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Vyšetřovatelé smazali ze sítě tři nejnebezpečnější viry světa. Data ukradly stovkám tisíc lidí

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Policisté ze šesti zemí spolu s Microsoftem odstavili infrastrukturu malwarů SocGholish, StealC a Amadey. Dohromady ukradly přes 24 milionů hesel.
Mobilní telefon, bílý povrch

Mobilní telefon, bílý povrch

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 08.10.2026 13:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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