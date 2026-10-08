Krejčíkovi došla trpělivost a natočil video pro Babiše. Zmínil Kuchařovou, kauzu s Brzobohatým i spor o lidská práva

Krejčík nezaútočil, nepožadoval rezignaci, nevolal po omluvě. Položil jednu otázku: podle jakých kritérií vláda 21. září 2026 vybrala nové členy rady, která má dohlížet na dodržování lidských práv v Česku. Jmenovitě se zastavil u trojice Jakub Kříž, Daniel Black a Taťána Kuchařová. U každého shrnul veřejně dostupné výhrady, od vazeb na hnutí Pro život přes postoje k právům LGBTQ+ lidí až po nepravomocný soudní rozsudek v civilním sporu o zásah do intimní sféry bývalého manžela. „Není to útok, je to jednoduchá otázka,“ uzavřel video. Jenže ta otázka míří hluboko pod povrch jednoho instagramového příspěvku.
Proč právě Kuchařová
Krejčík bývalé miss neupírá charitativní práci pro seniory ani její nadační činnost. Problém vidí jinde. V lednu 2026 Obvodní soud pro Prahu 2 nepravomocně rozhodl ve sporu mezi Kuchařovou a jejím bývalým manželem Ondřejem Gregorem Brzobohatým. Soud uložil vzájemnou omluvu, ale Kuchařové navíc nařídil zaplatit 250 tisíc korun a omluvit se za nepravdivá tvrzení z církevní žaloby, tvrzení týkající se Brzobohatého sexuality, plodnosti a intimního života.
Krejčík z toho staví argument, který je těžké ignorovat: člověk, o němž soud v první instanci konstatoval zásah do práva na soukromí a důstojnost jiné osoby, má nyní radit vládě s ochranou právě těchto práv. Slovo „paradox“ ve videu padne víckrát. Kuchařová se proti rozsudku odvolala, verdikt tedy není pravomocný. Ale otázka, zda si vláda před jmenováním tento kontext vůbec prověřila, zůstává bez odpovědi.
Rada, ze které odešly desítky expertů
Spor o tři jména je jen špička ledovce. V květnu 2026 vláda přesunula lidskoprávní agendy z Úřadu vlády. Do konce června na to reagovalo 53 expertů rezignací z rad a výborů, odešli lidé jako Monika Šimůnková, Kumar Vishwanathan nebo Radek Hábl, kteří v radě budovali odbornou kontinuitu roky. Vznikla sedmičlenná díra v občanské a odborné kvótě.
Redakci VIPŽivot neuniklo, že v srpnu Úřad vlády vypsal veřejnou výzvu k obsazení uvolněných míst. Termín musel být prodloužen do 15. září. O šest dní později vláda novou sestavu schválila. Kdo přesně užší výběr sestavil, oficiálně nezaznělo. Podle Deníku N premiér výběr osobně výrazněji neřešil a klíčovou roli sehrála jeho poradkyně Natálie Vachatová.
Model rady zůstal: 33 členů, kombinace státní správy a veřejnosti, předsedou premiér. Změnil se hodnotový profil části nominací. A právě to vyvolalo bouři.
Krejčík není sám, ale mluví jinak
Ještě před jeho videem zveřejnily lidskoprávní organizace společnou výzvu proti jmenování Kříže, Blacka a Kuchařové. Zmocněnkyně pro lidská práva Taťána Malá řekla, že by tyto lidi sama nedoporučila. Členka rady Bára Stárek na prvním zasedání 30. září požadovala odůvodnění výběru.
Krejčík se od těchto hlasů liší metodou. Organizace mluví systémově o „osekávání svobod“. On kritiku personalizuje, adresuje ji přímo Babišovi a přes kauzu Kuchařová-Brzobohatý ji převádí do srozumitelného morálního příběhu. Sám Kříž svou kvalifikaci hájí dvaceti lety práce v oblasti lidských práv; v rozhovoru pro iROZHLAS potvrdil, že mezi jeho klienty patří Aliance pro rodinu i Hnutí pro život. Právě tato otevřenost ale kritikům potvrzuje obavy, že rada přestává hájit existující lidskoprávní standardy a stává se místem jejich politické revize.
Premiér mlčí, rada jedná
K 5. říjnu 2026 se nepodařilo dohledat jedinou veřejnou reakci Andreje Babiše na Krejčíkovo video ani samostatné zdůvodnění nominací. Rada mezitím v novém složení 30. září zasedla a řešila uchovávání provozních a lokalizačních údajů, diskriminaci romských dětí ve vzdělávání a pravidla pro umělé oplodnění. Personální spor se do oficiálního zápisu nepropsal.
Formálně přitom změna možná je: členy z občanské a odborné veřejnosti jmenuje i odvolává vláda na návrh předsedy rady, tedy premiéra. Automatický mechanismus po veřejné kritice neexistuje, tlak může fungovat jen politicky. Vláda podle všeho sází na to, že jde o poradní orgán bez přímé exekutivní moci, a že se pozornost přesune jinam.
Krejčíkovo video má zatím přes sto tisíc zhlédnutí. Odpověď z Úřadu vlády: nula.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Lucie Plíhalová