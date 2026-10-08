Mikrokabelky mají po létě pauzu. Podzim patří taškám, do kterých bys přestěhovala půl skříně

Z malé kabelky rovnou do carryallu
Drobným tote bags letos na jaře a v létě móda opravdu přála. Podzimní kolekce ale zároveň ukázaly opačný pól: carryally, velké shoppery, prostorné kabely přes rameno a měkké modely, do kterých se konečně vejde víc než telefon a dobré úmysly.
Velké tašky byly vidět například u Celine, Loewe, Proenza Schouler nebo Stella McCartney a módní média je řadí mezi výrazné kabelkové směry podzimu 2026. Vrací se také semiš a měkce „sesunuté“ slouchy tvary, které působí méně kancelářsky než dokonale rigidní kufřík.
Praktičnost se na chvíli překvapivě ocitla na straně módy. Užijme si to, než se vrátí kabelka, do které se nevejde ani klíč od vlastní kabelky.
Velká taška potřebuje jednoduchý tvar
Čím větší kabelka je, tím víc se stává součástí siluety outfitu. U obřího shopperu proto může být hezčí jednoduchý design než šest kapes, sedm zipů, třásně, řetězy a přívěsek velikosti menšího savce.
Čistá kožená tote bag, měkký semiš nebo minimalistická plátěná varianta fungují dobře právě díky měřítku. Kabelka už sama o sobě přitahuje pozornost a nemusí současně předvádět všechny dekorativní techniky, které lidstvo vyvinulo.
K malému outfitu velká taška funguje nádherně
Velký shopper vypadá skvěle s jednoduchým kabátem, rovnými džínami, svetrem a mokasínami. Stejně dobře může doplnit minimalistický kostým, dlouhou sukni s úpletem nebo jednoduché šaty s vysokými kozačkami.
Pokud má outfit čisté linie, taška mu přidá trochu přehnané proporce a módního napětí. Nemusíš kolem ní vytvořit další tři oversized vrstvy jen proto, že se letos zvětšovala kabelk semišová taška v hnědé, karamelové, vínové nebo olivové působí na podzim téměř samozřejmě. Textura změkčuje i opravdu velký objem a krásně funguje s vlnou, denimem, kůží i obyčejným bavlněným trenčkotem.
Jediný praktický háček je údržba. Semiš není ideální materiál na den, kdy meteorologická aplikace ukazuje déšť ze všech stran, takže při koupi gigantického semišového shopperu mysli i na to, jak reálně cestuješ. Fashion week v taxíku a úterní cesta přes tři přestupy nejsou stejná provozní situace.
Pokud jsi drobná, velká kabelka ti není zakázaná
Pravidlo „malá žena musí mít malou kabelku“ bych klidně nechala odpočívat vedle pravidla, že kabelka musí ladit s botami.
U nižší postavy může jen dávat smysl hlídat, aby taška nekončila přesně v nejširším místě těla, nepůsobila extrémně těžce a aby popruh dovolil nosit ji v příjemné výšce. Mnohem důležitější než výška ženy je skutečný poměr tašky ke konkrétnímu outfitu. Pokud se ti obří tote líbí, potřebuješ ji a necítíš se s ní jako dítě stěhující rodinný kufr, nos ji.
Jen ji prosím opravdu nenaplň do posledního centimetru
Schopnost pojmout notebook, kosmetiku, vodu, deštník, knihu, nákup a náhradní boty není výzva k tomu všechno nosit každý den.
Přecpaná kabelka ztrácí tvar, může být nepříjemná na rameno a elegantní shopper se během několika minut promění v mobilní skladovací jednotku. Velká taška vypadá nejlépe, když má stále trochu prostoru a může se přirozeně hýbat.
Je krásné vědět, že bys v ní mohla přestěhovat půl skříně.
Nemusíš to dokazovat.
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Zdroje: Vogue – A Close Look at the 7 Key Fall 2026 Handbag Trends [1], Harper’s Bazaar – The Fall/Winter Bag Trends for 2026 Really Mean Business [2], Vogue – The Slouchy Bag Is Here to Stay [3], Vogue – Why You Need a Teeny-Tiny Tote This Summer [4].