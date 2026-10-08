Mobilní data zlevnila o víc než 60 procent, a přesto platíte víc. Nejlevnější neomezený tarif podražil o 200 korun

Cenu gigabajtu úřad získává jako podíl. Celkové tržby operátorů z mobilních dat vydělí objemem gigabajtů, které zákazníci skutečně přenesli. Výsledek proto klesá pokaždé, když lidé stahují víc, a to i tehdy, když se na jejich vyúčtování nezmění ani haléř. Spotřeba přitom roste rychle: v roce 2025 připadlo na jednu datovou SIM průměrně 15,1 GB měsíčně.
Proč vám o 61,7 procenta levnější gigabajt nemusí ušetřit ani korunu
Podle tohoto výpočtu zlevnil gigabajt mezi lety 2021 a 2025 o 61,7 procenta, tedy o víc než 60 procent. Nejlevnější tarif s neomezeným voláním, SMS a neomezenými daty ve stejném období podražil z 599 na 799 korun měsíčně včetně DPH. Obě čísla platí současně, protože každé měří něco jiného.
Tarif je pevná měsíční částka za balík minut, SMS a dat. Kolik z toho zákazník opravdu využije, jeho cenu neovlivní. ČTÚ upozorňuje, že se do ní promítají i položky bez přímé vazby na objem přenesených dat, tedy rychlost, investice do sítí, energie, mzdy a technologie. Podnikatelé v elektronických komunikacích v roce 2025 utržili 124,8 miliardy korun a do sítí a služeb investovali 21,7 miliardy.
Pro zákazníka, který řeší vlastní vyúčtování, je tak pokles ceny gigabajtu hlavně statistikou rostoucí spotřeby a o jeho účtu vypovídá málo.
Nejlevnější neomezený tarif dnes stahuje čtyřikrát rychleji než v roce 2021
Úřad sleduje nejlevnější tarif ve dvou podobách a obě v roce 2021 začínaly na 599 korunách. Varianta s neomezenými daty se dostala na 799 korun, což je zdražení o 33,4 procenta. Varianta s neomezeným voláním, SMS a 12 GB dat skončila na 699 korunách, tedy o 16,7 procenta výš.
U neomezených dat dostal zákazník za vyšší cenu i víc rychlosti. V roce 2021 byl nejlevnějším neomezeným tarifem Vodafone Neomezený Basic se stahováním 2 Mbit/s, v roce 2025 jím je Vodafone BezLimitu M s 8 Mbit/s. Příplatek o třetinu tedy přinesl čtyřnásobnou rychlost a samotné procento zdražení tuhle část obchodu nezachytí. U dvanáctigigabajtové varianty zpráva rychlost neuvádí, takže tam se zdražení s ničím porovnat nedá.
Dvanáct gigabajtů navíc přestává odpovídat běžnému používání. Průměrná datová SIM v roce 2025 spotřebovala 15,1 GB měsíčně, takže by tenhle objem průměrnému uživateli na celý měsíc nestačil.
Česko v OECD: u nejmenšího mobilního koše až na 36. místě z 38
Mezinárodní srovnání stojí na datech Evropské komise a metodice ITU. U košů s neomezeným voláním a datovým limitem se Česko mezi 38 zeměmi OECD v letech 2021 až 2025 drželo mezi 15. a 21. místem. Nejmenší koš obsahuje 300 hovorů, 80 SMS a 1 GB dat. V něm Česko kleslo až na 32. až 36. příčku, tedy k nejdražším zemím srovnání. Evropská komise řadí Česko ve většině mobilních košů mezi státy s vyšší cenovou úrovní.
U pevného internetu vychází obraz opačně. ČTÚ výslovně uvádí, že služby v pevném místě jsou v Česku v rámci EU podprůměrně drahé a dlouhodobě patří spíš k levnějším.
Doma telekomunikace inflaci spíš tlumí. Ceny v odvětví pošt a telekomunikací v roce 2025 meziročně vzrostly o 0,5 procenta, celková inflace dosáhla 2,5 procenta. Za celé období 2021 až 2025 se cenová hladina sektoru zvedla o 6,5 procenta, v celé ekonomice o 33,7 procenta.
Do roku 2028 přibude 400 tisíc optických přípojek a vyšší útrata za SIM
Dramatické zlevnění tarifů ČTÚ v predikci nečeká. Pokud na trh nevstoupí nový silný hráč, má průměrná měsíční útrata na SIM, označovaná jako ARPU, vzrůst z 259 korun v roce 2025 na 283 korun v roce 2028, tedy o 9,3 procenta. Výrazně se má změnit provoz v sítích. Sítě 5G v roce 2025 přenesly 35 procent mobilních dat a do roku 2028 má jejich podíl stoupnout na 61 procent. Na přelomu let 2027 a 2028 by v nich poprvé mělo proudit víc dat než ve 4G.
V pevném internetu měla optika podíl 25 procent a těsně ji předstihovalo Wi-Fi s 26 procenty. Dominantní technologií se má optika stát už v roce 2026. Počet přípojek FTTH/B má do roku 2028 vzrůst z 1,07 milionu na 1,47 milionu a pokrytí domácností optikou z 44,8 na 60,5 procenta. Přístupů přes xDSL má naopak ubýt z 0,96 milionu na 0,79 milionu.
Kdo chce ověřit, jestli za svůj tarif neplatí víc, než musí, může ho porovnat v oficiálním srovnávači ČTÚ. Operátoři do něj musejí povinně vkládat aktuální nabídky. U pevného internetu ukazuje srovnávač dostupnost na konkrétní adrese jen orientačně a je potřeba ji ověřit přímo u operátora.