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Pod Vietnamem existuje jeskyně tak velká, že má vlastní řeku, mraky i džungli. Člověk ji znovu našel až v roce 2009

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Sơn Đoòng nevypadá jako obyčejná jeskyně zvětšená do absurdních rozměrů. Na některých místech je vysoká kolem 200 metrů, strop se propadl a dovnitř pustil slunce, takže uvnitř vyrostl skutečný les. Nad ním se může držet mlha a oblaka. Přitom vstup do tohoto podzemního světa místní muž znovu objevil teprve před několika desetiletími.
Pod Vietnamem existuje jeskyně tak velká, že má vlastní řeku, mraky i džungli. Člověk ji znovu našel až v roce 2009

Pod Vietnamem existuje jeskyně tak velká, že má vlastní řeku, mraky i džungli. Člověk ji znovu našel až v roce 2009

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 08.10.2026 09:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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