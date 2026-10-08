Varaďu přesvědčoval tři měsíce a za rok ho musel vyhodit. Majitel Vítkovic poprvé promluvil o bolestivém rozhodnutí

Středa 7. října, pět hodin odpoledne, Mustang Aréna. Majitel HC VÍTKOVICE RIDERA Aleš Pavlík sedí naproti lidem, kteří mají za sebou tři nepovedené sezony a na sociálních sítích to dávají hlasitě najevo. Otázka na Václava Varaďu přijde dřív nebo později. Pavlík neuhýbá. Popisuje dvě schůzky, každou zhruba na dvě hodiny, na kterých s trenérem řešil jeho budoucnost. „Vency si vážím,“ říká. Rozešli se prý korektně a dodnes si mohou zavolat. Proč tedy konec? Protože cítil, že „to tak musí být“. A protože si to podle něj „mezi trenéry a hráči nesedlo“. Po březnovém obecném prohlášení je to první podrobný pohled do zákulisí rozchodu s mužem, kterému majitel kdysi svěřil víc moci než komukoli jinému v klubu.
Muž, kterému dal klíče od sportovního úseku
Abychom pochopili, proč Pavlíka konec bolí, musíme se vrátit do ledna 2025. Vítkovice tehdy byly v situaci, kterou majitel sám označil za velmi špatnou. Odvolal trenéry Vlastimila Wojnara a Radka Philippa a 16. ledna představil nového muže: Václava Varaďu, dvojnásobného mistra světa z let 2000 a 2005, odchovance vítkovického hokeje a hlavně trenéra, který dovedl Třinec ke třem extraligovým titulům v řadě.
Varaďa nepřišel jen na lavičku. Podle tiskové zprávy klubu z ledna 2025 se stal zároveň sportovním manažerem a dostal odpovědnost za skladbu kádru A-týmu, kterou klub odebral dosavadnímu sportovnímu úseku. Kdo bude hrát, kdo přijde a kdo odejde, rozhodoval od té chvíle on. Klub mluvil o „hokejové osobnosti“ a o příchodu s okamžitým i dlouhodobým přesahem. Sám Varaďa na svém webu krátce po nástupu psal, že si cení Pavlík�� důvěry a jeho chuti s vítkovickým hokejem něco udělat.
Tři měsíce přemlouvání dávají v tomto světle smysl. Pavlík podle nás nehledal jen trenéra, ale architekta. Jméno z Třince, srdce z Vítkovic a člověka, kterému může předat celé sportovní řízení.
Začátek tomu odpovídal. Varaďa s asistentem Alešem Krátoškou vytáhl rozhozený tým do předkola play-off. Skutečná zkouška ale měla přijít až v první celé sezoně, s kádrem postaveným podle jeho představ.
Sezona, která nesplnila nic
Ročník 2025/26 měl být krokem nahoru. Přišla letní obměna kádru, investice a jasné ambice. Výsledek? Jedenácté místo po základní části. A pak předkolo s Karlovými Vary, které skončilo rychle a bez milosti: 0:3 na zápasy. Podle Hokej.cz tým v novém kalendářním roce vyhrál jen tři zápasy.
Po posledním utkání se v hale ozýval pískot a skandování „Chceme Vítkovice“. Zaznělo ale i Varaďovo jméno. Trenér sám mluvil o trpkém konci, o chybějící vášni, o nefunkčních přesilovkách a nízké produktivitě. Fanouškům přiznal, že i přes pískot cítil jejich podporu. Tato slova padla ještě před jeho odvoláním, v době, kdy o své budoucnosti nejspíš ještě nevěděl.
Pavlík se ozval 15. března. V oficiálním prohlášení ke skončené sezoně A-týmu označil ročník za velké zklamání. Výsledky podle něj neodpovídaly ambicím, provedeným změnám ani penězům, které do týmu šly. Za očekáváním zůstal i herní projev. Jméno trenéra tehdy nepadlo, ale kdo četl pozorně, tušil, kam to míří.
Dvě schůzky, každá na dvě hodiny
O devět dní později, 24. března 2026, bylo jasno. Klub oznámil konec Václava Varadi. Podle prohlášení citovaného Sport.cz padlo rozhodnutí po vyhodnocení sezony a podnětů fanoušků i partnerů, ve shodě vedení organizace s vedením generálního partnera.
Co se dělo mezi oběma daty, popsal Pavlík až teď. Dvě dlouhé schůzky, otevřené řešení Varaďovy pozice a rozchod bez bouchání dveřmi. Oba se podle majitele shodli, že vztahy mezi lidmi z regionu nemají skončit zavřenými dveřmi. Varaďovu vlastní reakci na odvolání se nám v dostupných zdrojích dohledat nepodařilo. Zatím tak známe jen jednu stranu zákulisního příběhu.
Pavlíkova verze nicméně stojí na dvou nohách:
- Sportovní: výsledky, umístění a herní projev neodpovídaly investicím ani ambicím.
- Vztahová: mezi realizačním týmem a kabinou podle majitele nefungovala chemie.
Druhý bod je možná důležitější, než se zdá. Pokud si trenér, který sám kádr skládal, s tímto kádrem „nesedl“, nejde o drobnou nesrovnalost, ale o selhání celého modelu, ve kterém měl jeden člověk v rukou lavičku i přestupy. Kabina se k tomu veřejně nevyjádřila, jde tedy o Pavlíkův pohled. Je ale poměrně výmluvný.
Podle nás nejde o impulzivní vyhazov naštvaného majitele. Spíš o pomalé, nepříjemné poznání, že sázka, do které Pavlík vložil vlastní přesvědčovací úsilí, peníze i důvěru, nevyšla. Právě proto to bolí víc. Odvolat trenéra, kterého zdědíte, je rutina. Odvolat toho, koho jste tři měsíce přemlouvali, je přiznání vlastního omylu.
Pavlík přitom nic takového neřekl. Nelitoval veřejně, že Varaďu angažoval. Spíš je z jeho slov znát, že takhle rychlý konec nečekal.
Šest trenérů za tři roky
Varaďův konec zapadá do vzorce, který se ve Vítkovicích opakuje až příliš často. Od semifinále s Hradcem Králové v roce 2023 klub podle iSportu vystřídal šest hlavních trenérů.
|Trenér
|Souvislost
|Miloš Holaň
|trenér semifinálové sezony 2023
|Pavel Trnka
|součást trenérských změn po roce 2023
|David Bruk
|trio Bruk, Wojnar a Trnka od dubna 2024
|Vlastimil Wojnar
|odvolán v lednu 2025
|Václav Varaďa
|od ledna 2025 do března 2026
|Yorick Treille
|od března 2026
V jiném klubu by se odvolání po čtrnácti měsících dalo brát jako odvážný řez. Ve Vítkovicích je to spíš další položka v dlouhém seznamu. Každý trenér dostal jiný kádr, jiné pravomoci a jiné zadání. Žádný nedostal čas.
Tady podle nás leží skutečná otázka celého příběhu. Ne to, zda byl konec Varadi oprávněný, ale zda klub po letech rychlých změn dokáže konečně sladit ambice majitele, kabinu a sportovní řízení. Nikoli jedním jménem, ale systémem, který přežije i horší sezonu.
Treille a opačný model
Nástupce přišel okamžitě. Francouz Yorick Treille, bývalý vítkovický útočník a trenér francouzské reprezentace, převzal tým s pětičlenným štábem: asistenty Pavlem Trnkou, Radkem Philippem a Luďkem Krayzelem a trenérem brankářů Martinem Pruskem. Samí lidé spjatí s Vítkovicemi. Klub to prezentuje jako návrat ke klubové identitě obohacený o zahraniční pohled.
Zásadní je ale změna rozdělení rolí. Zatímco Varaďa držel lavičku i stavbu kádru, nový štáb se má podle klubové komunikace soustředit na práci u týmu. Jednání s hráči a agenty i technický a administrativní servis přebírá management. Jde v podstatě o opačný model, než jaký Pavlík zkoušel v lednu 2025.
Cíle zní ambiciózně: zlepšit výsledky, změnit herní projev včetně přesilovek a oslabení, vrátit bojovnost a klubovou hrdost. Treille v rozhovoru pro klubový web mluvil o tom, že chce hrát důležité zápasy na konci sezony a bojovat o titul.
Start je zatím rozpačitý. Po sedmi kolech sezony 2026/27 drží Vítkovice dvanácté místo se sedmi body. Na soudy je brzy, ale právě takové starty v minulosti spouštěly v Ostravě nervozitu. Pavlík na debatě připustil i další možnost: prodej klubu podle něj „na pořadu dne“ není, ale pomoci silného investora by se nebránil, pokud by Vítkovicím pomohla hrát nahoře.
Z debaty v Mustang Aréně si fanoušci odnesli obraz majitele, který si přiznal, že ani pečlivě vybraný a dlouho přemlouvaný trenér není zárukou úspěchu. Treille teď dostal to, co Varaďa neměl: jasně ohraničenou roli. Jestli dostane i čas, se rozhodne na ledě, ne v sálu plném otázek.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka