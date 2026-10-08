Vondroušová odmítla dopingovou kontrolu a hrozí jí konec kariéry. Na Bali ale řádí na surfu a říká, že život je čím dál lepší

Dne 3. prosince 2025 kolem osmé večer zazvonila dopingová komisařka u dveří pražského bytu Markéty Vondroušové. Měla pověření k mimosoutěžnímu odběru moči a krve. Odešla bez vzorku. Z toho večera vyrostl případ, kvůli kterému wimbledonská šampionka z roku 2023 nesmí až do 21. června 2030 hrát, trénovat ani se objevit na žádné akci tenisových institucí. Zatímco Nikola Bartůňková v Pekingu porážela světovou dvojku Arynu Sabalenkovou a Karolína Muchová proměnila až devátý mečbol proti Naomi Ósakaové, Vondroušová sdílela na Instagramu fotky z indonéského ostrova. Kontrast je ostrý. Vypráví ale o něčem jiném, než se na první pohled zdá.
Žádná zakázaná látka, přesto čtyři roky
Vondroušová nedostala trest za pozitivní nález. Vzorky odebrané 7. prosince 2025 a 3. května 2026 byly podle Mezinárodní agentury pro integritu tenisu (ITIA) čisté. Proto jí tribunál nezrušil ani výsledky z období mezi incidentem a verdiktem. Trestá se jediný čin: odmítnutí kontroly bez dostatečného ospravedlnění, tedy porušení článku 2.3 antidopingových pravidel.
Řízení trvalo přes půl roku a mělo přesný sled:
- 3. 12. 2025: odmítnutá mimosoutěžní kontrola v Praze
- 7. 12. 2025: jiná komisařka odebírá vzorek bez problémů
- 8. až 22. 12. 2025: čtyři vyšetřovací rozhovory ITIA
- 15. 1. 2026: předběžné oznámení o obvinění
- 27. 2. 2026: formální obvinění
- 11. 6. 2026: slyšení před nezávislým tribunálem
- 22. 6. 2026: verdikt, čtyři roky zákazu činnosti
- 21. 7. 2026: zveřejnění plného odůvodnění
- 24. 8. 2026: potvrzeno odvolání k Mezinárodní sportovní arbitráži (CAS)
Podle oficiální zprávy ITIA běží trest od 22. června 2026. Na profilu WTA je Vondroušová vedená jako neaktivní, v době verdiktu jí patřilo 122. místo v žebříčku. Za celou sezonu 2026 stihla jedno vítězství, jednu porážku a na prémiích vydělala zhruba 750 tisíc korun.
Proč systém trestá odmítnutí tak tvrdě
Pozitivní test dokazuje, že sportovec užil zakázanou látku. Odmítnutý test nedokazuje nic, protože vzorek vůbec nevznikne. Právě v tom je problém. Kdyby za odmítnutí hrozil nižší trest než za pozitivní nález, sportovec s něčím v těle by měl jasnou kalkulaci: dveře neotevřít. Světový antidopingový kodex i tenisový antidopingový program proto stanovují za odmítnutí stejný výchozí trest jako za závažný pozitivní nález, tedy čtyři roky. Snížit ho lze jen tehdy, když hráč prokáže výjimečné okolnosti. ITIA tuto logiku ve zprávě k případu Vondroušové výslovně zopakovala.
V tenise to není poprvé. Rus Vladislav Ivanov dostal za odmítnutí vzorku stejné čtyři roky, protože výjimečné okolnosti neprokázal. Švéd Mikael Ymer vyfasoval 18 měsíců za tři zmeškané kontroly během jednoho roku, při nichž nebyl k zastižení na adrese, kterou systému sám nahlásil. Srovnání ukazuje, kde Vondroušová stojí: přímé odmítnutí konkrétní kontroly patří do nejtvrdší kategorie, tvrdší než opakovaná administrativní selhání.
Plné odůvodnění rozhodnutí obsahuje i detail, který hráčka mohla vnímat jako polehčující. Formulář o odmítnutí obsahoval zastaralý text s hrozbou dvouletého zákazu. Mohla tedy tvrdit, že vážnost následků nepochopila. Tribunál to ale za omluvu nepovažoval.
Dvě verze jednoho večera
Vondroušová líčí prosincový večer jako chvíli strachu. Byla doma sama, komisařka přišla mimo její šedesátiminutové okno, které hráči hlásí pro případné kontroly, a podle ní se nedostatečně prokázala. Obhajoba poukázala na generalizovanou úzkostnou poruchu, akutní stresovou reakci, problémy se spánkem, dlouhodobou bolest ramene i výhrůžky ze sociálních sítí. Zmínila také přepadení Petry Kvitové v jejím vlastním bytě v prosinci 2016 jako zdroj obavy z nečekaných večerních návštěv. Hned po incidentu si Vondroušová vyžádala možnost soukromého testu v Česku.
Tribunál uznal, že stres a úzkost prožívala. Nepřijal ale, že by jí bránily kontrolu podstoupit. Podle zjištění tribunálu věděla, že jde o dopingovou kontrolu, a vzorek odmítla kvůli mylnému přesvědčení, že ji smějí testovat jen ve vyhrazené hodině. Pověření přitom platilo od 27. listopadu do 10. prosince 2025 bez omezení na její okno. Komisařka přišla na adresu, kterou hráčka sama zadala do lokalizačního systému.
Po verdiktu Vondroušová na Instagramu napsala, že nikdy nedopovala a že poslední měsíce byly velmi těžké. Dodala, že si není jistá, co přijde dál.
Bali jako výloha, ne jako přiznání
Nejpozději od konce září ukazuje Vondroušová na sociálních sítích pobyt na Bali. Podle Expresu tam je s kamarádkou, surfuje, navštívila vodopády, pláž Kelingking a atrakci se slony. Na začátku října přidala další sérii fotek z vln a večírků. Pod jednu z nich napsala větu, kterou deník cituje jako „Nějakým způsobem se život stává lepším“.
Podle nás by bylo laciné číst tyto fotky jako důkaz, že hráčka bere trest na lehkou váhu. Instagram je výloha, ne lékařská zpráva ani právní strategie. Pobyt na ostrově není nikde popsaný jako součást léčby, ale ani jako únik od odvolání, které běží souběžně. Sedmadvacetiletá sportovkyně, které verdikt ze dne na den vzal trénink, turnaje i tým, si musí čas něčím vyplnit. Surfování je přitom jedna z mála sportovních aktivit, které jí zákaz nebere.
Kontrast s Pekingem je přesto reálný a vypovídá o českém tenise víc než o samotné Vondroušové. Okruh na ni nečeká. Úřadující wimbledonská vítězka Linda Nosková sice v osmifinále China Open podlehla Jekatěrině Alexandrovové 2:6, 2:6, ale Bartůňková s Muchovou postoupily až do vzájemného čtvrtfinále. Česká přítomnost na velkých turnajích drží i bez bývalé grandslamové šampionky. Mezi nezávislými pozorovateli slyšení seděli i zástupci české národní antidopingové organizace.
Co rozhodne CAS
Jedinou cestou zpět před rokem 2030 je arbitráž v Lausanne. Podle ČT sport, která převzala zprávu agentury AFP, CAS odvolání v srpnu evidoval, termín slyšení ale stanoven nebyl. Hráččin právník Jan Exner v červnu odhadl, že odvolací řízení může trvat i rok a je finančně i psychicky náročné. Jde ovšem o odhad obhajoby, ne o harmonogram soudu.
Pokud CAS trest zásadně nezmírní, Vondroušová se smí vrátit v létě 2030, krátce před svými jednatřicátými narozeninami. Čtyři roky bez soutěží a bez oficiálního tréninku, navíc s dříve operovaným ramenem, by z ní udělaly hráčku bez žebříčku, která by začínala na nejnižších turnajích. Právně nejde o doživotní zákaz. Prakticky by podle nás taková pauza mohla kariéru ukončit. Konkrétní plán návratu Vondroušová veřejně nepotvrdila. O návrat zatím bojuje u soudu.
Na fotkách z Bali stojí na prkně a chytá vlnu. Jestli se ještě postaví na kurt, nerozhodne oceán ani Instagram, ale tři arbitři v Lausanne.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář