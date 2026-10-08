Nepečený piškoťák s malinami a ostružinami: Lehký ovocný dort, který zvládnete bez trouby

U nás doma nedávno proběhla velká a trochu opožděná
oslava pro našeho milovaného dědu. Když se sejde celá rodina, z kuchyně se ozývá spokojený ryk a stoly praskají ve švech pod poctivou . K obědu se podávala vydatná českou klasikou uzená polévka a jako hlavní chod se připravila jak tradiční , tak šťavnatá svíčková na smetaně znojemská pečeně s . Po takovém královském obědě bylo všem jasné, že klasický těžký pečený dort s máslovým krémem by už málokdo zvládl. Proto jsem se rozhodla připravit něco lehkého, osvěžujícího a plného šťavnatého ovoce, co dokonale podtrhne odpolední chvíle u šálku dobré kávy. houskovým knedlíkem
Volba padla na osvědčený
nepečený piškoťák, který v sobě ukrývá úžasné vrstvy lehoučkého tvarohového krému s , voňavé kakao, hromadu mascarpone čerstvých malin a dvě výrazná ovocná pyré z ostružin a malin. Tento dort je nejen vizuální nádhera na pohled díky piškotovému korzetu po obvodu, ale hlavně neuvěřitelná dobrota, po které se na stole doslova zaprášilo. Všichni si přidávali a děda byl z výsledku nadšený.
Můj tip zní: Dlouhé piškoty, kterými budete vykládat obvod formy, na spodní straně mírně seřízněte nožem do roviny, aby pevně stály na dně a nepadaly vám do středu během nalévání ovocného pyré. Recept na vrstvený nepečený dort s lesním ovocem a krémem z mascarpone
Z jedné dortové formy o průměru
26 centimetrů nakrájíte pohodlně 12 až 16 bohatých porcí. Celková doba přípravy včetně odležení přes noc: 820 minut Ingredience potřebné k přípravě
Piškotový základ a korzet: 200 g dlouhých cukrářských piškotů 250 g kulatých piškotů 100 ml ovocného sirupu
Ovocné pyré a ovocná náplň: 750 g ostružin 500 g malin 3,5 lžíce čiré mleté želatiny 4 lžíce teplé vody 100 g krupicového cukru
Světlý a kakaový krém: 250 g tučného tvarohu 600 g zakysané smetany 200 ml smetany ke šlehání 250 g mascarpone 2 lžíce holandského kakaa 1 balení želatinového ztužovače za studena 80 g moučkového cukru Foto: Cooky.cz, nepečený dort Postup při přípravě nepečeného piškotového dortu s ovocem
1. Připravte si rozevírací dortovou formu a pečlivě ji
vystelte potravinářskou fólií nebo čistým igelitem, aby se hotový dort po ztuhnutí snadno vyklopil.
2. Po celém vnitřním obvodu formy
postavte vedle sebe dlouhé cukrářské piškoty s cukrovou stranou směřující ven k okraji formy. Foto: Cooky.cz, co je všechno potřeba
3. Dno formy mezi stojícími piškoty
zcela zaplňte vrstvou kulatých piškotů a případné volné mezírky dosypte jejich ulomenými kousky.
4. Čerstvé ostružiny
důkladně rozmixujte ponorným mixérem a následně je promačkejte přes jemné kovové sítko, abyste získali čisté ostružinové pyré bez semínek.
5. Získané ostružinové pyré
oslaďte krupicovým cukrem podle vlastní chuti, přilijte v teplé vodě rozpuštěnou čirou želatinu a vše dobře promíchejte.
6. Směs
nechte chvíli odstát, aby mírně zhoustla, a poté ji rovnoměrně nalijte na piškotové dno připravené formy. Příprava pyré
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7. Na ostružinové pyré
opatrně naskládejte další souvislou vrstvu kulatých piškotů a celou formu uložte na 15 minut do chladničky.
8. Do hluboké nádoby nalijte vychlazenou smetanu ke šlehání, přidejte mascarpone a společně vše
ušlehejte do pevného nadýchaného krému.
9. V samostatné míse
důkladně smíchejte zakysanou smetanu s tučným tvarohem, moučkovým cukrem a připraveným želatinovým ztužovačem za studena.
10. Vzniklou tvarohovou směs
přesně rozdělte na dvě stejně velké poloviny do dvou samostatných misek.
11. Do první poloviny tvarohové směsi
přisypejte prosáté holandské kakao a zlehka do ní zapracujte polovinu ušlehané šlehačky s mascarpone. Foto: Cooky.cz, piškoty jako základ
12. Do druhé poloviny tvarohové směsi
přimíchejte zbylou část ušlehané šlehačky s mascarpone, čímž získáte nadýchaný bílý krém.
13. Vyndejte vychlazenou formu z lednice, naskládané piškoty
lehce pokapejte ovocným sirupem a rozetřete na ně první polovinu kakaového krému.
14. Na kakaový krém
rovnoměrně rozsypejte část čerstvých malin a zakryjte je druhou polovinou kakaového krému.
15. Kakaovou vrstvu opět
pokryjte vrstvou kulatých piškotů, které zlehka pokapejte ovocným sirupem pro dosažení maximální vláčnosti.
16. Na piškoty
posypejte zbývající čerstvé maliny a na ně opatrně navrstvěte a vyhlaďte připravený bílý krém.
17. Formu opět
uložte na 20 minut do chladničky, aby světlý krém zpevnil před aplikací finální ovocné vrstvy.
18. Malinové pyré
důkladně smíchejte s krupicovým cukrem, přilijte zbylou rozpuštěnou želatinu a nechte směs krátce zchladnout. Foto: Cooky.cz, sladká skládačka
19. Vychlazené malinové pyré
opatrně nalijte na ztuhlý bílý krém a krouživým pohybem formy ho rozprostřete po celém povrchu.
20. Celý dokončený dort
uložte minimálně na 720 minut do chladničky, aby piškoty dokonale změkly a krém se zpevnil.
21. Před podáváním opatrně
sundejte rozevírací obruč formy, sloupněte fólii a dort nakrájejte ostrým nožem. Tipy redakce: Práce se želatinou bez hrudek: Nabobtnanou želatinu roztápějte vždy na mírném ohni do teploty maximálně 60 stupňů a před vlitím do studeného krému k ní nejprve přimíchejte lžíci krému pro vyrovnání teplot. Propasírování pyré pro dokonalou hladkost: Ostružiny i maliny po rozmixování vždy důkladně přeceďte přes jemné kovové sítko, čímž odstraníte všechna drobná semínka a získáte sametově jemný ovocný přeliv. Dokonalá vláčnost piškotů: Kulaté piškoty mezi jednotlivými vrstvami nezapomeňte lehce pokapat ovocným sirupem nebo jemným ovocným džusem, díky čemuž dort v lednici proschne mnohem rychleji a bude neuvěřitelně šťavnatý. Stabilizace piškotového korzetu: Aby vám dlouhé piškoty po obvodu formy během skládání nepadaly, můžete jejich spodní část mírně namočit do krému a přilepit k igelitovému podkladu na dně formy. Čistý řez bez rozmazání: Při krájení nepečeného dortu ponořte ostrý nůž do sklenice s horkou vodou a po každém jednotlivém řezu čepel utřete papírovou utěrkou, abyste neporušili krásné barevné vrstvy.
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