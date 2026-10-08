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Pivovar Ostravar příští rok ukončí výrobu, jeho značky se budou vyrábět na Smíchově

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Ostravský pivovar Ostravar, který je součástí Pivovarů Staropramen, příští rok postupně ukončí výrobu. Jeho klíčové značky se budou vyrábět v Praze na Smíchově. Ukončení výroby se dotkne přibližně 120 lidí.
Pivovar Ostravar příští rok ukončí výrobu, jeho značky se budou vyrábět na Smíchově

Pivovar Ostravar příští rok ukončí výrobu, jeho značky se budou vyrábět na Smíchově

Zdroj: User:ŠJů, CC BY-SA 3.0 <>, via Wikimedia Commons
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.10.2026 13:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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