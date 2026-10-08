Praha staví tramvajovou trať na Nové Dvory

Pražský dopravní podnik (DPP) přikročil k další etapě rozšiřování tramvajové sítě. Slavnostní poklepání základního kamene prodloužení trati z Libuše na Nové Dvory se uskutečnilo za účasti zástupců magistrátu, dopravního podniku i dotčených městských částí. Stavbu provede firma OHLA ŽS za 1,26 miliardy korun bez DPH.
Nová trať o délce přibližně 1,8 kilometru naváže na úsek z Modřan na Libuš, který DPP zprovoznil v květnu 2023. Povede Novodvorskou ulicí a za křižovatkou s Chýnovskou bude zakončena blokovou smyčkou. Cestující budou moci nastupovat na zastávkách Libuš a Přírodní, ve smyčce pak přibudou zastávky Chýnovská a Nové Dvory. Koleje v Novodvorské ulici budou zatravněny.
Trať má primárně sloužit nové městské čtvrti plánované v okolí stejnojmenné stanice metra D a nabídnout přímé spojení do lokalit, kam metro nezamíří, tedy do Modřan, Braníka, Podolí nebo na Karlovo náměstí. Náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek (Piráti) upřesnil, že „podle aktuálního předpokladu by na Nové Dvory měla nejprve pokračovat část spojů linky 17, později, po dokončení další etapy metra D, pak linky 3 a 20".
Komplikaci představují vodovodní přivaděče z úpravny Želivka, které vedou částečně přes budoucí staveniště stanice metra D Libuš. Jejich přeložka v délce dvou kilometrů si vyžádá většinu první stavební sezony. Technický ředitel DPP pro povrchovou dopravu Jan Šurovský k tomu uvedl, že „v zásadě celou první stavební sezonu budou probíhat pouze zemní práce a přeložky vodovodních řadů" a tuto etapu chce podnik dokončit do konce roku 2027. Samotné tramvaje by pak měly na Nové Dvory vyjet na sklonku roku 2028.
Při výstavbě kolejí u zastávky Libuš vzniknou také základy podchodu, který v budoucnu propojí tramvajové zastávky s jižním vestibulem stanice metra D. DPP na ni minulý týden vyhlásil tendr s odhadovanou hodnotou 3,76 miliardy korun a dokončení plánuje na rok 2032.
Ve stejný den DPP zprovoznil nové tramvajové zastávky Hodkovičky na trati mezi Modřany a Podolím. Bezbariérové zastávky na znamení vyrostly zhruba v polovině vzdálenosti mezi stávajícími zastávkami Černý kůň a Belárie, stavba trvala devět měsíců a přišla na téměř 30 milionů korun bez DPH. Obsluhovat je budou denní linky 3, 17 a 20 a noční linka 92.
DPP tento týden rovněž zahájil stavbu trati z Malovanky na Strahov za 824 milionů korun bez DPH s plánovaným spuštěním v polovině roku 2028. Rozestavěna je také trať přes areál bývalého nákladového nádraží spojující Žižkov s Jarovem za 599,2 milionu korun, hotová má být příští léto. V horní části Václavského náměstí by se koleje měly otevřít v polovině příštího roku, přičemž celková cena tamní stavby spolu s úpravami náměstí dosahuje 1,24 miliardy korun. Trať z Vinohradské přes Počernickou na sídliště Malešice pak DPP plánuje dokončit začátkem roku 2028.
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