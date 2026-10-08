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V televizní nabídce se objevil nový kanál. Diváci by si měli pospíšit, během několika týdnů bude nenávratně pryč

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Zákazníci Magenta TV dostali na začátku října nový tematický kanál, který se zaměřuje na napínavé a hororové filmy. Halloweenské kino je součástí vybraných tarifů bez dalšího poplatku, v programové nabídce však zůstane pouze do začátku listopadu.
V televizní nabídce se objevil nový kanál. Diváci by si měli pospíšit, během několika týdnů bude nenávratně pryč

V televizní nabídce se objevil nový kanál. Diváci by si měli pospíšit, během několika týdnů bude nenávratně pryč

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.10.2026 12:24

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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.

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