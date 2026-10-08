Byl na finále v Kataru i na Messiho rozlučce. Český superfanoušek popsal moment, kdy mu tekly slzy a Messi mával přímo k němu

Estadio Monumental, 6. října 2026. Přes 85 tisíc lidí se loučí s Lionelem Messim, který právě odehrál svůj poslední zápas v dresu Argentiny. Kapitán obíhá stadion a v jednom ze sektorů stojí muž z obce u Lázní Bohdaneč se dvěma dětmi po boku. „Běžel přímo proti nám, doběhl skoro k nám a mával,“ popsal později Miloslav Urbanec pro iSport. V tu chvíli se rozplakal. Hlavou mu podle vlastních slov proběhly „super zápasy, góly, kličky“, prohraná finále i noc v Kataru, kdy Argentina po 36 letech znovu vyhrála mistrovství světa. Jestli Messi zahlédl zrovna jeho, nikdo neověří. Na tom ale tolik nezáleží. Český fanoušek byl u obou velkých okamžiků Messiho reprezentační kariéry a mávnutí směrem k jeho sektoru mu v jediné chvíli spojilo celý ten příběh.
Z Bukovky do Buenos Aires
Urbanec není anonymní tvář z tribuny. Hudební scéna ho zná jako zakladatele a pořadatele festivalu Obscene Extreme, jedné z nejznámějších extrémních metalových akcí v Evropě. Fotbalový svět ho zná podle domu. Fasáda v Bukovce září argentinskou modrou a bílou, nechybí sluneční emblém z vlajky, nástěnná malba Messiho ani socha Diega Maradony. Na dvoře parkuje dodávka v modrobílých argentinských barvách s nápisem „In Messi we trust“ (Věříme v Messiho) a poznávací značkou MARADONA. Novinky jeho stavení popsaly jako argentinský svatostánek a agentura Reuters ho letos v létě představila světu jako českého superfanouška Argentiny, jehož profil převzal i malajsijský deník The Star.
Jeho vášeň ale nezačala Messim. Začala v roce 1978, kdy čtyřletý kluk sledoval, jak Argentina s Mariem Kempesem vyhrává domácí šampionát. Od té doby fandí Argentině, Boce Juniors, Maradonovi a nakonec i Messimu. Už v roce 2018 v rozhovoru pro Novinky přiznal, že kvůli mistrovstvím světa posouvá termíny festivalu. Messi pro něj znamenal tolik, že po něm dal druhému synovi jméno Lionel.
Proč zrovna on? Urbanec o něm mluví jako o možná nejlepším sportovci všech dob. Oceňuje u něj pokoru, tvrdou práci, schopnost hledat chyby nejdřív u sebe a to, že se kolem něj za celou kariéru nenakupily skandály. Maradonu má rád jinak. „Diego byl větší pankáč,“ říká. Sochu ale chce postavit oběma. Socha Messiho v Bukovce podle Novinek vznikne, je rozhodnuto.
V Česku přitom není s argentinskou vášní sám. Zmiňuje třeba Petra Švancaru nebo Mardyho z Vypsané fixy, fanoušků Argentiny je podle něj v Česku „určitě víc“, i když se všichni neznají. Organizovaný fanklub s pravidelnými setkáními jsme nedohledali, spíš jde o volnou síť nadšenců. Když se o domě v Bukovce dozvěděl další fanoušek František Kolín, prostě za Urbancem přijel.
Lusail 2022: deset vteřin, než mu to došlo
Cesta na finále v Kataru začala telefonátem. Po čtvrtfinále kontaktoval cestovní agenturu, jak popsal v únoru 2023 v magazínu Salonky. Na semifinále nejel, riziko s vízy a letenkami bylo příliš velké. Domluvil se ale, že pokud Argentina postoupí, poletí na finále. Postoupila.
Zápas s Francií se do dějin zapsal jako jedno z nejdramatičtějších finále, jaké mistrovství světa zažilo. Podle oficiálního zápasového protokolu FIFA skončilo 18. prosince 2022 na stadionu Lusail po prodloužení 3:3 a Argentina vyhrála penaltový rozstřel 4:2. Na tribunách sedělo 88 966 diváků. Kolik z nich bylo Čechů, žádná statistika neuvádí.
Urbanec ten zápas označil za „suverénně nejlepší fotbal“, jaký kdy viděl. Když Gonzalo Montiel proměnil rozhodující penaltu, nedošlo mu hned, že je konec. Teprve asi po deseti vteřinách si uvědomil, že Argentina je mistr světa. Pak mu vytryskly slzy. Hodinu a půl po zápase seděl na stadionu a nebyl schopný promluvit.
Za cestu, ubytování a vstupenku zaplatil podle svých slov částku „v řádu nižších statisíců“ korun. Po čtyřiačtyřiceti letech čekání na takový večer to zjevně nepovažuje za přemrštěnou cenu.
Večer, kdy se Argentina loučila
Rozlučka v Buenos Aires měla jiný charakter. Šlo o přátelské utkání s Beninem, žádný titul ve hře. Argentina vyhrála 3:0, skórovali Nicolás Otamendi, Nicolás Paz a nakonec Messi, který podle agentury AP proměnil penaltu a k tomu přidal dvě asistence. Argentinská fotbalová asociace (AFA) na svém webu zápas označila za poslední Messiho utkání v národním dresu před domácím publikem. Svůj poslední reprezentační gól tak vstřelil doma.
Čísla kolem večera mluví sama. Přes 85 tisíc vstupenek bylo podle AP vyprodáno za 90 minut. Na stadion dorazili hráči argentinských mistrovských týmů z let 1978, 1986 a 2022, aby kapitána vyprovodili. Za sebou nechal 21 let v reprezentaci, 126 gólů, dvě Copy América a titul mistra světa. Fanoušci zpívali, klaněli se mu a plakali.
Urbanec atmosféru popisuje jako elektrizující, a to nejen na stadionu. Celé Buenos Aires podle něj žilo pozitivní energií a vděčností. „Emoce se daly krájet,“ říká. Do Argentiny tentokrát vzal mladší dceru Agátu a nejmladšího syna Quentina. Manželka zůstala doma, v Argentině byla už v únoru a další dlouhou cestu odmítla. Výpravu stihli proložit dalšími zápasy: Boca Juniors proti Unión Santa Fe, Argentina proti Burkině Faso a Vélez proti Platense. V Argentině potkal i bývalého útočníka Martína Palerma a seděl blízko mladších reprezentantů. O osobním setkání s Messim jsme v dostupných zdrojích zmínku nenašli.
A pak ta chvíle, kdy se kapitán rozběhl k jejich sektoru. Urbanec ji popisuje jako mávnutí „přímo proti nám“. Messi ten večer zdravil desítky tisíc lidí a každý z nich si mohl odnést stejný pocit. Podle nás je to ale silnější než jakýkoli důkaz. Globální idol, který nikdy nebyl v Bukovce, dokázal muži z východních Čech dát chvíli, kterou si bude pamatovat do konce života. Přesně o tom fanouškovství je.
Který zážitek tedy vyhrává? Urbanec rozlučku řadí „hodně, hodně vysoko“. Katar se ale podle něj „asi přebít nedá“. Sportovně je vrcholem Lusail, emočně Monumental. Atmosférou ale podle něj nemá konkurenci Bombonera, domovský stadion Bocy.
Kolik stojí být u toho
Fanouškovská věrnost na Messiho úrovni má svou cenu. Srovnání tří velkých událostí ukazuje, jak rychle se rozpočet rozjede, zvlášť když se kupuje na poslední chvíli.
|Událost
|Výsledek a návštěva
|Kolik stály vstupenky
|Finále MS 2022, Katar
|3:3 po prodl., 4:2 na pen., 88 966 diváků
|Urbanec: celý výjezd „nižší statisíce“ Kč
|Rozlučka 2026, Buenos Aires
|3:0 s Beninem, přes 85 tisíc fanoušků
|Původně asi 1 300 až 6 500 Kč, při přeprodeji přes 53 800 Kč
|Finále MS 2026
|bez údaje
|Nejdražší lístek asi 236 500 Kč, kategorie 2 kolem 158 800 Kč, kategorie 3 kolem 124 500 Kč
U rozlučky jde jen o vstupenku. Připočtěte zpáteční letenku přes oceán a ubytování v Buenos Aires a výjezd evropského fanouška se podle našeho odhadu snadno vyšplhá na desítky tisíc korun, s přeprodaným lístkem i k nižším statisícům.
Mistrovství světa 2026 nabízelo podle FIFA několik cest k lístkům: vstupenky na konkrétní zápas, balíčky vázané na jeden stadion a balíčky pro sledování konkrétního týmu, vždy podle prodejní fáze. Ceny se měnily dynamicky a FIFA provozovala oficiální přeprodej. Pro věrné fanoušky vyhradila i zvláštní vstupenky zhruba za 1 300 Kč, které se ale rozdělovaly přes národní federace. Kdo nemá štěstí v losování ani kontakty, platí často násobky.
Urbanec letošní finále sledoval podle Novinek z domova. Argentinský dům v Bukovce je k tomu ostatně stavěný.
Až v Bukovce vyroste socha Messiho vedle té Maradonovy, bude stát u domu muže, který kapitána viděl zvedat pohár i loučit se. A kdo se ho zeptá, co cítil na Monumentalu, uslyší o mávnutí, které možná patřilo celému sektoru, ale on si ho odnesl domů jako své.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle