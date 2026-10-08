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Proteinová horečka a strach ze sacharidů. O zdravém jídle lidé vědí skoro všechno, přesto dělají několik základních chyb

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O zdravém stravování dnes máme víc informací než kdy dřív. Přesto přibývá lidí, kteří mají k jídlu komplikovaný vztah. Podle nutriční terapeutky Blanky Procházkové problém často není v tom, že bychom nevěděli, co jíst. Někdy je to přesně naopak: ve snaze jíst dokonale počítají lidé každý gram bílkovin, vyřazují lepek či laktózu a bojí se sacharidů.
Proteinová horečka a strach ze sacharidů. O zdravém jídle lidé vědí skoro všechno, přesto dělají několik základních chyb

Proteinová horečka a strach ze sacharidů. O zdravém jídle lidé vědí skoro všechno, přesto dělají několik základních chyb

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 08.10.2026 10:00

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