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Mikrokabelky mají po létě pauzu. Podzim patří taškám, do kterých bys přestěhovala půl skříně

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Telefon, peněženka a rtěnka byly celé léto ochotné hrát Tetris v kabelce velikosti toustu. Podzim 2026 jim přidává notebook, šálu, deštník a patrně i menší svačinu. Velké shoppery, měkké tote bags a prostorné shoulder bags jsou zpět — a tentokrát nevypadají jako taška na nákup.
Mikrokabelky mají po létě pauzu. Podzim patří taškám, do kterých bys přestěhovala půl skříně

Mikrokabelky mají po létě pauzu. Podzim patří taškám, do kterých bys přestěhovala půl skříně

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 08.10.2026 13:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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