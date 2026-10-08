Infantino platí v Evropě za nežádoucí osobu. Český fotbal ho přijal s otevřenou náručí a zákulisí se bojí následků

V sídle Fotbalové asociace České republiky ho přivítal předseda David Trunda. U stolu dále seděli místopředseda Zdeněk Grygera, generální sekretář Stanislav Rýznar, Pavel Nedvěd a zástupci vlády. Pro prezidenta FIFA to byla vůbec první návštěva Česka. Na oficiálním webu poděkoval za „vřelé přijetí“. Fotografie s dětmi, míči a úsměvy však vznikly jen deset týdnů poté, co se proti němu postavilo všech 55 evropských federací včetně české. Spojili jsme tři části příběhu, které se v jednotlivých zprávách objevují odděleně: letní vzpouru Evropy, zaváhání českého šéfa svazu a pražskou návštěvu. Dohromady ukazují, proč se střední fotbalová země jen těžko otočí zády k člověku, který rozhoduje o rozvojových penězích.
Jednomyslné ne z celé Evropy
Spor začal plánem nazvaným FIFA Forward Enterprise. FIFA chtěla komerční práva ke svým soutěžím včetně mistrovství světa převést do nové struktury, do které by mohli vstoupit soukromí investoři. Podle agentury AP měl projekt hodnotu zhruba 460 miliard korun a investoři měli získat dvacetiprocentní podíl. Mezi zájemci byla zmiňována firma Thrive Capital spojená s Joshuou Kushnerem.
Evropa zareagovala nečekaně tvrdě. Už 29. července UEFA veřejně kritizovala údajné ultimátum: federace měly plán podpořit, jinak by přišly o jednorázovou finanční nabídku. Druhý den vydala se všemi 55 národními asociacemi společné stanovisko. Návrh v něm označila za nepřijatelný a za selhání vedení. Podle ní by kalendář i formát soutěží podřídil zájmům akcionářů. Vyhrožovala také nejostřejší zbraní, jakou má: evropské reprezentace nebudou hrát soutěže FIFA, dokud plán nezmizí ze stolu a dokud nepřijdou závazné garance.
Nedůvěra má přitom delší historii. UEFA se s Infantinem střetla už v roce 2021 kvůli nápadu pořádat mistrovství světa každé dva roky. Tehdy mu vyčítala chybějící konzultace a rizika pro hráče, fanoušky i ženský fotbal. Kritiku vyvolalo i přidělení šampionátu 2034 Saúdské Arábii, která byla jediným kandidátem. V srpnu se k tomu přidala norská výzva k rezignaci a tvrzení britského deníku The Telegraph o Infantinově působení v UEFA. FIFA je odmítá jako nepravdivá.
Následky se brzy projevily i ve volební aritmetice. Podle přehledu ITV News stáhla podporu jeho kandidatuře na období 2027-2031 řada federací, mimo jiné Anglie, Německo, Nizozemsko, Dánsko, Norsko, Švédsko, Chorvatsko a Srbsko. Ještě před pár lety byl Infantino v Evropě nepohodlný. Teď se proti němu evropský fotbal postavil otevřeně.
Trunda, Sky News a dva dny korekcí
Do tohoto napětí vstoupil 29. července David Trunda. V rozhovoru pro Sky News mluvil o „pragmatických výhodách“ úzké spolupráce s Infantinem a jeho týmem a připustil, že záměry FIFA mohou mít pozitivní dopad. Britská stanice z toho udělala titulek o českém šéfovi, který podpořil prodej mistrovství světa. Den předtím, než Evropa vystoupila jednotně, tak Praha působila jako jediný hlas mimo sbor.
Domácí reakce přišly rychle. Proti vstřícnému tónu se ohradili Petr Fousek a Jaroslav Tvrdík a obavy vyjádřila i Ligová fotbalová asociace. Tvrdík připomněl, že výkonný výbor svazu o žádné takové linii nerozhodl. Kritici mluvili o riziku pro evropskou jednotu, o tlaku na národní asociace i o možném oslabení vlivu UEFA a kontinentálních soutěží.
Trunda 31. července couvl. Pro ČTK prohlásil, že jeho vyjádření bylo dezinterpretováno a že s plánem FIFA rozhodně nesouhlasí. FAČR následně podpořila postoj UEFA a jejího prezidenta Aleksandera Čeferina. Formálně se tím Česko vrátilo do evropského bloku.
Podle nás šlo spíš o komunikační chybu než o politický obrat. Stopa ale zůstala: v Londýně, Nyonu i Curychu si zapamatovali, kdo mluvil o výhodách dřív, než stihl mluvit o principech.
Co Infantino přivezl do Prahy
FIFA pojala říjnovou návštěvu jako rozvojovou, ne politickou. Oficiální zpráva FIFA o spojení s letním sporem nemluví. Obsahuje výčet projektů:
- Football for Schools: program pro více než 300 českých škol, který Infantino v Praze osobně zahájil,
- 5 000 míčů pro školy zapojené do programu,
- více než 100 minihřišť v rámci projektu FIFA Arena,
- zhruba 90 milionů korun z programu FIFA Forward, které už dříve putovaly na rozšíření sídla FAČR,
- národní technické centrum: Infantino slíbil plnou podporu, pokud se svaz rozhodne první takové centrum pro české reprezentace postavit,
- mládež: jednalo se i o výchově mládeže včetně reprezentace do 15 let.
Nic z toho nejsou osobní výhody pro funkcionáře. Jde o institucionální peníze a projekty, které se dají ukázat rodičům, starostům i ministrům. Právě proto mají takovou sílu. Kdo odmítne podat ruku muži, který přiváží míče do tří set škol, musí doma vysvětlovat proč.
Načasování návštěvy však bylo výmluvné. FIFA ji nijak se sporem s UEFA nespojuje. Přesto se uskutečnila v době, kdy Infantino ztratil podporu velké části Evropy a blíží se volba prezidenta FIFA. Každé vřelé přijetí na evropské půdě má v takové chvíli větší cenu než obvykle.
Proč střední svaz neřekne ne
Klíč leží v pravidlech. Ve FIFA má každá z 211 národních asociací jeden hlas. Česko tak váží stejně jako Německo nebo Brazílie. Infantino na tom postavil celou svou politiku a hlavním nástrojem jsou rozvojové peníze.
Projekt FFE v tom pokračoval. FIFA v červenci tvrdila, že jde o „příležitost, ne povinnost“. Zároveň slibovala, že pokud projekt projde, základní podpora pro každou asociaci v cyklu 2027-2030 vzroste ze zhruba 185 milionů na 460 milionů korun. Přes program FIFA Fast Forward by šlo získat dalších až 460 milionů. Pro svaz velikosti FAČR jsou to částky, které mění rozpočet.
|Podpora FIFA na asociaci (cyklus 2027-2030)
|Částka
|Současná úroveň
|zhruba 185 mil. Kč
|Slibovaná úroveň s FFE
|zhruba 460 mil. Kč
|Možný bonus přes FIFA Fast Forward
|až 460 mil. Kč
Odtud pramení obavy, o kterých se v českém fotbale mluví spíš opatrně. Konkrétní sankce zatím nikdo neohlásil a žádný zdroj netvrdí, že by české kluby nebo licence měly na pražské přijetí doplatit. Riziko je politické. Pokud by FAČR dlouhodobě působila jako Infantinova spojka uvnitř UEFA, oslabila by vlastní důvěryhodnost v prostředí, kde se rozhoduje o kalendáři, soutěžích i funkcích. A kdyby se bojkot UEFA dotáhl do konce, česká reprezentace by se ocitla mezi dvěma pány, z nichž ani jeden neodpouští rád.
Spor zatím neskončil. Podle AP Infantino na podzim připustil externí nezávislé posouzení rozhodovacích procesů FIFA a navrhl strukturované konzultace s konfederacemi. Kandidáti na prezidenta FIFA se mají přihlásit do 18. listopadu, volba proběhne v březnu 2027. Jak bude hlasovat FAČR, zatím nikdo oficiálně neoznámil.
Pražskou návštěvu proto čteme jako ukázku dvojí loajality, kterou si menší a střední svazy nevybraly, ale musí s ní žít. Na papíře zůstává Česko v evropském bloku. V praxi ví, že technické centrum, minihřiště a desítky milionů nepřijdou z Nyonu, ale z Curychu.
Infantino odjel z Prahy s fotkami, na kterých kolem něj stojí děti s míči. Na příští březen si je možná připomene i sál, ve kterém se bude hlasovat.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle