová. Podpora má být poskytována nad rámec podmínek platné kolektivní smlouvy.
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Ostravar přesto z Moravskoslezského kraje úplně nezmizí. V regionu zůstanou skladové a distribuční kapacity i obchodní tým. Společnost chce pokračovat také v marketingových aktivitách a spolupráci se zdejšími zákazníky a obchodními partnery.
Ostravar založený v roce 1897 je jedním z deseti největších pivovarů v Česku. Většina jeho produkce se vypije na Ostravsku, Karvinsku, Opavsku a Novojičínsku. Pivovary Staropramen jsou součástí severoamerické pivovarské skupiny Molson Coors. Dlouhodobě jim na českém pivovarském trhu patří druhá příčka za Plzeňským Prazdrojem.