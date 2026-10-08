Kyselina citronová zvládne v domácnosti překvapivě mnoho úkolů. Její mimořádnou sílu přitom většina lidí stále nezná

Vašemu zdraví i domácnosti jistě prospěje, když si na úklid zvolíte přírodnější prostředky. Jejich účinky lze srovnat s chemickými čističi a cena je mnohem nižší.
Pokud se doma chystáte uklidit a narazíte přitom na kyselinu citronovou, uschovejte si ji. Jedná se o vcelku dostupný produkt z obchodu, který se používá jak
v potravinářském průmyslu, tak doma na úklid. Použít ji můžete téměř v každé místnosti a vyčistíte s ní skoro celou domácnost. Tento malý poklad si raději uschovejte na suchém místě a použijte ho při příštím úklidu. K čemu je dobrá kyselina citronová
Tento prášek v malém sáčku zakoupíte téměř v každém obchodě a ty, kteří kyselinu citronovou ještě neznají, jistě překvapí i její cena. Nejedná se o nic drahého, a přitom ji lze využít k mnoha věcem.
V potravinářském průmyslu se používá z toho důvodu, že snižuje pH připravovaného pokrmu a zajišťuje tu správnou chuť, a tam, kde je použita, se méně množí bakterie. Kuchaři ji často používají k okyselení jídla. I obyčejný člověk v domácnosti ji však může využít při mnoha dalších činnostech. Fotografie: Freepik Bojuje s vodním kamenem
Velikou výhodou kyseliny citronové je to, že umí velmi účinně bojovat s vodním kamenem. Na místech, kde ho máte, můžete využít tohoto levného pomocníka. Většina lidí mívá velké problémy s tím, že
když jim z kohoutku teče tvrdá voda, v jejich rychlovarné konvici se začíná usazovat vodní kámen. Abyste se ho zbavili, jednoduše naplňte konvici vodou, nasypejte dovnitř kyselinu citronovou a následně přístroj zapněte. Poté vše vylijte a vnitřek vypláchněte čistou vodou.
Vodní kámen na vodovodní baterii
Když si umýváte ruce nebo pouštíte sprchu, saháte poté na tyto předměty mokrýma rukama. Z tohoto důvodu se na nich usazuje voda. Pokud
vám v domácnosti teče tvrdá voda, vznikají na těchto místech nevzhledné skvrny. Jedná se o vodní kámen, který můžete jednoduše vyčistit. Fotografie: Freepik
Na silnější vrstvu vodního kamene vám bude stačit, když v misce smícháte sáček kyseliny citronové s malým množstvím vody.
Vše pořádně zamíchejte a vznikne vám hustá pasta. Tu naneste na znečištění, nechte působit několik minut a poté ji rozetřete houbičkou. Nakonec vše opláchněte vodou. Usazeniny v hrníčcích od čaje a kávy
Každý má v domácnosti nějaké to nádobí a každý také ví, že nejčastěji v hrníčcích na kávu a čaj vznikají nevzhledné skvrny, jež nejde občas umýt ani jarem a houbičkou na nádobí.
I na tyto nevzhlednosti lze použít kyselinu citronovou. Jednoduše nasypte menší množství kyseliny přímo do hrníčku a houbičkou na nádobí ho umyjte klasickým způsobem. Vraťte látkám bílou barvu
Na bílých látkách se velice rychle usazují nečistoty,přitahují špínu mnohem více než tmavé látky. Příkladem mohou být závěsy, které časem zešediví a je nutné je vyprat.
K navrácení jejich svěžesti a bílé barvy lze použít kyselinu citronovou. Jakmile je dáte do pračky vyprat, nasypte k pracímu prášku balení kyseliny citronové a dále postupujte obvyklým způsobem.
Zdroj:
Porady Interia
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Kyselina citronová: Nenahraditelný pomocník v domácnosti, jehož síla je většině lidem zahalena tajemstvím appeared first on BydlímeÚtulně.cz.