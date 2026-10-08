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Spláchly celá města, ale hlavně životy. Povodně nás provází od počátků světa

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Voda, jedna ze základních podmínek života, dokáže také masově zabíjet. Co se týče ztrát na životech a majetkových škodách jsou povodně hned za bouřemi největší přírodní katastrofou. Na svědomí mají jen v Číně miliony obětí.
Spláchly celá města, ale hlavně životy. Povodně nás provází od počátků světa

Spláchly celá města, ale hlavně životy. Povodně nás provází od počátků světa

Zdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 08.10.2026 13:30

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