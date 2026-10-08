Jak bydlí Gondíková s Langmajerem: Luxusní dům byl postaven, ještě než se dali dohromady

Adéla Gondíková si dům v Pyšelích nechala postavit dávno předtím, než se dala dohromady s Jiřím Langmajerem. Dnes v něm manželé žijí společně, herec si ale na zahradě vytvořil vlastní útočiště.
Na In-Lifestyle jsme se podívali na bydlení Adély Gondíkové a Jiřího Langmajera. Dům v Pyšelích u Prahy si Gondíková nechala postavit už dávno předtím, než se dali dohromady. Dnes v něm žijí společně, kolem domu mají velkou zahradu a Langmajer si tam postupně vytvořil i vlastní místo, kterému říká „kutloch“. Uvnitř je dost prostoru, světla a přírodních materiálů, venku zase zahrada, kde si herec našel svůj klidnější kout. A když zrovna nejsou doma, vyrážejí spolu na kolo, výlety nebo delší cesty.
Dům si Gondíková pořídila dávno před Langmajerem
Dům v Pyšelích u Prahy si Adéla Gondíková nechala postavit před více než dvaceti lety a stavbu financovala sama, jak píše
CNN Prima NEWS. Když se později dala dohromady s Jiřím Langmajerem, neřešili tedy společné bydlení od nuly. Dům už byl dávno hotový a měl svou podobu.
Uvnitř je hodně světla, dřeva a dalších přírodních materiálů. V přízemí je prostorná kuchyň s jídelnou a obývacím pokojem, nahoře jsou dvě ložnice. Velká okna navíc pouštějí dovnitř výhled na okolní zeleň. Není to přitom dům, který by vznikal podle společných představ obou partnerů. Gondíková v něm měla své zázemí už dávno předtím, než se objevil Langmajer.
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Herec si nakonec vytvořil vlastní prostor hlavně na zahradě. Z původního zahradního domku vznikla pracovna a útočiště, kterému Langmajer říká „kutloch“. Pro
Marianne popsal, že v něm má pracovní stůl, knihy, pohovku, gramofon a vinylové desky. Právě hudba je pro něj v tomhle prostoru důležitá, ale chodí sem také odpočívat nebo se připravovat na herecké role.
Domek přitom není nijak obrovský, což ale Langmajerovi zjevně vyhovuje. Má v něm všechno, co ke svému klidu potřebuje, a zbytek zahrady zůstává společným prostorem. Zahradní domek tak dostal úplně nový život a z obyčejného místa na nářadí vzniklo hercovo soukromé zázemí.
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Na fotografiích je navíc vidět, že nejde o žádný dokonale naaranžovaný ateliér. Knihy, desky, hudební technika a další věci, které Langmajer používá, jsou v prostoru jednoduše kolem něj. Je to zkrátka místnost, kde může na chvíli zavřít dveře, pustit si hudbu a mít svůj klid.
Manželé jsou už několik let
Gondíková a Langmajer se poznali při práci a později se znovu potkali při natáčení filmu Doktor od jezera hrochů. Do manželství se jejich vztah posunul o několik let později. Vzali se 6. července 2019, takže letos v létě oslavili už sedmé výročí svatby.
A přestože mají doma dost prostoru i zahradu, jejich společný život se zdaleka neodehrává jen tam. Oba rádi vyrážejí ven, jezdí na kole, chodí na výlety a cestují, což se svými sledujícími také sdílejí na
sociálních sítích. Gondíková například mluvila o jejich společných cyklovýletech a o tom, si pořídili psa, se kterým začali hodně chodit. Na gauči rozhodně nesedí
Jejich výlety navíc nejsou jen krátké procházky kolem domu. Manželé cestovali například po Zanzibaru nebo Spojených státech a pustili se i do náročnějších výšlapů. Na Korsice vyrazili do hor, kde je během výletu zastihla prudká bouřka. V Americe zase zamířili do Údolí smrti, kde se potýkali s teplotami kolem 55 stupňů.
Jejich dům tak může být místem, kam se člověk rád vrací, ale rozhodně není jediným místem, kde spolu tráví čas. Jednou jsou doma na zahradě, jindy sednou na kola nebo vyrazí někam daleko. A Langmajer má pořád možnost na chvíli zmizet do svého „kutlochu“, zatímco Gondíková má celý dům, který byl jejím domovem ještě dávno před jejich svatbou.
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Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
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Jak bydlí Gondíková s Langmajerem: Herec má na zahradě luxusního domu svůj vlastní „kutloch“ byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.