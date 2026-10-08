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Mobilní data zlevnila o víc než 60 procent, a přesto platíte víc. Nejlevnější neomezený tarif podražil o 200 korun

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Český telekomunikační úřad zveřejnil v září 2026 rozbor cen za roky 2021 až 2025 a výhled do roku 2028. Z čísel vychází, že levnější data a levnější tarif jsou dvě různé věci. Velké zlevnění úřad nečeká ani do budoucna.
Mobilní data zlevnila o víc než 60 procent, a přesto platíte víc. Nejlevnější neomezený tarif podražil o 200 korun

Mobilní data zlevnila o víc než 60 procent, a přesto platíte víc. Nejlevnější neomezený tarif podražil o 200 korun

Zdroj: Foto: K3240934098324 - licence CC0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 08.10.2026 12:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Mobil

Novinky a praktické informace ze světa mobilních telefonů a chytrých zařízení. Nové modely, aplikace, funkce, bezpečnost, tipy pro používání i přehled technologií, které mění každodenní práci s mobilem.

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