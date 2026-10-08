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Babišovo auto poskakuje do rytmu, Grolich zve do zákulísí: Politici vytahují poslední trumfy před volbami

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Kampaň před volbami vrcholí a politici plní sociální sítě videi i momentkami ze zákulisí. Andrej Babiš (72) zaujal autem, které poskakuje do rytmu písničky. Jan Grolich (42) sází na chytlavý hudební motiv a ukazuje zákulisí kampaně. Ivan Bartoš (46) se zase zastavil ve zlínském Matcha Baru.
Volby

Volby

Zdroj: herminapress / Instagram.com/ Jan Grolich, Ivan Bartoš
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.10.2026 13:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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Babišovo auto poskakuje do rytmu, Grolich zve do zákulísí: Politici vytahují poslední trumfy před volbami