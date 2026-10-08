Čtyři zápasy, nula bodů, a přesto Denia změnil český fotbal k nepoznání. Klíčová data ukazují obrovský skok

6. října 2026 dohrála česká reprezentace v Anglii zápas, ve kterém ani jednou netrefila branku. Prohrála 0:3, za devadesát minut nasbírala očekávané góly v hodnotě 0,15 a uzavřela tak úvodní jedenáctidenní maraton Ligy národů bez jediného bodu. Na lavičce přitom neseděl další domácí trenér z dlouhé řady, ale Santi Denia, Španěl s olympijským zlatem a první zahraniční trenér v historii českého národního týmu. Právě v tom je zásadní změna. Česká reprezentace za několik měsíců změnila trenérskou školu, jazyk v kabině i ambice. Zápasová data zatím ukazují něco jiného: jak dlouhou cestu má tým před sebou, když se poprvé po letech měří s evropskou elitou pravidelně, a ne jen jednou za čas.
Čtyři zápasy, které neodpouštěly
Los Ligy národů 2026/27 poslal Česko do skupiny A3 se Španělskem, Anglií a Chorvatskem. Těžší start si nový trenér přát nemohl. Všechny čtyři úvodní zápasy se navíc vešly do jediného prodlouženého okna od konce září do začátku října.
Podle přehledu UEFA vypadala bilance takto:
- 26. září: Česko-Chorvatsko 1:2
- 29. září: Česko-Anglie 0:2
- 3. října: Španělsko-Česko 3:1
- 6. října: Anglie-Česko 3:0
Čtyři porážky, skóre 2:10, nula bodů. Nejblíže k bodu byl tým hned v prvním utkání proti Chorvatsku, kdy prohrál o jediný gól. Pak se rozdíl začal zvětšovat. Domácí zápas s Anglií poznamenalo vyloučení Pavla Šulce a soupeř od té chvíle hru kontroloval. Ve Španělsku Češi sice skórovali, výsledek 1:3 ale poměr sil spíš zjemňuje.
Kontrast se zbytkem skupiny je ostrý. Španělsko vyhrálo všechny čtyři zápasy, Anglie po úvodní porážce právě se Španěly zvítězila třikrát po sobě. Česko zůstalo na dně tabulky bez bodu.
Co ukazují čísla, když je sečteme
Výsledky jsou jedna věc, průběh zápasů druhá. Proto jsme sečetli statistiky ze všech čtyř utkání podle otevřeného datového serveru xGscore. Nejde o oficiální metriky UEFA, pro srovnání mezi zápasy ale stačí.
|Zápas
|xG Česko / soupeř
|Střely
|Na branku
|Držení míče Česka
|Česko-Chorvatsko 1:2
|0,90 / 1,94
|5 / 16
|2 / 5
|44 %
|Česko-Anglie 0:2
|0,39 / 1,68
|6 / 22
|2 / 7
|34 %
|Španělsko-Česko 3:1
|0,53 / 2,25
|5 / 18
|2 / 10
|31 %
|Anglie-Česko 3:0
|0,15 / 1,78
|5 / 17
|0 / 3
|36 %
|Celkem
|1,97 / 7,65
|21 / 73
|6 / 25
|průměr 36,25 %
Soupeři si za čtyři zápasy vytvořili šance zhruba v čtyřnásobné hodnotě očekávaných gólů a vystřelili víc než třikrát častěji. Na českou branku letělo 25 střel, na tu soupeřovu šest. Česko v žádném zápase nepřekročilo šest střel a nejvyšší hodnotu očekávaných gólů, 0,90, zaznamenalo hned v prvním utkání proti Chorvatsku. Pak se čísla spíš zhoršovala, až k nule střel na branku v Anglii.
Data tedy zachycují hlavně skok v náročnosti. Česko se během jedenácti dnů postavilo trojici týmů, které míč drží dvě třetiny zápasu a z držení umějí vytěžit šance. Proti takovým soupeřům český tým zatím nenašel cestu, jak se dostat do zakončení častěji než pětkrát za zápas.
Opatrné srovnání nabízí mistrovství světa 2026, tedy období ještě před Deniou. Podle zápasových zpráv FIFA mělo Česko proti Jihoafrické republice xG 1,36 a 14 střel, proti Mexiku xG 0,44 a 13 střel. Pod novým trenérem má proti elitě Ligy národů v průměru 0,49 xG a 5,25 střely na zápas. Soupeři i soutěž jsou ovšem jiní, takže z toho podle nás nelze vyvozovat trend. Jen to ukazuje, jak drasticky se proti špičce smrskl prostor pro útočnou hru.
Skok, který se odehrál mimo hřiště
Skutečný zlom nastal 31. července 2026. Výkonný výbor FAČR tehdy schválil Santiho Deniu jako hlavního trenéra reprezentace. Podle zprávy ČTK, kterou přinesly České noviny, dostal dvouletou smlouvu s opcí a přivedl si španělského asistenta Pabla Ama. Svaz tehdy mluvil o „nové tváři“ národního týmu, o dlouhodobé vizi a o jasném cíli postoupit na mistrovství Evropy.
Volba nepadla náhodou. Denia je produktem španělské svazové struktury, která systematicky vychovává hráče se stejným herním rukopisem. S mládežnickými výběry vyhrál mistrovství Evropy do 17 let v roce 2017 a do 19 let v roce 2019, v roce 2024 dovedl Španělsko k olympijskému zlatu. Česká reprezentace tak poprvé ve své historie otevřela dveře zahraniční trenérské škole, a rovnou té, která posledních dvacet let udává tón evropskému fotbalu.
Změna sahá i do každodenního provozu. Podle rozhovoru v deníku The Guardian komunikuje Denia s týmem anglicky, stejně jako jeho asistent, a část pokynů se překládá. Sám mluví o tom, že chce tým vést jako „rodinu“, poznat české hráče, trenéry i prostředí a vybrat profily, které jeho stylu odpovídají. Pro reprezentaci, kterou desítky let vedli lidé z domácí ligy, je to kulturní obrat.
Podle nás je to podstatnější informace než tabulka po prvním okně. FAČR změnu nepojala jako opravu jednoho srazu, ale jako projekt s horizontem Eura. Liga národů je v něm mezistanice, ne konečný verdikt.
Proč se nový styl zatím nepropsal do výsledků
Denia sám upozorňoval, v jakých podmínkách začínal. Čtyři zápasy během jedenácti dnů znamenají mezi utkáními hlavně regeneraci, cestování a rozbory, na skutečný trénink zbývá minimum času. Zavést nové herní principy, tedy jinou rozehrávku, jinou reakci po ztrátě míče a jiný pohyb bez míče, se za takový čas nedá.
Hráči přesto něco nového zaznamenali. Obránce Štěpán Chaloupka po domácí porážce s Anglií pro iROZHLAS řekl, že i v oslabení byly vidět prvky, které tým chce hrát: kombinace po zemi a odvaha. Podle něj je na čem stavět. Hráčský dojem a statistika se zatím míjejí, i to ale k začátku podobného projektu patří.
Výkonnostní zlom tedy zatím nepřišel. Mění se nároky na hráče: Denia hledá konkrétní profily a dá se čekat, že nominace budou stále víc odměňovat ty, kdo zvládnou rychlou kombinaci, čistou první přihrávku a klid pod tlakem. Pokud tento tlak vydrží, může se nepřímo propsat i do toho, jaké hráče bude česká liga reprezentaci nabízet. To je zatím redakční úvaha, doložený dopad na kluby neexistuje.
Listopad ukáže, jak velký bude tlak
Česko bude v listopadu hrát nejen o pořadí ve skupině A3. UEFA pro ročník 2026/27 upravila sestupová pravidla Ligy A: dva nejhorší týmy ze čtvrtých míst napříč skupinami sestupují přímo, dva nejlepší čtvrté týmy hrají play-off proti týmům z Ligy B. Podrobnosti formátu shrnuje UEFA. Každý bod tak může rozhodnout o tom, zda tým zůstane mezi elitou, nebo spadne o patro níž.
Program je jasný: 12. listopadu přijede do Česka Španělsko, 15. listopadu Češi hrají v Chorvatsku. O Deniově konci zatím žádný důvěryhodný zdroj nemluví a smlouva počítá s delším horizontem. Tlak na projekt ale bude růst podle toho, co se v listopadu stane.
Na tyto ukazatele se podle nás vyplatí dívat víc než na samotné skóre:
- Střely na branku: zatím 2, 2, 2 a 0. Tři a víc by byly posunem.
- xG nad 1,0: hranice, kterou Česko v žádném ze čtyř zápasů nepřekonalo.
- Držení míče nad 40 %: proti elitě se to povedlo jen jednou, s Chorvatskem.
- Ztráty po první rozehrávce a reakce po ztrátě míče: tady se španělský rukopis pozná nejdřív.
Nula bodů po prvním okně je tvrdý fakt a Denia ho nijak nezakrývá. Česká reprezentace ale poprvé ve své historie nepřestavuje jen sestavu, mění i to, jak o fotbale přemýšlí. Jestli z toho bude skok i v číslech, napoví první listopadový večer proti Španělům, kteří s Deniou vyrostli ve stejné škole.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle