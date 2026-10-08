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Čtyři zápasy, nula bodů, a přesto Denia změnil český fotbal k nepoznání. Klíčová data ukazují obrovský skok

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Santi Denia vstoupil do Ligy národů čtyřmi porážkami a skóre 2:10. Jako první cizinec na české lavičce ale mění reprezentaci od samých základů.
Čtyři zápasy, nula bodů, a přesto Denia změnil český fotbal k nepoznání. Klíčová data ukazují obrovský skok

Čtyři zápasy, nula bodů, a přesto Denia změnil český fotbal k nepoznání. Klíčová data ukazují obrovský skok

Zdroj: Česká fotbalová reprezentace
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 08.10.2026 12:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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