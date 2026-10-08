Bazarový procesor prošel benchmarky, VALORANT kupce stejně zablokoval. Ban za cizí cheaty může trvat čtyři měsíce

Koncem září 2026 se na německém subredditu r/PCBaumeister objevil příspěvek hráče, který si 21. září koupil použitý procesor. Po zapojení naběhly Windows i všechny aplikace bez potíží. Problém přišel se spuštěním VALORANTu: hra skončila chybou VAN 152, kterou Riot na stránkách své podpory výslovně spojuje s hardwarovým banem. Anticheat Riot Vanguard podle autora poznal, že procesor patří k identifikátoru zablokovanému už 12. srpna, tedy 40 dní před nákupem. Reinstalace hry nepomohla a reinstalace samotného Vanguardu dopadla stejně.
Seznam sledovaných součástek drží Riot v tajnosti
Vanguard běží s ovladačem v jádře operačního systému. Na podporovaných konfiguracích využívá TPM 2.0, Secure Boot a další bezpečnostní funkce. Riot na svém blogu napsal, že mu vynucování TPM a Secure Bootu dává „lepší formu hardwarového ID“. Rozpoznat konkrétní počítač je tedy cíl, se kterým firma systém stavěla. Kupec bazarového procesoru tak doplácí na záměrnou vlastnost Vanguardu.
HWID ban dopadá na účet podvodníka a zároveň na identifikátory hardwaru jeho počítače. Oficiální dokumentace upozorňuje, že přihlášení jiného účtu na takto označeném zařízení může systém vyhodnotit jako pokus o obejití trestu. Nový účet pak může dostat omezení a časově omezený ban.
Které identifikátory to přesně jsou, Riot neuvádí a mluví jen o „fyzických komponentách daného počítače“. Že jde o ID nebo sériové číslo procesoru, víme pouze od autora příspěvku, kterému to podle jeho slov sdělila podpora.
Šéf anticheatu Riotu popřel nejděsivější část příběhu
Začátkem října případ převzala technologická média. Na síti X se 2. října 2026 ozval Phillip Koskinas, který v Riot Games vede anticheatový tým. HWID bany podle něj trvají nejvýš čtyři měsíce a platí jen pro konkrétní hru. Systém při nich podle jeho slov automaticky neřadí na černou listinu ostatní komponenty sestavy. Podle Tom's Hardware Koskinas navíc nedohledal tiket podpory, který by k případu patřil.
Tím padá líčení, podle kterého se černá listina z procesoru „rozšířila“ na celý počítač. Chybějící tiket zároveň znamená, že tvrzení o sériovém čísle procesoru kromě autora nikdo nepotvrdil. Že použitá součástka může dál nést aktivní HWID ban a novému majiteli zavřít přístup do hry, ale Koskinas nezpochybnil a riotí dokumentace tuhle možnost sama popisuje.
Čtyřměsíční strop dává případu konkrétní horizont. Kdyby lhůta běžela ode dne srpnového banu, skončila by nejpozději 12. prosince, zhruba 82 dní po nákupu procesoru. Od kterého okamžiku se lhůta měří, Riot neuvedl.
Ověřit procesor před koupí nejde. Kde tedy hledat ochranu?
Veřejný nástroj, který by ukázal, jestli procesor, základní deska nebo jiná součástka nese aktivní HWID ban ve Vanguardu, neexistuje. Nejjednodušší zkouška, tedy spustit VALORANT, naráží na varování samotného Riotu, abyste se na podezřelém hardwaru nepřihlašovali jiným účtem. Kupující tak nese riziko, které nemá jak změřit, a chránit ho můžou jen doklady a podmínky nákupu.
Nákup od podnikatele s možností vrácení je proto bezpečnější cesta. Zákonná práva z vadného plnění platí i u použitého zboží, prodejce ale smí lhůtu pro jejich uplatnění u použité věci smluvně zkrátit na jeden rok.
Při koupi na Bazoši nebo přes Facebook Marketplace si schovejte inzerát, celou komunikaci a doklad o koupi. Vadu, kterou věc měla už při převzetí, je potřeba prodávajícímu oznámit bez zbytečného odkladu. Mezi dvěma soukromými osobami přitom platí jiná pravidla než u spotřebitelského nákupu. Vyplatí se chtít od prodávajícího písemné ujištění, že o problému s HWID banem ani o chybě VAN 152 neví. Pokud sám hraje hry od Riotu, ať funkčnost předvede na svém účtu a ve své sestavě, protože vlastní Riot účet na neprověřeném procesoru zkoušet nemáte.
Po chybě VAN 152 už nepřihlašujte jiný účet, hrozí další trest
Kdo chybu uvidí, nemá na stejném hardwaru zkoušet žádný další Riot účet. Hlášku je dobré zachytit na snímek obrazovky a k němu uložit doklad o koupi a korespondenci s prodávajícím. Pak přijde na řadu tiket u podpory Riotu se žádostí o přezkum HWID banu a o informaci, kolik z něj ještě zbývá. Podle Koskinase by podpora měla umět zbývající délku sdělit. Souběžně je potřeba řešit situaci s prodávajícím.
Systémovými požadavky patří Vanguard k přísnějším anticheatům. Délkou trestu jde BattlEye dál, protože uvádí permanentní globální bany, které běžné odvolání nezruší. Easy Anti-Cheat nabízí formální odvolací proces a ve Fortnite pracuje s pojmem „omezený hardware“.