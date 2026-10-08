V televizní nabídce se objevil nový kanál. Diváci by si měli pospíšit, během několika týdnů bude nenávratně pryč

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V televizní nabídce se objevil nový kanál. Diváci by si měli pospíšit, během několika týdnů bude nenávratně pryčPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Zákazníci Magenta TV dostali na začátku října nový tematický kanál, který se zaměřuje na napínavé a hororové filmy. Halloweenské kino je součástí vybraných tarifů bez dalšího poplatku, v programové nabídce však zůstane pouze do začátku listopadu.
V televizní nabídce se objevil nový kanál. Diváci by si měli pospíšit, během několika týdnů bude nenávratně pryčZdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min
Článek byl publikován 08.10.2026 12:24
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